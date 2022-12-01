Комментарии «Открытие»: Акции золотодобывающих компаний вновь будут среди лидеров Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Акции золотодобывающих компаний вновь будут среди лидеров Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России позитивная. ФРС сигнализирует о более низкой терминальной ставке. В Китае начинают смягчать риторику и меры в отношении COVID-19-Omicron. Рынок нефти чувствует реальный дефицит. Однако более всех на мягкость ФРС реагирует золото. Реальные отрицательные ставки продолжат размывать ценность бумажных валют. Соответственно, ждём роста акций российских золотодобывающих компаний, чуть больше оптимизма в секторе нефти и газа. Также рубль способен продолжить укрепление против доллара США, который вновь рискует упасть до 60,0 руб. Отечественные акции продолжили консолидацию в ожидании сильных идей Российский рынок завершил в минусе торги среды. При этом отсутствие каких-либо ярких идей привело к существенному падению активности. Рынок вяло реагировал на внешние раздражители. Похоже, что доминирование частных инвесторов в объёме торгов заставляет думать о повышении роли сезонных факторов. Впереди предновогодний месяц, когда у частных инвесторов больше интереса к поиску подарков и организации новогодних праздников, чем к торговле ценными бумагами. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 15,628 млрд руб по сравнению с 21,033 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 30 ноября Индекс МосБиржи - 2174,53 п. (-0,49%), а Индекс РТС - 1125,14 п. (-0,32%). Лидеры роста на 23:50 мск: Polymetal 356,9 2,53% РУСАЛ ао 38,68 1,78% VK-гдр 506,4 1,4% Полюс 7 338,5 1,4% TCS-гдр 2 723 1,15% Лидеры снижения на 23:50 мск: РусГидро 0,76 -0,61% ГМКНорНик 14 384 -0,55% Татнфт 3ао 366 -0,49% ФосАгро ао 6 443 -0,42% Сургнфгз 21,75 -0,39% 9 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе. Лишь сектор химии и нефтехимии (+0,53%) закрыл торги в плюсе. Самым слабым оказался сектор телекоммуникаций (-0,68%). Если же говорить о чемпионах и аутсайдерах ноября, то лидером месяца стал сектор металлов и добычи (+4,44%), а главным аутсайдером оказался потребительский (-5,47%). Также отметим рост финансов на 3,1%. Единственным сектором в плюсе с начала года остаётся химия и нефтехимия (+4,33%). Сам же индекс МосБиржи повысился за ноябрь на 0,37%, но всё ещё теряет 42,58% с начала года. То есть ноябрь можно назвать нейтральным месяцем.

Торги среды проходили при достаточно скудном внутреннем новостном потоке. Частичной защитой для рынка стала дорожающая нефть, которая реагирует на резкое падение запасов в США, а также надежды на постепенное смягчение политики нулевой терпимости COVID-19 в Китае.

Некоторый оптимизм пришёл из Совета Федерации, где одобрили сроки действия закона, в рамках которых доля розничной сети на региональном рынке может превысить 25%, если подобная ситуация сложилась за счёт покупки активов ушедшей зарубежной компании. Действие законодательного исключения продлено до конца 2023 года.

Глава совета директоров и совладелец «Северстали» Алексей Мордашов сообщил, что компания потеряла около $400 млн из-за европейских санкций. Также компания оценивает выплату акциза на жидкую сталь в 2023 году на уровне 25%-30% от прибыли. Он подчеркнул, что данный акциз вводился на сверх прибыль, которой сегодня нет. В 2023 году выплаты по акцизу превысят выплаты по налогу на прибыль. Рынок, в целом, согласен с выводами Мордашова, поэтому акции металлургов пока не пользуются устойчивым спросом.

Акции «Норникеля» (GMKN) стали лидерами снижения среди всех представителей индекса МосБиржи. Компания относительно августовского прогноза повысила прогноз дефицита палладия с 100 тыс. унций до 600 тыс. унций и прогнозирует на 2023 год дефицит в размере 800 тыс. унций. Однако на рынке никеля ожидается профицит в 2022 году на уровне 109 тыс. тонн, а не 75 тыс. тонн, как было в августовском прогнозе. В 2021 году на рынке никеля был дефицит в размере 160 тыс. тонн. Соответственно, рынок выражает некоторую обеспокоенность в связи с возможным падением цен на никель, который составляет основную долю в доходах компании.

Рубль укрепился относительно доллара и евро, но ослаб к китайскому юаню. Примечательно, что объёмы торгов китайской валюты составили 73,465 млрд руб, превысив объём в долларе США, который оказался на уровне 56,562 млрд руб. Данную ситуацию мы предсказывали давно. По мере роста товарооборота с Китаем в национальных валютах юань будет доминировать по активности на валютной секции Московской Биржи. Текущее укрепление юаня можно рассматривать в контексте усиления импорта из КНР в предновогодний период.

Доллар незначительно укреплялся на Forex, отыгрывая противоречивую, но не полностью провальную статистику. Во всяком случае, в III квартале рост ВВП составил 2,9% при ожиданиях пересмотра до 2,7% и первоначальной оценки 2,6%. Пожалуй, что мрачная картина сложилась лишь в Чикагском PMI, который упал в ноябре до 36,2 п. с 45,2 п. в октябре, хотя ожидалось повышение до 47,0 п. Однако всё поменялось после того, как выступил председатель ФРС Джером Пауэлл в Брукингс Институте. Он оценил поступающие данные и заметил, что терминальная ставка, скорее всего, будет ниже 5%. Он также заметил, что ФРС будет отслеживать реальные ставки, дабы оценить влияние жёсткой денежной политики на экономику. Кроме того, он указал на чёткие сигналы замедления на рынке труда, а мягкое приземление всё ещё возможно. Немедленно после этих заявлений рынок акций рванул вверх, доллар резко ослаб, а доходность по 10-летним обязательствам США упала на 6 Б.П. до 3,69%. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 105,79 (-0,92%),

EUR/USD - $1,0421 (+0,92%),

GBP/USD - $1,2073 (+1,05%),

USD/JPY - 137,82 (-0,7%),

USD/RUB – 60,99 (-0,05%),

EUR/RUB – 63,08 (-0,19%),

CNY/RUB – 8,593 (+1,48%). Перспектива менее высокой ставки спровоцировала бурную реакцию американских акций Итак, торги в США завершились бурным ростом индексов на фоне заявлений председателя ФРС о скором завершении цикла повышения ставки. Если судить по словам Пауэлла, то рынок труда уже демонстрирует признаки охлаждения. В самом деле, число открытых вакансий уже в октябре обвалилось до 10,334 млн с 10,687 млн в сентябре. Число незавершённых продаж на рынке недвижимости обвалилось за октябрь на 4,6%. И, собственно, спрос на саму недвижимость уже резко просел, так как ипотека повысилась до 7% годовых. Как минимум, американская экономика с такими ставками готова лишь охлаждаться. Сам же председатель ФРС считает преждевременным обсуждение снижение ставки, но замедление её роста уже рассматривается. Достаточно было намёков на то, что ставка будет ниже 5,00%, чтобы рынок резко повысил градус своего оптимизма. Вероятность повышения ставки лишь на 50 базисных пункта на декабрьском заседании инвесторы оценивают на уровне 90% по сравнению с 80% перед речью председателя Пауэлла.

Динамика рынка по секторам: Technology +5,03%, Communication Svs, +4,91%, Consumer Discretionary +3,48%, Utilities +2/56%, Health Care +2,43%, Materials +2,41%, Real Estate +2,33%, Consumer Staples +1,82%, Financials +1,62%, Industrials +1,59%, Energy +0,53%. По итогам торгов: DJIA - 34589,77 п. (+2,18%),

S&P 500 - 4080,11 п. (+3,09%),

NASDAQ Composite - 11468,00 п. (+4,41%). Китай проявляет мягкость в отношении COVID-19-Omicron Динамика азиатских рынков была позитивной. Кроме смягчения риторики представителей ФРС, Китай также начал проявлять уступчивость в политике нулевой терпимости в отношении COVID-19. Вице-премьер правительства КНР Сун Чунлан заявил, что способность коронавируса к осложнениям значительно ослабла. По его словам, страна находится в иной ситуации на фоне снижения рисков осложнения текущего штамма и роста вакцинации населения. На этом фоне власти 7-ми районов в Гуанчжоу сняли самые жёсткие карантинные меры, а в одном из округов даже разрешили посещение школ с занятием в классах. В Пекине ограничили карантинные меры самим заболевшим и соседями ближайших квартир вместо закрытия целого городского района. То есть смягчений достаточно много и гораздо больше, чем мы отмечаем в обзоре. Для Китая это существенные послабления. Если же к ним присоединить смягчение риторики ФРС, то рост финансового рынка становится неизбежным. На этом фоне спросом пользовались акции сектора потребления. Акции китайских технологичных компаний резко подорожали вслед за своими расписками в США. Примечательно, что китайский PMI в сфере производства по версии Caixin поднялся в ноябре до 49,4 п. с 49,2 п. в октябре. Индекс в большей степени учитывает предприятия малой и средней капитализации.

Позитивную реакцию также продемонстрировал японский рынок, который традиционно проявляет сильную корреляцию с американскими индексами. Полупроводниковый индекс в США показал рост на 5,85%, а вслед за ним схожую динамику проявили бумаги производителя литографического оборудования Tokyo Electron (+4,2%) и тестового оборудования Advantest (+3,5%). Падение более 1% демонстрировали акции страховщиков и банков, так как эти структуры выигрывают от более высоких ставок. Меж тем статистика по Японии не отличается оптимизмом. Индекс производственной активности упал в ноябре до 49,0 п. с 49,4 п. в октябре. По состоянию на 8:40 мск: NIKKEI 225 - 28264,49 п. (+1,06%),

Hang Seng - 18919,19 п. (+1,73%),

Shanghai Composite - 3177,74 п. (+0,84%). Все факторы за относительно дорогую нефть Нефть торговалась стабильно на фоне повсеместного позитива. Однако свой собственный бурный рост котировок состоялся уже накануне. Кроме заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла, поддержку нефтяным ценам оказали данные по запасам в США. Согласно информации Минэнерго, на неделе до 25 ноября коммерческие запасы в США сократились на 12,58 млн бар. Стратегические резервы снизились на 1,4 млн бар. Запасы бензина увеличились на 2,77 млн бар., а дистиллятов на 3,577 млн бар. При этом американские НПЗ повысили показатель использования мощностей выше 95%. Добыча осталась на уровне 12,1 млн бар. Таким образом, если учитывать стратегические резервы, то запасы в США упали на 14 млн бар.

Международное Энергетическое Агентство полагает, что к концу I квартала 2023 года добыча в России сократится на 2 млн бар. в сутки. Соответственно, это утверждение повысило убеждённость на рынке, что ОПЕК+ не будет снижать планы добычи в рамках декабрьского совещания. Если же говорить о неофициальных факторах, то для Саудовской Аравии важным является уровень в $80 за баррель, который заложен в бюджет 2023 года. То есть, пока нет угроз данному уровню, Саудовская Аравия будет поддерживать статус-кво, но начнёт решительно действовать в случае ухудшения ожиданий по перспективам цены на нефть. По состоянию на 9:00 мск: Brent - $86,86 (-0,13%),

WTI - $80,51 (-0,05%),

Алюминий - $2473,5 (-0,16%),

Золото - $1793,7 (+1,92%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

Курсы валют в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске. Доллар, евро, юань

Котировки металлов по обезличенным металлическим счетам (ОМС) в банках Иркутска

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







