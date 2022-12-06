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Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «АФК Система» объемом 10 млрд руб.

Состоялся сбор заявок на новый выпуск облигаций ПАО «АФК Система» серии 001P-24 объемом 10 млрд руб. со сроком обращения 10 лет, офертой через 3 года, купонным периодом 91 день.

При открытии книги сбора заявок ориентир ставки купона составлял 10,20-10,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,59-10,81%. Высокий спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту несколько раз снизить ориентир купона и установить его на уровне 10% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,38%. Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

Размещение облигаций на ПАО «Московская биржа» и расчеты по сделке запланированы 7 декабря 2022 года.

Начиная с 2015 года Россельхозбанк выступил организатором 12 выпусков облигаций ПАО «АФК Система» с общим объемом 125 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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