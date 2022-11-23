Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 ноября: 3 394,0500 руб/1 г золота и 40,2500/1 г серебра ЦБ РФ с 23 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 394,0500 руб.

1 грамм серебра - 40,2500 руб.

1 грамм платины - 1 920,9000 руб.

1 грамм палладия - 3 681,8899 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,4200 р. (0,77%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9400 р. (2,28%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,5301 р. (0,24%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 159,2001 р. (4,14%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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