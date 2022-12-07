«Открытие»: Сигналы мировой экономики удручают

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Сигналы мировой экономики удручают

· Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально негативный. Впрочем, основной негатив уже был отыгран накануне вечером. Данные по торговому балансу КНР оказались ожидаемо плохими, что побуждает власти этой страны к поиску вариантов оптимизации управления рисками общественного здоровья. ФРС находится в рамках недели тишины, а это значит, что рынок может лишь догадываться о намерениях американского регулятора. Статистика последних дней однозначно указывает на слабость мировой экономики, а значит и спрос на сырьевые ресурсы будет оставаться сдержанным. Соответственно, российский рынок пока не имеет поводов для оптимизма. Однако ситуация будет оставаться нейтральной, пока индекс МосБиржи способен удержаться выше 100-дневной скользящей.

Внешний негатив не даёт повода для оптимизма в российских акциях

· Российский рынок снизился по итогам торгов во вторник. Ситуация на внешних рынках была неблагоприятной. Инвесторы перестали верить в скорое завершение цикла ужесточения ФРС, нефть под давлением ожиданий рецессии в Европе. Даже китайские надежды смягчения антиковидных ограничений пока не обнадёживают. У российских инвесторов нет ясности по вопросу будущих объёмов нефтяного экспорта, также ограничены возможности «Газпрома», который ещё столкнулся с очередными европейскими исками. Да и у металлургов на горизонте спад на строительном рынке из-за завершения льготных программ. Единственно, пока рынок не решается уйти ниже 100-дневной скользящей, которая условно проходит на уровне 2174 пункта. Активность на рынке вновь склонна к снижению. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 22,011 млрд руб по сравнению с 36,556 млрд руб днём ранее.

· По итогам торгов 6 декабря индекс МосБиржи - 2196,24 п. (-0,55%), а индекс РТС - 1097,09 п. (-1,58%).

Лидеры роста на 23:50 мск:

НЛМК ао 106,56 0,81% СевСт-ао 784 0,46% МТС-ао 233,8 0,32% Yandex clA 1 989,4 0,18% FIVE-гдр 1 534,5 0,03%

Лидеры снижения на 23:50 мск:

TCS-гдр 2 633 -3,16% Магнит ао 4 475,5 -2,43% ЭН+ГРУП ао 399 -2,21% VK-гдр 487,8 -2,09% РУСАЛ ао 39,1 -1,62%

· 4 отраслевых индекса закрыли день в плюсе, а 6 зафиксировали потери. Наиболее сильный, хотя и очень скромный, рост показал сектор химии и нефтехимии (+0,22%). Самые большие потери состоялись в секторе потребления (-1,44%) из-за слабости бумаг ряда розничных сетей, которые готовятся к весьма прохладному периоду предновогодних продаж.

· Акционеры «Черкизово» ( GCHE ) утвердили дивиденды за 2021 г. Цена акции по итогам торгов 6 декабря: 2870 руб. (+1,32%). Дивиденд на акцию: 148,05 руб. Дивидендная доходность: 5,2%. Последний день покупки: 8 декабря 2022 г. Дата закрытия реестра: 12 декабря 2022 г.

· Акции «Магнита» продолжают затяжное падение. Компания до сих пор не опубликовала отчётность по МСФО за III квартал. Ранее была опубликована отчётность лишь по РСБУ, которая показала весьма скромную прибыль (124 млн руб) и отсутствие данных по прибыли от участия в других организациях. Это порождает на рынке неуверенность в вопросе будущих дивидендных выплат компании. Впрочем, если рассматривать бумагу в долгосрочном прицеле, то текущее падение может быть выгодно для формирования инвестиционной части.

· Бумаги нефтяников были под давлением. Во-первых, нефть дешевела в течение дня, а, во вторых, остаётся высокая неопределённость в будущих поставках на фоне европейского эмбарго и потолка цен. Более того, правительство РФ разрабатывает меры законодательного характера, которые не позволят продавать нефть с ориентиром на потолок цен. Согласно заявлению вице-премьера Александра Новака, меры противодействия потолку цен будут приняты ещё до конца года.

· Акции АФК «Система» подешевели на 1,5%, хотя в течение дня был повод для оптимизма. Компания решила заняться деревянным многоэтажным строительством. Для этой цели была создана группа компаний «CLT Девелопмент». Одним из крупнейших производителей CLT панелей является завод «Сокол СиЭлТи», который входит в Segezha Group. Таким образом, создаётся ещё одна промышленная вертикаль интеграции добычи древесины и создания конечного продукта. Компания уже реализовала несколько проектов подобного строительства в вологодской и нижегородской областях. В ближайшее время география проектов расширится. В первую очередь предполагается строительство CLT домов в северных регионах. Также в компании рассчитывают на зарубежный спрос.

· Московская Биржа сообщает о продолжающемся росте доли частных инвесторов в торгах акциями. В ноябре их доля на рынке поднялась выше 80%. Число физических лиц, имеющих брокерские счета, превысило 22,6 млн. Доля на рынке акций 80,2%, на рынке облигаций 24,3%, на спот рынке валюты 28,9%, а на срочном рынке 68,4%. Наиболее популярными бумагами в портфелях частных инвесторов в ноябре стали бумаги «Газпрома» (26,1%), обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» (22,1% и 6,4% соответственно), акции «ЛУКОЙЛа» (11,9%), «Норникеля» (9,7%), «Яндекса» (5,7%). То есть основное внимание принадлежит биржевым тяжеловесам.

· Рубль слабел против всех основных конкурентов. Естественно, что европейские решения также оказывают давление на российскую валюту. Однако мы можем дополнительно предположить финансовые усилия по созданию возможностей обеспечения экспорта в новых условиях. В частности, РФ существенно нарастила танкерный флот. Кроме того, некоторые суммы могут переводиться в китайскую юрисдикцию для обеспечения схем страхования нефтяной транспортировки. Ближе к середине месяца ситуация должна стабилизироваться благодаря приближению налогового периода.

· Доллар слабел большую часть дня, но к вечеру смог развернуться на укрепление. При этом негативная динамика доходностей казначейских обязательств США сохранялась. Тем не менее, доллар демонстрировал некоторую перепроданность в последнее время, а снижение доходностей по казначейским обязательствам также может быть свидетельством парковки капитала именно в долларе США на фоне повсеместной неопределённости.

По состоянию на 23:50 мск:

· DXY - 105,49 (+0,24%),

· EUR/USD - $1,0469 (-0,15%),

· GBP/USD - $1,214 (-0,32%),

· USD/JPY - 136,95 (+0,07%),

· USD/RUB – 63,08 (+1,18%),

· EUR/RUB – 66,13 (+0,21%),

· CNY/RUB – 8,958 (+0,31%).

Американский финансовый рынок указывает на уход капитала из риска

· Американские индексы снизились, ликвидируя последствия оптимизма на заявлениях председателя ФРС на прошлой неделе. При этом динамика активов указывала на выход из риска по классической схеме: казначейские обязательства дорожали вместе с укреплением доллара, но падение доходностей не стимулировало покупки в акциях роста. Более того, технологичные бумаги вместе с энергетикой принесли основные потери для рынка. В сенате продолжается дискуссия о том, что до конца года и в начале 2023 года правительство будет работать в рамках специального финансирования, а не под покрытием утверждённого бюджета. Ещё одним негативом стали сигналы из инвестиционного банка Morgan Stanley, который сокращает до 2% своего персонала.

· Торговый дефицит США в октябре вырос до $78,16 млрд с $73,3 млрд в сентябре. Ожидался более внушительный рост дефицита, но сильный доллар внёс свои коррективы. Акции Textron подорожали более чем на 5% на новостях о том, что дочерняя компания Bell выиграла конкурс на поставку боевых вертолётов нового поколения для Пентагона на $70 млрд. В остальном, под давлением были акции, связанные с онлайн рекламой на сигналах различных компаний о снижении активности размещающих компаний.

· Динамика по секторам: Energy -2,65%, Communication Services -2,58%, Technology -2,14%, Consumer Discretionary -1,62%, Industrials -1,15%, Materials -0,88%, Financials -0,86%, Real Estate -0,79%, Health -0,74%, Consumer Staples -0,68%, Utilities +0,66%.

По итогам торгов:

· DJIA - 33596,34 п. (-1,03%),

· S&P 500 - 3941,26 п. (-1,44%),

· NASDAQ - 11014,89 п. (-2,00%).

Китайская внешняя торговля существенно пострадала от карантинных мер в ноябре

· Торги в Азии проходили по негативному сценарию. Данные по торговому балансу Китая оказались заметно хуже ожиданий. Впрочем, мы предполагали негативный эффект карантинных мер в октябре-ноябре. Итак, ноябрьский экспорт упал в годовом выражении на 8,7% при ожиданиях снижения на 3,6%, а импорт на 10,6% при ожиданиях снижения на 5,0%. Собственно, добавить по данным цифрам нечего, так как 20%-25% экономики под карантинными ограничениями вряд ли способствовали активности в промышленности, или международной торговле. На этом фоне официальная пресса пишет о решениях заседания политбюро, где говорилось о необходимости оптимизации мер предотвращения и контроля эпидемий. Члены КПК также обсуждали вопросы стабилизации роста и предотвращения системных рисков. Под давлением были акции застройщиков и нефтяников. Бумаги новой энергетики, напротив, дорожали. Застройщик Country Garden объявил о том, что намерен получить дополнительный капитал на $4,7 млрд за счёт размещения акций. Однако рынок не оценил инициативу, уронив акции компании более чем на 10%.

· Японские акции также преимущественно торговались в минусе. Бумаги производителя оборудования для выпуска микрочипов Tokyo Electron теряли почти 3%. Подобная динамика проявилась на фоне слабости американских аналогов. Меж тем акции автомобилестроителей пытались расти на фоне стабилизации курса иены. Бумаги Mazda подорожали почти на 2%, ликвидируя часть потерь предыдущего дня.

По состоянию на 8:35 мск:

· NIKKEI 225 - 27712,77 п. (-0,62%),

· Hang Seng - 19581,26 п. (+0,72%),

· Shanghai Composite - 3205,41 п. (-0,22%).

Нефть пока предпочитает реагировать на признаки слабости мировой экономики

· Нефть приостановила падение, но пока на рынке доминирует негативный контекст. Статистика указывает на вероятность рецессии в Европе. Цифры по торговому балансу Китая также не способствуют оптимизму. Даже статистика по запасам в США не смогла поддержать котировки. Согласно данным API, на неделе до 2 декабря коммерческие запасы нефти упали на 6,246 млн бар. при ожиданиях снижения на 3,88 млн бар. Однако запасы бензина выросли на 5,93 млн бар., а дистиллятов на 3,55 млн бар. Впрочем, статистика не отражает проблемы, которые возникают в других регионах. В районе Босфора сформировалась пробка из танкеров, которые несут на борту до 18 млн бар. нефти из РФ и Казахстана. То есть на уровне региональной логистики уже возникают проблемы с доступностью нефти, но эта история будет развиваться ближе к западному Рождеству.

По состоянию на 8:55 мск:

· Brent - $79,55 (+0,25%),

· WTI - $74,38 (+0,18%),

· Алюминий - $2500 (-0,34%),

· Золото - $1785,3 (+0,16%).