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Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «РусГидро» объемом 20 млрд руб.

22 ноября 2022 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П07 объемом 20 млрд руб. со сроком обращения 3 года и купонным периодом 182 дня.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,36%. Спрос инвесторов в ходе сбора заявок превысил 60 млрд руб., что позволило эмитенту несколько раз снизить ориентир ставки купона и установить его на уровне 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,20%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

«Исключительное кредитное качество РусГидро позволило компании привлечь рыночный спрос в объеме более 60 млрд руб., что, в свою очередь, поспособствовало снижению ставки до комфортного для компании уровня» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Размещение облигаций на ПАО «Московская биржа» и расчеты по сделке запланированы на 25 ноября 2022 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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