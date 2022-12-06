Россельхозбанк выступил организатором выпуска облигаций ООО «Балтийский лизинг» объемом 10 млрд руб.

Состоялся сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П06 объемом 10 млрд руб. с погашением 24 сентября 2025 года, ставкой купона 10,9%, купонным периодом 182 дня.

При открытии книги сбора заявок индикативный объем размещения составлял 5 млрд руб. Высокий интерес инвесторов к выпуску позволил увеличить объем дополнительного размещения до 10 млрд руб. и зафиксировать чистую цену на уровне 100%, что соответствует доходности к погашению на уровне. Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

Размещение дополнительного выпуска облигаций на ПАО «Московская биржа» и расчеты по сделке запланированы 6 декабря 2022 года.

Россельхозбанк выступил организатором дополнительного выпуска ООО «Балтийский лизинг» совместно с крупнейшими российскими банками и инвестиционными компаниями.