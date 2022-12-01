«Открытие»: Российский рынок залёг в консолидацию на фоне дефицита свежих идей

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российский рынок залёг в консолидацию на фоне дефицита свежих идей

· Российский рынок консолидировался в первой половине дня. Отсутствие значимых идей порождает низкую активность и отсутствие направленного движения. Объём сделок на основной секции Московской Бирже составил всего 8,1 млрд рублей за первую половину дня по сравнению с 13,0 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск Индекс МосБиржи - 2178,36 п. (-0,32%), а индекс РТС - 1127,80 п. (-0,08%).

· Лидерами среди индексных бумаг были Fix Price, Polymetal, TCS Group, X5 Retail и «РусАл». Самыми слабыми оказались ММК, «Татнефть», АФК «Система», «Русгидро» и «Детский Мир». Впрочем, даже динамика движения самой сильной и самой слабой бумаги укладывались в 1,5% изменения.

· Совет Федерации продлил действие закона, который разрешает превышение доли розничного продавца в 25% на региональном рынке, если речь идёт о покупке торговых площадей уходящей иностранной компании. Возможность продлена до конца 2023 года.

· Бумаги «Яндекс» дорожали в ожидании прихода Алексея Кудрина, которого в среду освободили от занимаемой должности председателя счётной палаты.

· Акции «Детского мира» подвержены лёгкой фиксации в последние дни. Восстановление после прояснения условий будущих оферт произошло достаточно быстро и лишило инвестиции в бумагу смысла долгосрочной парковки. Соответственно, рынок будет нащупывать справедливый баланс между премией и временем ожидания.

· Рубль укреплялся против евро и доллара, но слабел против юаня. Частично это связано с динамикой самой китайской валюты, но и с усилением импортных потоков из КНР. В рамках IV российско-китайского энергетического бизнес-форума звучали сообщения, что РФ и Китай переводят торговлю в национальные валюты, что в будущем приведёт к превышению оборотов торговли юанем на Московской бирже над объёмами в долларе и евро. Собственно, в среду торги юанем более чем в полтора раза превышают объёмы в долларе и более чем в два раза объёмы в евро.

· Минфин РФ 30 ноября проводит аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26241RMFS, облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29021RMFS и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН выпуска № 52004RMFS. Облигации выпусков размещаются в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках. На первом из аукционов были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26241 с погашением 17 ноября 2032 года. Объём размещения составил 51,977 млрд руб при спросе 262,671 млрд руб и средневзвешенной доходности 10,09%.

· Доллар терял свои позиции на Forex, уступая евро и фунту стерлингов. При этом динамика валют определялась изменениями в доходностях государственных обязательств. Доходность 10-летних казначейских бумаг США снижалась на 2 б.п., а вот по германским аналогам, напротив, повышалась на 1,5 б.п. Соответственно, сокращение разрыва в доходностях порождает вывод капитала из доллара в пользу других валют.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 106,435 (-0,31%),

· EUR/USD - $1,0364 (+0,37%),

· GBP/USD - $1,2006 (+0,49%),

· USD/JPY - 138,66 (-0,1%),

· USD/RUB – 60,85 (-0,28%),

· EUR/RUB – 63,02 (-0,28%),

· CNY/RUB – 8,582 (+1,35%).

Инфляция в Еврозоне замедлилась больше ожиданий

· Европейские индексы повышались. Инвесторы продолжают упорно верить в то, что социальное недовольство в Китае приведёт к смягчению подхода в политике нулевой терпимости к COVID-19. Впрочем, даже без изменения подхода мы можем отметить, что в воскресенье в КНР было зарегистрировано 40 тыс. новых случаев заболеваемости, а уже во вторник их число упало ниже 38 тыс. То есть, имеются некоторые надежды на прохождение пика и смягчение имеющихся карантинных мер. Позитивная реакция на данные новости наиболее сильно проявилась в акциях люксовых производителей, технологичных компаний и автомобилестроительных корпораций. Также в плюс вышли бумаги сектора базовых материалов, который начинал день в минусе. Кроме того, оптимизм рынка связан со свежими данными по инфляции. Рост цен в ноябре замедлился до 10,0% с 10,6% в октябре при ожиданиях 10,4%. Соответственно, также появляются надежды, что ЕЦБ не придётся ужесточать денежную политику до крайне высокого уровня ставки. Более того, могут сложиться условия, что ЕЦБ придётся перейти к стимулирующей политике. В Citigroup полагают, что в 2023 году экономика еврозоны сократиться на 0,4% на фоне энергетического кризиса. Одним из признаков надвигающегося спада могут быть изменения на рынке труда ФРГ, где безработица выросла до 5,6% с 5,5% в октябре.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7565,26 п. (+0,71%),

· DAX - 14409,97 п. (+0,38%),

· CAC 40 - 6714,95 п. (+0,69%).

МЭА намекает на будущий дефицит нефти

· Нефть дорожала, пытаясь закрепиться выше $85 за баррель Brent. Частично это связано с падением коммерческих запасов в США на 7,85 млн бар. за прошлую неделю. Кроме того, в Международном Энергетическом Агентстве (МЭА) полагают, что к марту следующего года производство нефти в РФ упадёт на 2 млн бар. в сутки. Соответственно, если спрос на нефть в Китае начнёт восстанавливаться, то подобные потери будут существенными для глобального рынка. Однако РФ вполне успешно проводит переориентацию экспорта из Европы на Восток. Согласно заявлению главы «Роснефти» Игоря Сечина, в первые 10 месяцев текущего года поставки нефти в КНР увеличились на 9,5% до 72 млн тонн.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $85,09 (+2,48%),

· WTI - $79,88 (+2,15%),

· Алюминий - $2423,5 (+1,85%),

· Золото - $1776,4 (+0,72%),

· Никель - $26955 (+0,35%).

Американский рынок с осторожностью ждёт выступление председателя ФРС

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на скромны рост рынка в начале дня от 0,1% в Dow Jones до 0,35% в NASDAQ. При всех имеющихся положительных сигналов дня американские инвесторы проявляют осторожность, так как в среду председатель ФРС Джером Пауэлл будет выступать в Брукингс Институте. Также выйдут отчёты по занятости в частном секторе от ADP Services, уточнение ВВП за III квартал и Чикагский PMI. Уже в четверг появится статистика по ценам личного потребления, а в пятницу выйдут свежие данные по рынку труда. Если статистика окажется достаточно позитивной, то для рынка это будет явным негативом, поскольку у ФРС не будет повода проводить ревизию планов дальнейшего ужесточения денежной политики.

· Акции Tesla могут оказаться под давлением. В III квартале доля электромобилей компании в США сократилась до 65% с 71% в III квартале 2021 года.