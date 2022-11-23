«Открытие»: Акции золотодобывающих компаний лидируют на российском рынке

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Акции золотодобывающих компаний лидируют на российском рынке

· Российский рынок преимущественно торговался в плюсе в первой половине дня. Небольшая заминка в начале торгов была использована в качестве низкого старта для возобновления покупок акций. Растут бумаги золотодобывающих компаний, «НОВАТЭК» и «Детского мира. Под давлением бумаги TCS Group после слабой отчётности. Активность остаётся невысокой, хотя ситуация улучшилась по сравнению с прошлой неделей. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 21,8 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 15:25 мск Индекс МосБиржи - 2214,34 п. (+0,83%), а индекс РТС - 1154,11 п. (+1,01%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Полюс», Polymetal, «НОВАТЭК», «Детский Мир» и GlobalTrans. Самыми слабыми оказались TCS Group, «Татнефть», привилегированные «Сургутнефтегаз», ГК «ПИК» и OZON Holdings.

· TCS Group сообщает, что чистая прибыль за девять месяцев снизилась в 4,6 раза до 10,1 млрд руб по сравнению с аналогичным периодом год назад. В III квартале снижение чистой прибыли составило 64% до 5,9 млрд руб. Чистый кредитный портфель уменьшился в III квартале на 4%. Рынок беспокоит не столько снижение прибыли, как увеличение средств на счетах клиентов при снижении кредитного портфеля.

· В секторе металлов и добычи растут акции золотодобывающих компаний и сталеваров. Меж тем в бумагах ГМК «Норникель» лёгкий негатив на фоне появления информации, что в 9-й пакет санкций Евросоюза могут быть включены ограничения на российский палладий, платину, никель, да и алюминий. Ситуация с золотодобывающими компаниями улучшается на фоне высокого спроса центральных банков на физическое золото, да и поставки в Китай также растут.

· Также отметим повышение в акциях «ЛУКОЙЛ». Компания сохранит возможность продавать нефтепродукты в Болгарии, поскольку данная страна получила послабления до конца 2024 Г. в рамках американо-европейского эмбарго на поставки из России.

· Рубль укреплял свои позиции. Во-первых, рынок нефти, похоже, пока не ждёт какого-либо обвала. Саудовская Аравия даёт понять, что может пойти на дальнейшее сокращение производства, дабы поддержать цены. Во-вторых, российские экспортёры продают валюту, готовясь к налоговым платежам. Соответственно, на текущей неделе у рубля есть очередные шансы попробовать на прочность уровень 60,0 по доллару.

· Рынок Forex отыгрывает европейскую статистику. Фунт стерлингов укрепляется более заметно против доллара США, так как индексы активности за ноябрь оказались лучше ожиданий. В остальном, главные движения на рынке могут состояться вечером, когда появиться протокол заседания ФРС. Нас, прежде всего, интересует единодушие членов FOMC, или наличие разных подходов по вопросу пиковой ставки.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 106,933 (-0,17%),

· EUR/USD - $1,0322 (+0,2%),

· GBP/USD - $1,1933 (+0,36%),

· USD/JPY - 141,45 (+0,16%),

· USD/RUB – 60,44 (-0,4%),

· EUR-RUB – 62,20 (-0,16%),

· CNY/RUB – 8,431 (-0,46%).

Темпы падения деловой активности Еврозоны замедляются, но не останавливаются

· Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Однако германский DAX 30 ушёл в минус. Во многом это отражает ситуацию с предварительными оценками деловой активности в еврозоне и Великобритании. Сводный индикатор деловой активности еврозоны поднялся до значения 47,8 п. в ноябре по сравнению с 47,0 п. ожиданиями и 47,3 п. в октябре. В Германии сводный индикатор поднялся до 46,4 п. с 45,1 п. в октябре. Британский сводный индикатор также вырос до 48,3 п. с 48,2 п. в октябре при прогнозе 47,2 п. Конечно, все индикаторы продолжают указывать на спад, но темпы этого спада замедляются. Из корпоративных событий отметим падение бумаг Credit Suisse более чем на 5% после появления информации, что банк ждёт убытки в IV квартале на уровне 1,5 млрд швейцарских франков.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7475,82 п. (+0,31%),

· DAX - 14389,60 п. (-0,23%),

· CAC 40 - 6657,03 п. (-0,01%).

Европейские ограничения на российскую нефть могут быть тестом для будущего ограничения для всех поставщиков

· Нефть вновь дешевеет. Появилась информация, что Евросоюз хочет ограничить потолок цен на российскую нефть в диапазоне $65-$70 за баррель. С учётом текущих российских дисконтов поставки идут близко к этим ценам. То есть, в теории, Россия не должна отвечать на подобный шаг каким-либо негативным образом, хотя цена на нефть может и повыситься. Кроме того, эксперты рынка заговорили о том, что решение, фактически, является тестом для возможных лимитов на поставки из других стран. Хотя подобные действия могут привести к очень глубокому нефтяному кризису. Отрасль уже много лет испытывает дефицит инвестиций. Если же начнётся движение в сторону нерыночного регулирования цен, то стимулов развивать нефтедобычу будет ещё меньше.

· Также стоит поговорить о газе. В Евросоюзе могут установить потолок цен на российский газ в пределах $3000 за 1000 КМ2. С одной стороны это не кажется чем-то угрожающим. С другой, в условиях потенциального дефицита такой потолок лишит Европу поставок из РФ. Меж тем Япония сообщает, что долгосрочные контракты до 2026 Г. На поставку СПГ почти исчерпаны. То есть в ближайшие несколько лет Европа не сможет обезопасить себя достаточными объёмами газа, а цена его будет неизбежно высокой.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $86,33 (-2,30%),

· WTI - $79,24 (-2,11%),

· Алюминий - $2394 (-1,44%),

· Золото - $1738,9 (-0,06%),

· Никель - $25700 (-1,24%).

HP подтверждает негативные тенденции на рынке компьютерной техники

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,2%. Предстоящий день будет весьма обильно насыщен разнообразной статистикой, так как в четверг в США празднуется День Благодарения. Финальную точку поставит публикация протокола последнего заседания ФРС. Также выйдет статистика по заказам на товары длительного пользования, первичным заявлениям на получение пособия по безработице, предварительные индексы деловой активности в США, отчёт потребительского доверия Университета Мичигана за ноябрь и продажи нового жилья за октябрь. И, естественно, свой отчёт по запасам выпустит Минэнерго США. Из корпоративных новостей отметим планы HP уволить до 4-6 тыс. сотрудников с целью экономии средств из-за падения спроса на компьютерное оборудование. Очередная публичная стрельба случилась уже в магазине Walmart в Чесапике (штат Вирджиния), оставив семерых погибших. Как минимум, ждём снижения объёмов торгов, что может послужить поводом для повышенной волатильности в отдельных бумагах.