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«Открытие»: Отечественный рынок консолидируется на фоне неопределённости в китайской экономике

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отечественный рынок консолидируется на фоне неопределённости в китайской экономике

·         Российский рынок консолидировался в первой половине дня в четверг. Как мы и предполагали, без ориентира в виде американского рынка активность должна была существенно упасть. Впрочем, поток корпоративных новостей принёс несколько интересных событий. «Газпром» нацелился на рекордную инвестиционную программу, а Сбербанк может увеличить портфель ипотеки на 15,9% по итогам текущего года. Акционеры «Квадры» утвердили план делистинга. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил всего 12,3 млрд руб к середине дня по сравнению с 21,8 млрд руб днём ранее.

·         По состоянию на 15:35 мск Индекс МосБиржи - 2212,65 п. (+0,03%), а Индекс РТС - 1154,24 п. (+0,59%).

·         Лидерами среди индексных бумаг были обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаз», Polymetal, X5 Retail и Fix Price. Самыми слабыми оказались «Полюс», «Детский Мир», «НОВАТЭК», «Татнефть» и «Роснефть».

·         Слабость нефтяных бумаг происходит из-за ситуации в Китае, который становится основным рынком сбыта для отечественных нефтяников. Распространение коронавирусной инфекции не останавливается, а в среду был зафиксирован новый максимум заболевших в день с начала пандемии. Соответственно, опасения относительно дальнейшего расширения карантинных мер являются вполне обоснованными. Под различными мерами контроля распространения COVID-19 находится уже около 20% китайской экономики.

·         Бумаги «Газпрома» торговались в слабом плюсе. Правление компании одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2023 год. Предполагается, что инвестиционная программа будет реализована в объёме 2,3 трлн руб. Если же говорить о деталях, то в программе наблюдается явный фокус на смещение основного рынка сбыта в Азию.

·         Глава Сбербанка Герман Греф сообщил в рамках международной конференции AI Journey, что по итогам 2022 года банк рассчитывает увеличить портфель ипотеки на 15,9% до 2,45 трлн руб. В 2023 году, с учётом отмены ряда льготных программ, ожидается рост данного портфеля на 9,3%. Впрочем, в 2021 году Сбербанк выдал ипотеку на 2,9 трлн руб. То есть, темпы прироста замедлились, и продолжат замедляться в следующем году.

·         Общее собрание акционеров «Квадры» одобрило план делистинга акций с Московской Биржи. Компания обратится в ЦБ с заявлением об освобождении по раскрытию информации, а также в Московскую Биржу с заявлением о делистинге всех акций общества.

·         Рубль укреплял свои позиции против всех основных конкурентов. Примечательно, что объёмы торгов юанем превзошли таковые в долларе США. Мы связываем это с налоговым периодом. Переориентация российских экспортёров на азиатские рынки происходит с помощью контрактов, оплачиваемых в рублях, или юанях. Поэтому постепенно рынок может прийти к состоянию, когда валюта Китая будет доминировать по объёмам регулярно.

·         Волатильность на Forex была довольно низкой. Разве только можно отметить укрепление иены на фоне снижения ожиданий по повышению ставки ФРС прежними темпами. Накануне доходность 10-летних казначейских обязательств снизилась почти на 6 Б.П. до 3,70%. Соответственно, сократился разрыв в доходностях с японскими аналогами, что стимулирует возвращение капитала из доллара в иену. Из событий центральных банков отметим повышение ставки регулятором в Швеции на 75 базисных пункта до 2,5%, но допускает дальнейшее повышение ставки до 3,0%. В Европе под давлением венгерский форинт на опасениях, что Еврокомиссия отменит финансирование из-за недостаточных усилий в сфере правоприменительной практики. Впрочем, многие рассматривают такую угрозу в качестве брюссельской мести в ответ на особую позицию Венгрии по России.

По состоянию на 15:35 мск:

·         DXY - 105,805 (-0,15%),

·         EUR/USD - $1,0406 (+0,02%),

·         GBP/USD - $1,2119 (+0,43%),

·         USD/JPY - 138,29 (-0,87%),

·         USD/RUB – 60,39 (-0,51%),

·         EUR/RUB – 62,82 (+0,20%),

·         CNY/RUB – 8,419 (-0,25%).

Деловая мораль в Германии немного улучшилась на ожиданиях менее агрессивных действий регуляторов

·         Европейские индексы умеренно повышались. Сигналы от ФРС по замедлению темпов повышения ставки обнадёжили инвесторов близящимся концом цикла ужесточения. Собственно, у ЕЦБ также нет возможности агрессивно повышать ставку, поскольку экономическое охлаждение в еврозоне носит более выраженный характер. Соответственно, европейский регулятор может даже начать снижать ставку быстрее, чем Федрезерв. Благодаря этим ожиданиям сектор недвижимости в Европе оказался среди лидеров. Германия сообщила о неожиданном улучшении деловой морали. Оценка деловых ожиданий улучшилась до 80,0 п. с 75,9 п. в октябре. Оценка текущей ситуации немного снизилась до 93,1 п. с 94,2 п. в октябре. Индекс делового климата поднялся до 86,3 п. с 84,5 п. в октябре.

По состоянию на 15:35 мск:

·         FTSE 100 - 7472,51 п. (+0,10%),

·         DAX - 14564,83 п. (+0,95%),

·         CAC 40 - 6713,93 п. (+0,52%).

США готовы ослабить удушение Венесуэлы ради дешёвой нефти

·         Нефть оставалась под давлением. Главным образом, рынок отыгрывает ситуацию в Китае, где зафиксирован новый рекорд заболеваемости с начала пандемии. Соответственно, около 20% экономики КНР затронуты различными мерами сдерживания распространения коронавируса. Это приводит к снижению дорожного трафика и потребления топлива. Кроме того, США могут предоставить Chevron лицензию на повышение добычи в Венесуэле, если в эти выходные состоятся переговоры властей Венесуэлы с оппозицией. Местом встречи парламентского большинства и меньшинства назначена столица Мексики Мехико. Соответственно, если китайская ситуация сокращает спрос на нефть, то повышение добычи в Венесуэле увеличит мировое предложение.

По состоянию на 15:35 мск:

·         Brent - $84,85 (-0,66%),

·         WTI - $77,72 (-0,28%),

·         Алюминий - $2390,5 (-0,27%),

·         Золото - $1758,3 (+0,73%),

·         Никель - $26390 (+0,37%).

·         Торги в США в четверг не проводятся, поскольку отмечается традиционный американский праздник День Благодарения. Трейдеры заняты приготовлением индейки и сладкого картофеля. Однако электронные торги всё же ведутся. Фьючерсы на основные индексы США демонстрировали рост от 0,1% в Dow Jones до 0,35% в NASDAQ. В пятницу торги завершатся к часу дня в Нью-Йорке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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