Комментарии

«Открытие»: Санкционные неопределённости давят на российские акции Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Санкционные неопределённости давят на российские акции Российский рынок снижался в первой половине дня в четверг. Продолжилось падение бумаг ГК «ПИК» и «Магнит». Также под давлением TCS Group из-за возможности оказаться под европейскими ограничениями. Растут акции «НОВАТЭК», чьи поставки СПГ пока никоим образом не пострадали от ограничений Европы. Активность остаётся довольно низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 13,1 млрд рублей по сравнению с 13,2 млрд руб днём ранее.

По состоянию на 15:20 мск Индекс МосБиржи - 2182,48 п. (-0,47%), а Индекс РТС - 1099,62 п. (+0,06%).

Лидерами среди индексных бумаг были «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз», «РусАл», Fix Price и «Северсталь». Самыми слабыми оказались ГК «ПИК», VK, TCS Group, «Магнит» и «Яндекс».

Интерес инвесторов к бумагам «НОВАТЭК» во многом определяется динамикой продаж СПГ. При том, что «Газпром» вынужден переориентировать поставки на Восток из-за сокращения экспорта в Европу по техническим и политическим причинам, у «НОВАТЭК» экспорт только увеличился, а доля на европейском рынке СПГ оценивается в 13%-16%. В зимний период востребованность российского СПГ будет лишь возрастать по мере истощения запасов в ПХГ.

Акции Сбербанка дешевели, хотя отчёт по РСБУ за ноябрь можно назвать сильным. Прибыль за месяц составила 124,7 млрд руб, что на 22,7% больше, чем в ноябре прошлого года. За 11 месяцев чистая прибыль увеличилась до 174,8 млрд руб. При этом достигнутый результат был получен без использования послаблений со стороны ЦБ РФ. Рост процентного дохода ускорился до 12,8%, или 159,1 млрд руб. Комиссионный доход увеличился за год на 16% до 57,0 млрд руб. За 11 месяцев данная позиция составила 547,3 млрд руб, или на 5,1% больше, чем за аналогичный период год назад. Примечательно, что расходы за 11 месяцев упали на 3,9%. Соответственно, если не будет каких-либо дополнительных потрясений, то уже в 2023 году Сбербанк может рассчитывать на новый рекорд по прибыли.

Бумаги TCS Group продолжают отыгрывать неопределённость в связи с 9-м пакетом санкций Евросоюза. Пока известно, что ВБРР находится в списке финансовых организаций на очередные ограничения. По остальным юридическим лицам официальные представители Евросоюза пока не высказывались. Однако сам пакет уже может быть принят на следующей неделе, хотя Венгрия вновь занимает отдельную позицию, а Франция и Германия обратились в Брюссель с предложениями снять часть ранее принятых санкций.

Рубль укреплялся против основных валют. Мы связываем текущую динамику с двумя основными процессами. Во-первых, экспортёры могут заранее конвертировать свою внешнюю выручку в рамках подготовки к налоговым платежам. Во-вторых, оживление торговли РФ и Китая работает, как на увеличение предложения валюты, так и на повышение спроса на неё. Китай ослабляет меры контроля над COVID-19, что должно оживить внешнюю торговлю. В январе-ноябре торговый оборот РФ и Китая вырос на 32% до $172,4 млрд. Экспорт из Китая в Россию вырос на 13,4% до $67,3 млрд, а вот российские поставки выросли на 47,5% до $105,07 млрд.

Доллар незначительно укреплялся на Forex. Некоторое укрепление американской валюты поддерживается возобновлением роста доходности по казначейским обязательствам. 10-летние бумаги показали рост доходности более чем на 2 б.п. ближе к 3,345%. Очевидно, что до заседания ФРС, или публикации отчёта по потребительской инфляции в США (12 декабря), рынок будет склонен к засушке текущих уровней. По состоянию на 15:20 мск: DXY - 105,127 (+0,07%),

EUR/USD - $1,0522 (+0,1%),

GBP/USD - $1,2175 (-0,32%),

USD/JPY - 136,78 (+0,24%),

USD/RUB – 62,50 (-0,4%),

EUR/RUB – 65,695 (-0,58%),

CNY/RUB – 8,977 (-0,31%). Европейские акции снимают перекупленность последних семи недель Европейские индексы снижаются уже пятую сессию подряд. Однако мы отметим, что это вполне здоровая тенденция, так как в предыдущие семь недель Stoxx 600 неизменно прирастал. Соответственно, не только страхи глобальной рецессии, но и технические факторы поддерживают слабость европейского рынка акций. Под давлением секторы телекоммуникаций и недвижимости. Однако их падение частично компенсируют базовые материалы и энергетика, которые всё же решили отреагировать на послабления в коронавирусной политике Китая. Бумаги British American Tobacco упали почти на 3%, поскольку компания заявила о росте стоимости обслуживания долга до 1,6 млрд фунтов стерлингов на фоне повсеместного повышения ставок. По состоянию на 15:20 мск: FTSE 100 - 7485,85 п. (-0,04%),

DAX - 14212,83 п. (-0,34%),

CAC 40 - 6643,03 п. (-0,26%). Бюрократические процедуры ухудшают доступность альтернативной нефти для Европы Brent дорожала почти на 1%, реагируя на дальнейшие шаги по смягчению режима контроля над распространением COVID-19 в Китае. Кроме того, нефть выглядит технически перепроданной. 14-ти дневный RSI упал ниже 30%, что говорит о потенциале отскока.

Кроме того, ситуация перед Босфором остаётся сложной. Около 20 танкеров, которые транспортируют казахстанскую нефть, пока не могут пройти из-за необходимости подтверждения происхождения сырья и предоставления страховочных документов. Европейские власти уже начали переговоры с Турцией для ускорения процесса, о чем сообщает Минфин Великобритании. Собственно, мы говорили о потенциале возникновения таких проблем, но предполагали увеличение танкерных маршрутов. Однако реальность всегда найдёт возможность дополнить себя бюрократическими затруднениями, которые не только увеличивают время доставки из-за длительности маршрута, но и из-за простоев. По состоянию на 15:20 мск: Brent - $78,19 (+1,32%),

WTI - $73,67 (+2,31%),

Алюминий - $2492,5 (+0,28%),

Золото - $1797,9 (-0,01%),

Никель - $31880 (+1,40%). Американские инвесторы проявляют повышенную осторожность перед ключевыми событиями будущей недели Фьючерсы на основные индексы США указывали на небольшой рост рынка в начале дня от 0,15% в Dow Jones до 0,25% в NASDAQ. До этого рынок снижался пять сессий подряд. Соответственно, есть основания для скромного технического движения в обратную сторону. Однако до заседания ФРС (14 декабря), или публикации отчёта по потребительской инфляции (12 декабря), сложно ждать от рынка решимости. Календарь четверга предполагает публикацию лишь данных по первичным обращениям за пособием по безработице на прошлой неделе.

Пентагон решил разделить контракт на предоставление облачных сервисов, включая в боевой обстановке, между четырьмя гигантами — Google, Amazon, Microsoft и Oracle. Контракт оценивается в $9 млрд. Индекс цен на подержанные автомобили снижается уже шесть месяцев подряд. В ноябре индекс потерял 0,3% относительно октября и 14,3% относительно ноября прошлого года.

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



