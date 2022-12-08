Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 8 декабря: 62,9372 руб/доллар США и 65,8966 руб/евро

ЦБ РФ с 8 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,9372 руб.
  • 1 евро - 65,8966 руб.
  • 10 китайских юаней - 89,9043 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0269 р. (0,04%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2121 р. (0,32%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2208 р. (0,25%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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