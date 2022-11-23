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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 ноября: 3 394,0500 руб/1 г золота и 40,2500/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 394,0500 руб.
  • 1 грамм серебра - 40,2500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 920,9000 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 681,8899 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,4200 р. (0,77%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9400 р. (2,28%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,5301 р. (0,24%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 159,2001 р. (4,14%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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