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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 ноября: 3 390,4900 руб/1 г золота и 41,3800/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 390,4900 руб.
  • 1 грамм серебра - 41,3800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 939,4200 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 655,1399 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5600 р. (0,10%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1300 р. (2,81%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,5200 р. (0,96%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,7499 р. (0,73%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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