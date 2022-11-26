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Курсы валют ЦБ РФ на 26 ноября: 60,4797 руб/доллар США и 62,8762 руб/евро

ЦБ РФ с 26 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 60,4797 руб.
  • 1 евро - 62,8762 руб.
  • 10 китайских юаней - 84,2448 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0931 р. (0,15%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0948 р. (0,15%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1352 р. (0,16%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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