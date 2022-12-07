«Открытие»: Российские акции подешевели, так как цены на нефть упали до минимума с начала года

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»:

Итоги торгов. Российские акции подешевели, так как цены на нефть упали до минимума с начала года

Российские акции подешевели по итогам торгов во вторник, 6 декабря. Индекс МосБиржи не смог удержать закрытие выше 2200 пунктов, тем не менее он уже 11 торговых дней подряд остается выше 100-дневной скользящей средней.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 196,24 п. (-0,55%), с нач. года -42,0%

Индекс РТС — 1 097,09 п. (-1,58%), с нач. года -31,2%

Ослабление рубля во вторник было единственным для российского рынка акций внутренним позитивным фактором. Большой вес на российском фондовом рынке имеют сырьевые экспортеры. Неопределенность по поводу объемов добычи нефти в РФ, неопределенность в отношении способности в перспективе 2023 года реализовывать экспортные поставки нефти в моменте оказывает давление на нефтяников. Производители газа также не могут похвастаться позитивными драйверами. Собственно, как и металлурги. В итоге рост российского рынка мог бы стать во вторник реальностью при поддержке внешнего фона, но и тот не был благосклонен к российским инвесторам.

Внешний фон был окрашен в минорные тона. Акции в Европе и США были под давлением. Нефть подешевела до минимальных значений с 4 января (Brent). Дисконт между Urals и Brent, по данным Reuters, расширился до 25,3 доллара за баррель впервые с 22 августа. Кривые фьючерсов на Brent и WTI указывают на продолжающееся ослабление рынка: в первом случае контанго наблюдается на горизонте ближайших четырех месяцев, а во втором — девяти. Все это указывает на доминацию предложения над спросом. При этом открытый интерес во фьючерсах на нефть Brent находится на минимальных уровнях с 2015 года, отражая неуверенность инвесторов в дальнейшем развитии событий. Саудовская Аравия сократила премию, с которой она продает нефть в Азию, относительно регионального бенчмарка на $2,20 до $3,25 за баррель. Это — минимальная премия с марта, что указывает на снижение спроса.

На 19:10 мск:

Brent, $/бар. — 80,68 (-2,42%), с нач. года +3,7%

WTI, $/бар. — 75,20 (-2,25%), с нач. года -0,0%

Urals, $/бар. — 61,38 (-3,19%), с нач. года -20,1%

Золото, $/тр. унц. — 1 774,31 (+0,32%), с нач. года -3,0%

Серебро, $/тр. унц. — 22,26 (+0,05%), с нач. года -3,4%

Алюминий, $/т — 2 512,00 (-0,42%), с нач. года -10,5%

Медь, $/т — 8 422,50 (+0,38%), с нач. года -13,4%

Никель, $/т — 29 120,00 (+1,53%) с нач. года +40,3%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,5 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,8 к прибыли за прошедший год (P/E).

Ключевые новости

Россия дорабатывает механизм противодействия использованию ценового потолка на покупку нефти из РФ, который начнет действовать еще до конца текущего года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

В фокусе

Сбербанк должен опубликовать финансовые результаты за 11 месяцев по РСБУ.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 4 выросли и 6 снизились по итогам дня.

Худшими по динамике стал отраслевой индекс «Потребительского сектора» (-1,4%). Подорожали бумаги «Соллерс» (SVAV, +3,8%), а также расписки X5 (FIVE, +0,2%). Остальные 12 бумаг сектора в минусе. В лидерах снижения расписки «РусАгро» (AGRO, -6,4%) и «Магнита» (MGNT, -2,3%).

Лидером дня стал индекс «Химии и нефтехимии» (+0,2%). Здесь самый большой вес у акций «ФосАгро» (PHOR) – порядка 63%. Они потеряли в цене около 0,2%. При этом обычка (+5,6%) и префы (+3,4%) «Оргсинтеза» (KZOS, KZOSP) буквально вытащили сектор в плюс.

Отраслевой индекс «Нефти и газа» (-0,8%) не смог поддержать позитивную динамику российского рынка. Только обыкновенные акции «Татнефти» (TATN) были в зеленой зоне. Остальные представители сектора в минусе. При этом в лидерах снижения вчерашние лидеры роста (в целом). «Роснефть» (ROSN) подешевела на 1%, «Новатэк» (NVTK) потерял около 0,8%.

Из 40 акций индекса МосБиржи 11 подорожали и 28 подешевели по итогам дня.

83,3 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 50,0 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 42,9 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Акционеры «Черкизово» (GCHE) утвердили дивиденды за 2021 г. Цена акции по итогам торгов 6 декабря: 2870 руб. (+1,32%). Дивиденд на акцию: 148,05 руб. Дивидендная доходность: 5,2%. Последний день покупки: 8 декабря 2022 г. Дата закрытия реестра: 12 декабря 2022 г.

Акции «Магнита» стали лидерами снижения среди бумаг индекса МосБиржи и заняли второе место по объему торгов, уступив Сбербанку (SBER), но опередив «Газпром» (GAZP). Объем составил 3,12 млрд рублей – максимум с 25 февраля. «Магнит» разочаровал инвесторов, не опубликовав ни в ноябре, ни в декабре отчета за 3 квартал по МСФО, оставив участников рынка довольствоваться отчетом по РСБУ за 9 месяцев. Выручка за 9 месяцев по РСБУ составила 532 млрд руб., что выше, чем 527 млрд руб. в том же периоде год назад. Однако чистая прибыль за 9 месяцев составила всего 124 млн рублей по сравнению с 26,6 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2021 г. Это произошло потому, что в 2021 г. компания получила доход от участия в других организациях 27 млрд руб. А в этом году за 9 месяцев по этой статье дохода – в отчетности прочерк. Собственно говоря, это все не новость. Если взять отчетность по РСБУ за первое полугодие, то там по той же причине убыток 152 млн рублей против прибыли 24,9 млрд рублей за первые 6 месяцев 2021 г. Однако по МСФО чистая прибыль за первое полугодие текущего года 32 млрд рублей. Расхождения с цифрами по РСБУ существенные. В общем, отсутствие отчетности по МСФО стало драйвером слухов о том, что компания дивиденды платить не будет. Это могло оказать давление на котировки. Ну а очевидным выгодоприобретателем пессимизма по поводу «Магнита» являются расписки X5.

В лидерах роста среди акций индекса МосБиржи оказались бумаги НЛМК (NLMK) и «Северстали» (CHMF). Обе акции растут второй день подряд. Впрочем, с ноября мы видим в этих бумагах попеременное движение котировок, то вверх, то вниз. Котировки стоят в узком диапазоне, отражая исключительно спекулятивную активность в сталеварах.