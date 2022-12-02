«Открытие»: Российский рынок пока ориентирован на краткосрочные тренды

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российский рынок пока ориентирован на краткосрочные тренды

· Российский рынок торговался в плюсе в первой половине четверга. Основную поддержку покупкам предоставляет внешний фон. В Китае начали сигнализировать о смягчении политики нулевой терпимости к коронавирусу, ФРС намекает на снижение ориентира по максимальной ставке, да и нефть возобновила рост. Дорожают акции производителей золота, «НОВАТЭК» и онлайн продавца OZON. Однако активность в предновогодний период желает быть лучше. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг всего 12,8 млрд руб, что немного, но лучше, чем 8,1 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск Индекс МосБиржи - 2187,24 п. (+0,58%), а индекс РТС - 1126,37 п. (+0,11%).

· Лидерами среди индексных бумаг были Polymetal, Fix Price, «Полюс», «НОВАТЭК» и OZON Holdings. Самыми слабыми оказались «Яндекс», «Магнит», обыкновенные и привилегированные «Татнефть», а также ГК «ПИК».

· Интерес к бумагам OZON в предновогодний период вполне обоснован. Россияне все чаще покупают подарки онлайн, где выбор гораздо больше, а цены могут быть заметно ниже, чем в материальных магазинах. Соответственно, в условиях снижения доходов населения онлайн продажи могут показать существенный рост. Даже в США, где также инфляция сказывается на активности потребителей, были установлены новые рекорды торгового оборота в Черную пятницу и Кибер понедельник.

· Спрос на акции золотодобывающих компаний является прямым следствием подорожавшего золота. Жёлтый металл вполне спокойно пережил период ужесточения политики ФРС, а сегодня получает дополнительный стимул на сигналах скорого завершения цикла ужесточения в США. Кстати, если говорить о реальности, то ставка ФРС всё ещё остаётся ниже инфляции.

· Бумаги «НОВАТЭК» среди лидеров дня на ожиданиях резкого ухудшения погоды в Европе. Метеорологи прогнозируют падение температуры в Северной Европе ниже средних значений в первой половине декабря. Даже во Франции ожидаются температуры ниже нуля. Соответственно, ожидается резкое увеличение потребления электроэнергии и природного газа в Европе.

· Меж тем акции «Газпрома» теряли около четверти процента. Германская Uniper решила подать иск против российской компании, требуя выплату до 11,6 млрд евро в качестве компенсации за сокращение поставок с июня. В самом «Газпроме» называют ситуацию форс-мажором из-за санкций. Формально «Газпром» имеет 100% надежную позицию, так как регламент обслуживания оборудования требует ремонта и профилактики в определённые периоды эксплуатации. Если же оборудование эксплуатируется вне регламента, то любые аварийные ситуации становятся ответственностью эксплуатанта. Поэтому риски для «Газпрома» есть только в политическом климате Европы, но не в юридическом плане.

· Рубль слабел против всех основных конкурентов. С одной стороны, в ноябре-декабре должен усиливаться предновогодний импорт, а, с другой, впереди официальный старт европейского эмбарго на поставки российской нефти. Соответственно, рынок готовится к росту неопределённости с поступлением внешней выручки.

· Доллар продолжил слабеть на Forex. Накануне председатель ФРС обозначил возможный уровень максимальной ставки ниже 5,0%. Соответственно, рыночные ожидания заметно поменялись. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 3,61%. Это падение более чем на 10% от максимальной доходности в последние месяцы. Таким образом, планирование риска приобретает более ясные контуры. Если же принять во внимание снижение инфляции в еврозоне до 10,0% в ноябре с октябрьских 10,6%, то рынки начинают закладывать ожидания дальнейшего смягчения ценового давления и перспективы смены цикла денежной политики регуляторов.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 105,422 (-0,45%),

· EUR/USD - $1,0441 (+0,32%),

· GBP/USD - $1,218 (+1,03%),

· USD/JPY - 136,2 (-1,38%),

· USD/RUB – 61,17 (+0,29%),

· EUR/RUB – 63,86 (+1,24,

· CNY/RUB – 8,665 (+0,84%).

Слабость статистики повышает надежды на смену риторики регуляторов

· Настроение инвесторов в Европе было позитивным благодаря «голубиным» заявлениям председателя ФРС Джерома Пауэлла. Снижение доходностей по облигациям наиболее благоприятно сказалось на технологичном секторе. С другой стороны, бумаги нефтегазового сектора чувствовали себя неуверенно, но их рост состоялся уже накануне. Кроме того, приближение волны арктического воздуха может весьма быстро изменить динамику энергетических бумаг. Также в Европе растут ожидания, что центральные банки начнут смягчать, если не политику, то риторику, поскольку статистика продолжает оставаться слабой. Индекс цен на жильё Nationwide в Великобритании снизил темпы годового прироста до 4,4% в ноябре с октябрьских 7,2%. Розничные продажи в Германии упали за октябрь на 2,8%, а в годовом выражении на 5,0%. Индекс производственной активности еврозоны продолжает указывать на спад, хотя в ноябре он немного поправил своё положение до 47,1% с 46,4% в октябре. В Великобритании показатель также немного улучшился до 46,5% с 46,2%.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7584,75 п. (+0,15%),

· DAX - 14505,37 п. (+0,75%),

· CAC 40 - 6752,15 п. (+0,20%).

Доступность нефти продолжит ухудшаться

· Нефть возобновила рост в рамках европейской сессии. Котировки Brent приближаются к уровню $88 за баррель. Частично рост поддерживается ожиданиями более холодной погоды в Северной Европе в первые две недели декабря. Частично можно говорить об отголосках статистики в США, которая показала снижение коммерческих запасов на 12,58 млн бар. за прошлую неделю и стратегических на 1,4 млн бар. То есть наступление зимы лишь ухудшило ситуацию с поставками в условно крупнейшей экономике мира.

· Кроме того, на рынке может проявляться тревожность в связи с приближением даты официального старта европейского эмбарго на российскую нефть с 5 декабря. Уже сегодня можно говорить о росте тарифов на танкерные перевозки, а с вступлением в силу европейского решения доступность нефти для быстрой доставки станет ещё ограниченней. По некоторым оценкам, удлинение танкерных маршрутов в 2023 году составит до 9,5 млн морских миль, что приведёт к оперативному дефициту танкеров на рынке.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $87,86 (+1,02%),

· WTI - $81,51 (+1,19%),

· Алюминий - $2475 (-0,10%),

· Золото - $1795,8 (+2,04%),

· Никель - $26920 (-0,25%).

Американские инвесторы проявляют сдержанность перед выходом важнейшей статистики

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня в пределах 0,15%. Некоторая слабость индексов объясняется тем, что накануне они чрезмерно активно отреагировали на смягчение риторики председателя ФРС Джерома Пауэлла. Соответственно, после резкого повышения возникает риск фиксации прибыли некоторыми игроками. Как минимум, смягчение риторики ещё не означает смену направленности цикла денежной политики. Ставка продолжит расти в ближайшие месяцы, ухудшая привлекательность рынка акций по сравнению с облигациями. Впереди также весьма важная статистика, включая цены личного потребления в четверг и данные по рынку труда в пятницу.