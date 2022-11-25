Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 ноября: 3 378,4500 руб/1 г золота и 41,2900/1 г серебра ЦБ РФ с 25 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 378,4500 руб.

1 грамм серебра - 41,2900 руб.

1 грамм платины - 1 906,5300 руб.

1 грамм палладия - 3 649,9700 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,0400 р. (0,36%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,22%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 32,8900 р. (1,70%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,1699 р. (0,14%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



