«Открытие»: Отечественные акции под давлением неопределённости

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отечественные акции под давлением неопределённости

· Российский рынок снижался в первой половине дня во вторник. Внешние рынки снижаются на опасениях более высокой ставки ФРС на более длительный срок. В Китае готовятся объявить о новых послаблениях в рамках политики контроля над COVID-19, но эти надежды инвесторы уже отыграли. Нефть дешевеет на рисках рецессии в Европе и США. Среди индексных бумаг МосБиржи растет лишь OZON, как понятная история предновогодних активных продаж. Кстати, активность инвесторов вновь далека от высокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 12,9 млрд руб к середине дня по сравнению с 24,1 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2192,48 п. (-0,72%), а индекс РТС - 1099,01 п. (-1,41%).

· Среди индексных бумаг попытки удержаться в плюсе демонстрировали бумаги OZON и «Алроса». Наиболее сильное снижение демонстрировали «Магнит», N+ Group, «РусАл», Polymetal и «Сургутнефтегаз».

· Основной негатив российский рынок получает извне. Нефть возобновила снижение и уже стремится к уровню $80, что даже без европейского потолка цен на российскую нефть означает снижение доходов российских нефтяников. Впрочем, акции нефтяников реагируют пока достаточно слабо. Более важным для них остаётся сохранение объёмов продаж. Меж тем вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что РФ может пойти на снижение добычи, если её нефть не будет востребована в достаточных объёмах без ограничений потолка цен. Также под давлением металлурги, которые вряд ли могут рассчитывать на китайский рынок, да и внутренний может показать снижение спроса из-за охлаждения строительного рынка.

· В АФК «Система» решили заняться многоэтажным деревянным строительством. Для этой цели была создана группа компаний «CLT Девелопмент». Одним из крупнейших производителей CLT панелей является завод «Сокол СиЭлТи», который входит в Segezha Group. Таким образом, создаётся ещё одна промышленная вертикаль интеграции добычи древесины и создания конечного продукта. Компания уже реализовала несколько проектов подобного строительства в Вологодской и Нижегородской областях. В ближайшее время география проектов расширится. В первую очередь предполагается строительство CLT домов в северных регионах. Также в компании рассчитывают на зарубежный спрос.

· Московская Биржа сообщает о продолжающемся росте доли частных инвесторов в торгах акциями. В ноябре их доля на рынке поднялась выше 80%. Число физических лиц, имеющих брокерские счета, превысило 22,6 млн. Доля на рынке акций 80,2%, на рынке облигаций 24,3%, на спот рынке валюты 28,9%, а на срочном рынке 68,4%. Наиболее популярными бумагами в портфелях частных инвесторов в ноябре стали бумаги «Газпрома» (26,1%), обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» (22,1% и 6,4% соответственно), акции «ЛУКОЙЛа» (11,9%), «Норникеля» (9,7%), «Яндекса» (5,7%). То есть основное внимание принадлежит биржевым тяжеловесам.

· Рубль продолжил слабеть против основных конкурентов, но уже без прежней агрессивности. Конечно, проблема нефтяного эмбарго Европы создаёт риски снижения внешней выручки российских нефтяников. Однако назвать это затруднение критичным будет сложно. Япония, к примеру, сделала для себя исключения по покупке нефти с проекта «Сахалин 2» без всякого потолка. РФ также готовит меры, которые не позволят пользоваться ценами европейского потолка на уровне законодательной нормы. Кроме санкционной тематики, мы предполагаем подготовку отечественных корпораций для обхода европейских ограничений. В частности, в последнее время существенно увеличивался российский танкерный флот, плюс могут предприниматься шаги по страховому обеспечению экспортных операций, что также требует конвертации части средств из рублей в валюту. Однако уже к середине месяца валюты окажутся под давлением фактора приближающихся налоговых платежей. В остальном, если говорить о паре USD/RUB, то пока она не вышла за рамки нашего ноябрьского прогноза расширения торгового диапазона до 60,0-64,0 руб.

· Доллар незначительно корректировался на Forex после резкого укрепления накануне. Также негативную динамику демонстрируют доходности по американским казначейским обязательствам. Накануне укрепление доллара и рост доходностей был спровоцирован очередной публикацией в Wall Street Journal, согласно которой в ФРС всё же придерживаются мнения о повышении ставки заметно выше 5% и сохранении её на более длительный период. Однако в последнее время WSJ стал источником неподтверждённых и провокационных слухов. Поэтому в рамках недели тишины у рынка мало стимулов продолжать отыгрывать сомнительные идеи. Австралийский доллар почти сохранил свои утренние достижения, укрепляясь на 0,45% против американского конкурента. Резервный Банк Австралии вновь скромно повысил ставку на 25 базисных пункта до 3,10%.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 104,945 (-0,28%),

· EUR/USD - $1,0524 (+0,37%),

· GBP/USD - $1,223 (+0,41%),

· USD/JPY - 136,09 (-0,56%),

· USD/RUB – 62,85 (+0,8%),

· EUR/RUB – 66,14 (+0,22%),

· CNY/RUB – 8,962 (+0,36%).

Представители ЕЦБ пугают инвестором несколькими повышениями ставки

· Европейские индексы незначительно снижались. Под давлением были секторы энергетики и технологии. Спрос обнаружился в акциях потребительского сектора. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в очередной раз подрезал крылья оптимистам. По его словам: «Европейский Центральный Банк будет вынужден повысить ставку ещё несколько раз для сдерживания роста цен, даже на фоне текущей инфляции близкой к своему пику». Из отдельных историй отметим падение акций аэропорта Парижа на 12% на новостях о том, что Royal Schiphol Group продала свой оставшийся пакет со значительным дисконтом к рынку.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7544,85 п. (-0,30%),

· DAX - 14426,02 п. (-0,15%),

· CAC 40 - 6684,15 п. (-0,19%).

Ситуация с доступностью нефти в Европе может быстро ухудшиться

· Нефть дешевела на ожиданиях более высокой ставки в США и укрепившемся долларе. Однако ситуация может быстро поменяться из-за признаков топливного кризиса. Первые последствия европейского эмбарго уже проявились в Европе. Власти Венгрии заявляют о критичной ситуации с топливной доступностью на фоне резкого роста спроса, включая панические покупки. Согласно заявлению нефтегазовой группы MOL, есть только один вариант преодоления проблемы и это увеличение импорта. Однако увеличивать его придётся за счёт других источников. В настоящее время около Босфора скопилось уже 19 танкеров с российской нефтью, от которых требуют подтвердить наличие европейской страховки. Самое интересное, что часть этих танкеров перевозит казахстанскую нефть и не идёт под российским флагом.

· Ещё одно событие важное для рынка нефти произойдёт 9 декабря. На эту дату назначен визит председателя КНР Си Цзиньпиня в Саудовскую Аравию. Предполагается, что кроме общих экономических вопросов, могут обсуждаться такие темы, как перевод торговли нефти за юани, региональная и глобальная безопасность. На встрече также будут присутствовать руководители и делегации других арабских государств, с которыми предполагается подписание нескольких десятков соглашений.

· Точкой разворота для рынка может стать статистика запасов в США. Пока новостей о результатах опросов не поступало, но динамика предыдущих недель говорит о высокой вероятности дальнейшего сокращения запасов нефти. Также наступление зимнего сезона могло сказаться на сокращении производства. Первый отчёт от API выйдет в 00:30 мск в среду ночью.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $81,69 (-1,20%),

· WTI - $76,06 (-1,13%),

· Алюминий - $2490,5 (-1,27%),

· Золото - $1792,2 (+0,61%),

· Никель - $28160 (-1,81%).

Американский рынок проявляет осторожность в рамках недели тишины

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на небольшой рост рынка в начале дня от 0,1% в Dow Jones до 0,25% в NASDAQ. Улучшение ситуации наблюдается вместе со снижением доходности казначейских обязательств США. Каких-либо заявлений от представителей ФРС не ожидается, поскольку идёт неделя тишины перед заседанием.

· Financial Times пишет, что тайваньская TSMC планирует вложить до $40 млрд в развитие производства в Аризоне, хотя первоначально предполагались инвестиции в объёме $12 млрд, дабы начать производство чипов по технологичному процессу 3 НМ уже в 2026 году. Бумаги Salesforce могут оказаться вновь под давлением на фоне новостей об уходе двух главных топ-менеджеров. Акции Textron дорожают на 9% на новостях о выигранном её подразделением Bell контракте от Пентагона на поставку вертолётов нового поколения. Контракт может стоить до $70 млрд.