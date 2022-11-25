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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 ноября: 3 378,4500 руб/1 г золота и 41,2900/1 г серебра

ЦБ РФ с 25 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 378,4500 руб.
  • 1 грамм серебра - 41,2900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 906,5300 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 649,9700 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,0400 р. (0,36%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,22%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 32,8900 р. (1,70%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,1699 р. (0,14%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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