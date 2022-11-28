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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 ноября: 3 413,3201 руб/1 г золота и 41,9200/1 г серебра

ЦБ РФ с 26 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 413,3201 руб.
  • 1 грамм серебра - 41,9200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 921,1300 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 694,4900 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,8700 р. (1,03%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6300 р. (1,53%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,6000 р. (0,77%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,5200 р. (1,22%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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