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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 ноября: 3 421,7500 руб/1 г золота и 41,6700/1 г серебра

ЦБ РФ с 29 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 421,7500 руб.
  • 1 грамм серебра - 41,6700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 912,2000 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 539,2400 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,4299 р. (0,25%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2500 р. (0,60%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9300 р. (0,46%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 155,2500 р. (4,20%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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