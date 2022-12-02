Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций X5 Group объемом 20 млрд руб.

Состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (входит в X5 Group) серии 002P-02 со сроком обращения 5 лет, офертой через 2,5 года и купонным периодом 182 дня.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,20%, а первоначальный объем выпуска – 15 млрд руб. Существенный спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска до 20 млрд руб. и снизить ориентир купона до 8,9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,10%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

«Спрос инвесторов в объеме 35 млрд руб., который мы наблюдали в сделке по размещению облигаций X5 Group, является результатом высокого доверия инвесторов к Компании и устойчивости продуктовой отрасли к внешним факторам» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Размещение облигаций на ПАО «Московская биржа» и расчеты по сделке запланированы на 1 декабря 2022 года.

Ранее Россельхозбанк выступил организатором трех выпусков облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» с общим объемом 25 млрд руб.