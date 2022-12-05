РСХБ сообщает о восьмикратной переподписке на выпуск «зеленых» облигаций Росатома объемом 9 млрд руб.

Состоялся сбор заявок на выпуск «зеленых» облигаций ГК «Росатом» (эмитент - АО «Атомэнергопром») серии 001P-02 со сроком обращения 3 года, объемом 9 млрд руб. и купонным периодом 182 дня.

Средства от выпуска Росатом планирует направить на рефинансирование инвестиций по проекту «Строительство ВЭС 375 МВт» в части сооружения ветроэнергетических станций мощностью 375 МВт в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика».

Выпуск верифицирован Эксперт РА на соответствие принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1587 от 21.09.2021. Ожидается включение выпуска в сегмент «зелёных» облигаций Московской Биржи.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,57%. Объем спроса инвесторов в ходе бук-билдинга превысил 73 млрд руб., что позволило компании несколько раз снизить ориентир ставки купона и зафиксировать его на уровне 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15%.

«Восьмикратная переподписка на «зеленые» облигации Росатома свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к «зеленым» финансовым инструментам и, в частности, к Росатому, глобальной энергетической компании с фокусом на низкоуглеродной энергетике, включая ветровую и атомную электрогенерацию», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Размещение облигаций на Московской бирже и расчеты по сделке запланированы 6 декабря 2022 года.

Ранее в 2021 году Россельхозбанк выступил организатором размещения «зеленых» облигаций АО «Атомэнергопром» серии 001P-01 со сроком обращения 5 лет и объемом 10 млрд руб.