«Открытие»: Проблемы в Китае прокатятся волной негатива по всем рынкам

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Проблемы в Китае прокатятся волной негатива по всем рынкам

· Внешний фон перед началом торгов в России негативный. Нефть устремилась на снижение из-за слабости спроса в Китае и социальных протестов в этой стране. США решили смягчить санкции против Венесуэлы, рассчитывая на её нефть. Соответственно, под давлением сырьевой рынок, что является ключевым моментом для акций РФ. Поэтому ждём снижения российских индексов на старте дня, но одновременно может ослабнуть юань, а рубль укрепиться.

Итоги предыдущей недели

· За прошедшую неделю индекс МосБиржи снизился с 2206,32 п. до 2195,17 п., а индекс РТС с 1147,03 п. до 1141,07 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,0321 до $1,041. Пара USD/RUB снизилась с 60,89 до 60,50, а EUR/RUB выросла с 62,40 до 62,92. Нефть Brent подешевела с $87,62 до $83,63 за баррель. Золото подорожало с $1750,6 до $1755,2 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust повысились с 904,62 до 908,96 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3965,34 п. до 4026,12 п.

· Главный негатив для российского рынка на прошедшей недели происходит из Китая, где пришла самая мощная волна COVID-19 за всё время пандемии. К концу прошлой недели почти 20% экономики КНР находилось под различными мерами карантинного характера. Тем не менее, рекорды заболеваемости фиксировались ежедневно. То есть и 20% экономики под карантином это ещё не предел. Спрос на нефть в Китае упал до 13 млн бар. в сутки, или на 1 млн бар. ежедневного потребления меньше, чем обычно. Плюс к этому параллельно развивалась тема нефтяного рынка. Сначала падение котировок нефти обеспечила публикация в Wall Street Journal о том, что ОПЕК+ может обсудить повышение производства на декабрьском совещании. Слухи были опровергнуты, но цена нефти уже упала. К концу недели на первый план вышли новости о том, что США снимают часть ограничений с Венесуэлы в качестве поощрения за переговоры властей с оппозицией. Пока сложно рассчитывать на быстрое восстановление добычи в этой стране, но дополнительные 0,2-0,4 млн бар. в день вряд ли будут способствовать подорожанию нефти.

· Во вторник Китай порадовал рынки очередными программами спасения строительной отрасли, что позитивно отразилось на котировках российских сырьевых компаний. В середине недели фокус внимания покупателей сместился в сторону акций золотодобывающих компаний. Жёлтый металл ведёт себя довольно устойчиво, да ещё экспорт российского золота в Китай показал активный прирост в текущем году. Кроме того, появились новости о реорганизации «Яндекс», что может повлечь за собой обязательную оферту несогласным, или расширение господдержки. Во второй половине недели активность на рынке существенно снизилась, а индексы начали испытывать проблемы с ростом. Собственно, слабость рынка возрастала вместе с тревожными сообщениями из КНР. Пятничные торги сложились негативно, так как во многих бумагах происходила фиксация прибыли, сформированной в середине недели.

· Внешний фон во многом состоял из новостей из Китая, но также стоит вспомнить о протоколе заседания ФРС. На последнем заседании FOMC члены американского регулятора обсуждали возможность снижения темпов повышения ставки. Для рынков это прозвучало безусловным позитивом. Кстати, статистика, выходившая в течение недели, оказалась далеко не самой плохой. В некоторых случаях она была лучше ожиданий, как, например, индексы деловой морали в Германии. Тем не менее, экономический спад в Европе это уже состоявшийся спад, но для инвесторов это также означает, что ЕЦБ может быстро свернуть цикл ужесточения и перейти к нейтральной политике, а то и к стимулирующей. Вполне вероятно, что выбор ЕЦБ между инфляцией и депрессией будет в пользу первого. Экономическое расширение с ростом цен лучше, чем экономическая депрессия и будущая дефляция. В любом случае, впереди новая неделя и вал ключевой статистики, включая данные по деловой активности в Китае и рынку труда в США.

Ключевые события предстоящей недели

· Заканчивается ноябрь, а это означает, что уже на этой неделе начнёт поступать статистика за прошедший месяц. Кроме деловой активности в КНР и безработице в США, стоит обратить внимание ещё на несколько важных данных. В частности, в понедельник изучим очередное публичное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. В США выступят президенты ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.

· Во вторник Япония может сообщить о снижении безработицы в октябре до 2,5% с 2,6% в сентябре. Днём изучим оценку потребительского и делового доверия в еврозоне, а также индексы экономических ожиданий и делового климата на предмет улучшения бизнес морали. Также в этот день выйдет статистика по германской инфляции за ноябрь. Ожидается её замедление до 10,3% с 10,4% в октябре. В США в этот день публикуют цены на жильё. Уже в июле-августе были заметны тенденции на падение цен на недвижимость. Соответственно, если данный процесс сохранится, то замедление инфляции в США начинает приобретать устойчивый характер.

· Китай в среду опубликует индексы деловой активности от Национального Бюро Статистики. Прогнозы экономистов говорят о том, что индекс PMI в производственной сфере повысится до 50,0 п. с 49,2 п. в октябре. Однако мы убеждены в том, что ситуация в ноябре окажется хуже, чем в октябре из-за активного распространения COVID-19 и расширения карантинных мер. Также в этот день публикуется оценка инфляции в еврозоне. Ожидается, что её темпы замедлились в ноябре до 10,4% с 10,6% в октябре. Подобный сценарий возможен, так как ситуация на газовом рынке во многом успокоилась. Далее переключаемся на США. Вероятно, что ADP Services сообщит о создании 200 тыс. новых рабочих мест в частном секторе экономики США за ноябрь. Также очередная оценка ВВП США может быть пересмотрена в сторону повышения до 2,7% в III квартале по сравнению с предыдущей 2,6%. Американский календарь закроет публикация «Бежевой книги» ФРС. В России в этот день публикуют данные по росту реальных зарплат, розничной торговле и безработице.

· Четверг начнём с ознакомления с альтернативной статистикой Китая по версии Caixin. Днём ознакомимся с индексами производственной активности по еврозоне и отдельным странам. В США выйдет крайне важная статистика для понимания предстоящих действий ФРС. Вероятно, что базовые цены личного потребления замедлили рост в октябре до 5,0% с 5,1%. Также выйдет индексы производственной активности в США и индекс ISM в производственной сфере.

· Пятницу начнём с изучения выступлений глав ЦБ Новой Зеландии, Австралии и ЕЦБ. Днём появится статистика цен производителей еврозоны. Вероятно, что в ноябре производственная инфляция замедлилась до 31,3% с 41,9% в октябре. Однако ключевым событием дня будет статистика по рынку труда в США. Ожидается, что число новых рабочих мест составит 200 тыс., а безработица останется на уровне 3,7%.

Протесты в Китае негативно влияют на местный фондовый рынок

· Новая неделя в Азии началась с падения китайского рынка. Местные инвесторы обеспокоены протестами граждан против мер сдерживания коронавируса. Некоторые источники называют текущие выступления беспрецедентными, хотя официальные СМИ хранят молчание. Меж тем число новых случаев заболеваемости коронавирусом достигло 40000 в минувшее воскресенье. Секторы здравоохранения, финансов и энергетики теряли на этом фоне более 2%. Плюс к этому рынок отреагировал на очередные американские запреты по экспорту китайской продукции, связанной с безопасностью и видео наблюдением. Весьма удивительно, но повышались секторы транспорта и туризма, так как на рынке предполагают, что социальное недовольство может положить конец политике нулевой терпимости в отношении COVID-19. В Гонконге основные потери были в технологичных компаниях и строительном секторе. Последний терял около 4%. Статистика по КНР также удручает. По итогам десяти месяцев прибыль промышленности упала на 3% по сравнению с 2,3% за девять месяцев. То есть ситуация в ноябре оказалась достаточно плохой, чтобы существенно повлиять на макроэкономическую картину.

· Акции соседней Японии также снижались, так как инвесторы предполагают более глубокий спад китайской экономики на фоне широких карантинных мер. Более того, столкновения населения с полицией КНР создают более сильные риски долгосрочной нестабильности. Под давлением были поставщики компонентов для Apple, поскольку производство умных телефонов компании в Китае может сократиться на треть. К примеру, бумаги инвестора в технологичные истории SoftBank Group упали на 0,7%. Бумаги Toyota и Honda теряли около 1% на ожиданиях слабого спроса в Китае.

По состоянию на 8:40 мск:

· NIKKEI 225 - 28123,88 п. (-0,56%),

· Hang Seng - 17151,90 п. (-2,40%),

· Shanghai Composite - 3057,10 п. (-1,44%).

Китайский нефтяной спрос под вопросом

· Неделя для нефти начинается негативно. Протесты в Китае говорят о потенциале ужесточения мер контроля социальной мобильности населения. При этом экономические последствия самих карантинных мер, связанных с коронавирусом, могут быть более удручающими, чем в период первой волны. Меж тем США начинают снижать санкционное давление против Венесуэлы, где оппозиция провела переговоры с властями. Chevron получила лицензию на совершение экспортно-импортных операций с нефтью и нефтепродуктами в стране. Соответственно, на рынке ожидают роста предложения с одновременным снижением спроса. Возможно, что на декабрьском совещании представители ОПЕК+ пойдут на дальнейшее сокращение добычи. Однако на текущем этапе рынок отыгрывает негативные моменты, которые, потенциально, могут уронить котировки Brent в диапазон $70-$75 за баррель.

По состоянию на 9:00 мск:

· Brent - $81,12 (-3,00%),

· WTI - $73,95 (-3,05%),

· Алюминий - $2340 (-0,95%),

· Золото - $1749 (-0,29%).