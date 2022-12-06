Комментарии «Открытие»: Сигналы о дальнейших послаблениях в КНР поддержат глобальный финансовый рынок Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Сигналы о дальнейших послаблениях в КНР поддержат глобальный финансовый рынок Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-позитивный. С одной стороны, усиливаются сигналы о смягчении карантинных мер в Китае. С другой, также усиливаются сигналы о том, что ФРС США может ориентироваться на более высокую ставку и на более длительный период. Нефть стабилизировалась, но вполне способна возобновить рост на новостях из КНР и статистики по запасам в США. Тем не менее, утренний фон не позволяет говорить о росте на российском рынке. Поэтому можно предположить консолидацию, как в акциях, так и в рубле, который слишком активно слабел в последнее время. Надежды на Китай помогли отечественному рынку подрасти Российский рынок смог показать рост по итогам понедельника. Немного позитива из Китая в виде реальных послаблений в рамках политики нулевой терпимости в отношении COVID-19 и ослабления рубля хватило, чтобы отечественные инвесторы приступили к покупкам. Немного тревожит вопрос европейского эмбарго на российскую нефть, но, похоже, нефтяники давно готовы к данной ситуации. Кстати, ослабление рубля также может происходить в рамках подготовки к условиям ограничений, так как отечественные компании активно скупали танкеры, дабы обойти европейские запреты на страхование и оказание транспортных услуг. Активность заметно выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 36,556 млрд руб.

По итогам торгов 5 декабря индекс МосБиржи 2208,28 п. (+1,28%), а индекс РТС - 1114,69 п. (+0,64%). Лидеры роста на 23:50 мск: Сбербанк 142 3,91% Сбербанк-п 136,4 3,81% ГМКНорНик 14 824 2,35% OZON-адр 1 459,5 2,31% РУСАЛ ао 39,75 1,98% Лидеры снижения на 23:50 мск: Магнит ао 4 587 -1,71% ПИК ао 594,9 -1,01% Сургнфгз-п 25,59 -0,99% ДетскийМир 69,96 -0,93% Сургнфгз 22,89 -0,82% 8 отраслевых индекса российского рынка выросли и всего 2 показали отрицательную динамику. Самым сильным был сектор финансов (+2,24%), а хуже всех оказался сектор строительных компаний (-0,74%), где упали бумаги ГК «ПИК», «Самолёт» и ЛСР.

Интерес к акциям финансового сектора прежде всего связан с бумагами Сбербанка. От главной финансовой структуры страны ждут сильной отчётности за ноябрь, что позволит определить степень возвращения организации к нормальному функционированию. Как минимум, результаты октября уже обнадеживают, так как банк вернулся к прибыльности.

Акции «Роснефти» подорожали на 1,5%. Крупнейшая нефтяная компания наилучшим образом позиционирована для достаточно эффективного перевода европейского экспорта на Восток.

Акции «Белуга» завершили день в минусе, хотя начинали торги среди лидеров. Во-первых, совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 75 рублей на бумагу. Во-вторых, компания опубликовала вполне сильный отчёт. Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев выросла на 88% до 5,2 млрд рублей. Рост выручки составил 32% до 66,3 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 71% до 12 млрд руб. Рост обусловлен увеличением отгрузок собственных премиальных брендов и расширением розничной сети. Неуверенность к закрытию дня может быть связана с привычкой российских частных инвесторов фиксировать прибыль при первой возможности.

Бумаги «Газпрома» вновь подешевели на неприятных новостях из Европы. Германская RWE инициирует арбитражное разбирательство против «Газпрома». Компания рассчитывает получить возмещение ущерба за перебои с газом. Ранее схожие мотивы привели к требованиям Uniper на 11,6 млрд. «Газпром», в свою очередь, ссылался на проблемы, связанные с санкциями.

Рубль сдавал свои позиции. С одной стороны, на него негативно влияет информационный шум, связанный с последствиями европейского эмбарго и ценового потолка на российскую нефть. Однако в текущей волне ослабления есть более экономические факторы. В частности, потребность в пополнении танкерного флота также нуждается в дополнительных объёмах валюты. Кроме того, расширение экономических и финансовых связей с Китаем могло привести к выводу части корпоративных и частных средств в китайскую финансовую систему. В любом случае, даже при условии $60 за баррель российской нефти бюджет будет в достаточной степени пополняться, а доходы от экспорта останутся выше расходов на импорт. Уже к середине месяца данное ослабление может сойти на нет, так как возрастёт спрос на рубли со стороны экспортёров перед налоговым периодом.

После утренней неуверенности доллар резко укрепился в вечерние часы. Сопровождалось это, или было спровоцировано, ростом доходностей по казначейским обязательствам США. В частности, по 10-летним бумагам доходность повысилась более чем на 11 Б.П. выше 3,61%. Вновь движения на рынке спровоцированы публикацией в Wall Street Journal, в которой говорится, что ФРС может пойти на более длительный цикл ужесточения, повысив ставку заметно выше 5,0%. Подобное решение ФРС может быть продиктовано сохраняющимся ростом зарплат в сфере услуг, или инфляцией стоимости этих услуг. С одной стороны, ничего значимого в восприятии рынка эти предположения не меняют, но отменяют прежнее настроение, которое было сформировано заявлениями председателя ФРС Джеромом Пауэллом. Предстоящая неделя предполагает тишину со стороны американского регулятора. Поэтому мы не услышим каких-либо новых суждений и соображений по ставке. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 105,263 (+0,73%),

EUR/USD - $1,049 (-0,48%),

GBP/USD - $1,2184 (-0,88%),

USD/JPY - 136,73 (+1,79%),

USD/RUB – 62,35 (+0,56%),

EUR/RUB – 66,00 (+1,53%),

CNY/RUB – 8,930 (+1,42%). Хорошая статистика испортила день для американского рынка Индексы США показали существенное снижение на фоне публикации в WSJ о предпочтениях в ФРС в отношении более высокой ставки на длительный период. Впрочем, статистика дня также оказалась весьма удивительной. Индекс ISM в производственной сфере повысился в ноябре до 56,5 п. с 54,4 п. в октябре при ожиданиях снижения до 53,3 п. Соответственно, если статистика улучшается, то для рынка это негативный сигнал, говорящий о более высоких ставках.

Apple заявила о том, что ожидает полное восстановление производства умных телефонов на фабрике Foxconn в Гуанчжоу в середине декабря, или в начале января. Акции Tesla подверглись высокой волатильности на сообщениях, что компания вынуждена сократить производство в Шанхае на 20% из-за слабого спроса. Однако затем Tesla опровергла эти сообщения в СМИ. Кстати, Илон Маск, который владеет Twitter, сообщил о возвращении рекламы Apple на страницах социальной сети. СМИ также пишут о том, что Microsoft намерена побороться за производителя видео игр Activision Blizzard. Параллельно компания ведёт переговоры с Sony о контракте на 10 лет, чтобы новые релизы игр выходили одновременно на платформах PlayStation и Xbox.

Динамика по секторам: Energy -2,96%, Consumer Discretionary -2,94%, Financials -2,5%, Materials -1,96%, Real Estate -1,72%, Industrials -1,7%, Technology -1,66%, Communication Svs, -1,5%, Consumer Staples -1,2%, Health Care -0,99%, Utilities -0,6%. По итогам торгов: DJIA - 33947,10 п. (-1,40%),

S&P 500 - 3998,84 п. (-1,79%),

NASDAQ - 11239,94 п. (-1,93%). Власти Китая готовятся объявить о новых карантинных смягчениях Азиатские торги проходили разнонаправленно. В Шанхае рынок демонстрировал нестабильность, а в Гонконге происходило однозначное падение. Источники Reuters утверждают, что уже в среду 7 декабря власти КНР озвучат дальнейшие шаги по смягчению политики нулевой терпимости в отношении COVID-19. В Пекине уже отказались от наличия отрицательного теста для посещения супермаркетов и общественных зданий. В Шанхае спросом пользовались бумаги секторов продовольствия и напитков, а также полупроводниковой индустрии. Сектор недвижимости терял почти 2%. В Гонконге под давлением технологичные бумаги, включая падение Alibaba на 3%. Вполне очевидно, что инвесторы в Гонконге действуют с оглядкой на американский рынок, где также под давлением были технологичные бумаги из-за роста доходностей по казначейским обязательствам.

Японские акции преимущественно торговались в плюсе. Позитивный импульс рынку предала иена, которая накануне резко ослабла. Ещё в конце прошлой недели она торговалась около 134 за доллар, но резкое ослабление в понедельник привело курс к уровню около 137. Дорожали бумаги производителей оборудования для полупроводниковой индустрии Tokyo Electron и Advantest. Чуть менее 1% прибавляли акции производителя промышленных роботов Fanuc. Рост более 3% был в акциях Mazda и Yamaha.

Также обратим внимание на решение Резервного Банка Австралии. Как и ожидалось, регулятор повысил ставку на 25 базисных пункта до 3,10%. Это решение стимулировало укрепление австралийского доллара на 0,5% против доллара США. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 27921,43 п. (+0,36%),

Hang Seng - 19287,00 п. (-1,18%),

Shanghai Composite - 3207,90 п. (-0,12%). Данные по запасам в США могут развернуть нефть вверх Нефть стабилизировалась после вечернего обвала накануне, который был спровоцирован резким укреплением доллара и ухудшением настроений на финансовом рынке США. Впрочем, мы можем ожидать столь же резкого разворота в нефти, но уже на рост, когда выйдут данные по запасам в США. Пока информации об ожиданиях рынка не поступала, но динамика предыдущих недель говорит о высокой вероятности очередного падения, как коммерческих запасов, так и стратегических. Если же в среду Китай сообщит об очередных послаблениях в своей карантинной политике, то рынок получит дополнительный стимул к росту. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $82,97 (+0,35%),

WTI - $77,19 (+0,34%),

Алюминий - $2515 (-0,30%),

Золото - $1781,2 (-0,01%). info4

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