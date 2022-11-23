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«Открытие»: Китайский фактор и нерешительность Евросоюза могут поддержать дальнейшее восхождение российского рынка Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Китайский фактор и нерешительность Евросоюза могут поддержать дальнейшее восхождение российского рынка Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Китай отчитывается о замедлении темпов распространения COVID-19, что обещает, если не улучшение экономической ситуации, то её стабилизацию в КНР. Финансовая пресса пишет о нерешительности Евросоюза по вопросу ценового лимита для российской нефти. Саудовская Аравия намекает на то, что слухи о планах повышения добычи преувеличены, а вместо этого может обсуждаться вопрос о дальнейшем сокращении производства. Соответственно, на российском рынке будет чуть больше нефтяного оптимизма, а также надежд на стабилизацию торговых ожиданий по Китаю. Рубль способен продолжить укрепление благодаря спросу со стороны экспортёров в рамках налогового периода. Внешний фон улучшил ожидания российских участников торгов Улучшение внешнего фона позволило российскому рынку отменить достаточно сильны позыв к дальнейшему снижению. Нефть вернулась к росту на заявлениях Саудовской Аравии об отсутствии планов наращивания добычи нефти. Китай вложит до 200 млрд юаней в завершение ряда строительных проектов, что позволит избежать проблем с ликвидностью у значимых застройщиков. Как следствие, акции добывающих и нефтяных компаний, как в Европе, так и на российской площадке, смогли показать рост. Активность была весьма низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 21,690 млрд руб по сравнению с 28,464 руб днём ранее.

По итогам торгов 22 ноября индекс МосБиржи - 2196,04 п. (+1,37%), а Индекс РТС - 1142,58 п. (+1,81%). Лидеры роста на 23:50 мск: Полюс 6 732 4,73% ММК 31,21 3,88% Polymetal 331,3 3,18% ДетскийМир 69,14 2,8% РУСАЛ ао 38,74 2,72% Лидеры снижения на 23:50 мск: FIVE-гдр 1 513,5 -0,62% Новатэк ао 1 074,4 -0,09% TCS-гдр 2 796 -0,07% Ростел -ао 56,92 -0,04% Все 10 отраслевых индекса российского рынка повысились. Самый большой рост был в секторе металлов и добыче (+2,67%) и главную роль там играли золотодобывающие компании. Самый слабый рост оказался в телекоммуникациях.

Рост бумаг металлов и добычи связан с информацией из Китая, где Народный Банк выделил 200 млрд юаней на поддержку коммерческими банками завершения строительных проектов. Кроме того, акции золотодобывающих компаний отреагировали на статистику роста поставок золота в Китай. В январе-октябре поставки выросли до 5,72 тонн жёлтого металла в необработанной и полуобработанной форме на $329,92 млн по сравнению с 3,039 тонн в январе-октябре прошлого года на сумму $182,988 млн. Более того, в октябре был поставлен абсолютный рекорд поставок в объёме 2,156 тонн на сумму $124,588 млн. То есть российские золотодобывающие компании начали вполне активно осваивать объёмный рынок Поднебесной.

Акции «Московской Биржи» подорожали почти на 1%. Глава наб. совета МосБиржи сообщил, что «Московская Биржа» пока не меняла свою дивидендную политику и в настоящее время проводит обновление стратегии развития. Стратегия будет опубликована в ближайшие месяцы и предусматривает нормализацию дивидендной политики.

Бумаги МТС закрыли день в плюсе. Компания объявила о запуске бета версии магазина приложений AppBazar для операционной системы Android. Благодаря данному приложению российские и зарубежные разработчики смогут продвигать и монетизировать свои услуги, а пользователи смогут устанавливать приложения и оплачивать услуги с помощью российских карт и со счёта мобильного телефона. Пока доступно около 100 приложений, но предложение будет увеличиваться. Коммерческий запуск сервиса ожидается в начале 2023 года.

Напомним, что уже 23 ноября может появиться информация о потолке цен на российскую нефть в рамках европейско-американского эмбарго на российскую нефть. Перспективы подобного ограничения сталкиваются с достаточно широкой критикой, а российская сторона заявляет о своём праве приостановить поставки тем странам, которые будут действовать вне рамок рыночных принципов. Позиция Саудовской Аравии и ОАЭ по данному вопросу пока не меняется – глобальный рынок нефти не сможет заместить российские поставки. Если же будет принят потолок цен, а у российской стороны найдутся решимость и силы временно остановить поставки, то цели инвестиционных банков по нефти будут быстро пересмотрены реальностью. Ибо реальность сегодня такова, что глобальный рынок испытывает дефицит поставок из-за многолетней практики недостатка инвестиций в нефтедобывающую отрасль. Поэтому вероятность переписывания годовых максимумов по нефти далеко не ровняется нулю. Во всяком случае, многие предыдущие решения Евросоюза и США уже приводили к возникновению кризисов, как с поставками газа, так и удобрений, поэтому шансы получить ещё один рукотворный нефтяной кризис весьма великие.

На этом фоне рубль укрепил свои позиции против евро и доллара, но остался стабильным против юаня. С одной стороны, это последствие разворота в нефтяных котировках, а, с другой, это влияние налогового периода. Торговый баланс РФ сохраняет положительное сальдо, обеспечивая рынок навесом валютной ликвидности. Более того, переход на торговлю в национальных валютах повышает статус рубля до условно резервной валюты для многих стран, которые осуществляют значительную торговлю с РФ. Условный 9-ый пакет санкций, который начинают продвигать в Европе уже не меняет общей картины мира.

Доллар на Forex отступал. Одной из причин слабости американской валюты являются очередные заявления представителей ФРС. Накануне главы ФРБ Сан-Франциско и Кливленда озвучили чёткую мысль о том, что шаг повышения ставки уже стоит сократить, а пиковая ставка будет в районе 5,0% и немногим выше. То есть, основной путь ужесточения денежной политики ФРС рынки уже видели. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли даже считает, что рынки ведут себя словно ставка уже находится на уровне 6%, хотя может не достигнуть такого уровня. Доходность 10-летних казначейских обязательств США снизилась более чем на 6 Б.П. ниже 3,77%. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 107,045 (-0,64%),

EUR/USD - $1,0303 (+0,59%),

GBP/USD - $1,1888 (+0,57%),

USD-JPY - 141,2 (-0,62%),

USD/RUB – 60,68 (-0,28%),

EUR/RUB – 62,30 (-0,08%),

CNY/RUB – 8,470 (-0,0%). Американские инвесторы видят пределы роста ставки ФРС Торги в США завершились ростом индексов. С одной стороны, инвесторы обеспокоены экономической ситуацией в Китае, но, с другой, власти КНР уже осуществляют программы стимулов, включая финансирование незавершённых строительных проектов на 200 млрд юаней. Плюс к этому представители ФРС всё чаще говорят о замедлении темпов роста ключевой ставки и скором завершении данного процесса. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер вновь сообщила, что спрос на рабочую силу в США всё ещё выше предложения, а рост зарплат в некоторых секторах стоит за повышением цен. То есть экономический рост провоцирует инфляцию. В остальном, можно говорить, что день был скудным на яркие события.

Отчиталась розничная сеть по продаже электроники Best Buy (+12,8%). Прибыль, выручка и сравнимые продажи превзошли ожидания Wall Street, хотя компания некоторое время назад заявляла о том, что потребительская активность снижается. Тем не менее, дисконты и новые продукты позволили увеличить интерес покупателей к обновлению своей техники. В частности, ноутбуки Dell также продаются в Best Buy. Dell Technologies Inc. (+6,77%) отчиталась лучше ожиданий по прибыли, но не дотянула до прогнозов Wall Street по выручке.

Динамика по секторам: Energy +3,18%, Materials +2,23%, Technology +1,93%, Communication Services +1,33%, Consumer Discretionary +1,17%, Financials +1,03%, Health +0,88%, Utilities +0,84%, Industrials +0,75%, Consumer Staples +0,72%, Real Estate +0,46%. По итогам торгов: DJIA - 34098,10 п. (+1,18%),

S&P 500 - 4003,58 п. (+1,36%),

NASDAQ - 11174,41 п. (+(+1,36%). Темпы роста заболеваемости COVID-19 в Китае замедляются Япония отдыхает в среду по случаю Дня труда. На прочих азиатских площадках преобладает рост. Разве только в Шанхае акции под давлением коронавирусной темы. Число новых случаев COVID-19 во вторник составило 29157 по сравнению с 28127 в понедельник. В какой-то мере это уже можно считать позитивом, так как темпы прироста заболевших замедляются. В Шанхае снижались секторы здравоохранения и образования, а вот инфраструктурные компании пользовались спросом, как и банки. В Гонконге акции Alibaba подорожали на 3% на новостях о том, что власти назначили штраф в размере чуть более $1 млрд для аффилированной структуры Ant Group, которая работает в сфере финтеха. Соответственно, рынок подозревает, что на этом история с приведением бизнеса в соответствие с требованиями, завершится.

Также отметим, что Резервный Банк Новой Зеландии повысил ставку на 75 базисных пункта до 4,25%, как и ожидалось. На этом фоне новозеландский доллар укреплялся лишь на четверть процента против американского конкурента. По сути, доходности этих двух денежных единиц сравнимы. По состоянию на 8:25 мск: Hang Seng - 17551,06 п. (+0,73%),

Shanghai Composite - 3095,12 п. (+0,20%). Саудовская Аравия намекает на неприемлемость дешевой нефти Нефть торговалась без существенной волатильности, удерживаясь на достигнутых накануне значениях. Финансовая пресса пишет о том, что в Евросоюзе всё ещё присутствуют сомнения по поводу ценового лимита на российскую нефть. В частности, может быть предложен транзитный период на 45 дней, хотя будет он касаться нефти, которая была отгружена до 5 декабря. Более того, если раньше речь шла о диапазоне цены $40-$60, то некоторые источники говорят о более высокой планке. Бывший министр финансов США Стив Мнучин назвал идею ценового лимита на российскую нефть смешной: «Мне кажется, что это самая нелепая идея, которую я когда-либо слышал».

Также поддержку котировкам оказывает статистика из США. По данным API, на неделе до 18 ноября коммерческие запасы нефти в стране сократились на 4,8 млн бар. при ожиданиях снижения на 2,2 млн бар. Запасы бензина снизились на 400 тыс. бар., а дистиллятов выросли на 1,1 млн бар. Запасы на терминале Кушинг упали на 1,4 млн бар.

Вспомним о продолжении истории с публикацией Wall Street Journal о возможном обсуждении повышения производства в ОПЕК+ на совещании в декабре. Саудовский министр энергетики и природных ресурсов принц Абдулазис Бин Салман не только отверг подобные предположения, но даже сообщил, что может быть рассмотрен вариант дальнейшего сокращения добычи. То есть Саудовская Аравия чётко показывает заинтересованность в относительно дорогой нефти для финансирования своего бюджета. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $88,17 (-0,22%),

WTI - $80,81 (-0,17%),

Алюминий - $2413,5 (-0,64%),

Золото - $1735,9 (-0,23%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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