Комментарии «Открытие»: Рынки готовятся к рождественскому ралли Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Рынки готовятся к рождественскому ралли Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России позитивная. Азиатские индексы преимущественно растут. Нефть пытается корректироваться вверх после разгромной недели. В США усиливаются признаки смягчения инфляции, чему также способствует подешевевшая нефть. Соответственно, инвесторы начинают менять свои ожидания на конец года. Заседание ФРС 14 декабря может стать поводом для старта новой волны повышения стоимости активов. В Китае начинают активно стимулировать экономику, даже если для этого требуется теневое количественное смягчение. На этом фоне у российского рынка остаются беспокойства из-за 9-го пакета санкций Евросоюза, но, вероятно, весь негатив уже окажется отыгран, когда появятся подробности его содержания. Российский рынок продолжает пугаться санкционной неопределённости Российский рынок снизился по итогам торгов в четверг. Пессимистичное настроение инвесторов формируется благодаря очередной волне санкционных сообщений из Европы. Главная неопределённость касается финансового сектора. Кроме того, нефть явно нацелилась на дальнейшее снижение, хотя в дневные часы котировки активно повышались из-за аварии на нефтепроводе Keystone. Дорожают металлурги на фоне оживления экономики в Китае и постоянных разговорах о национальных проектах. Тем не менее, активность остаётся низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 22,523 млрд руб по сравнению с 27,417 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 8 декабря индекс МосБиржи - 2184,43 п. (-0,39%), а индекс РТС - 1096,63 п. (-0,21%). Лидеры роста на 23:50 мск: НЛМК ао 107,8 1,89% ММК 31,64 1,25% Новатэк ао 1 048,2 1,18% СевСт-ао 801 1,11% FIXP-гдр 358,8 1,07% Лидеры снижения на 23:50 мск: TCS-гдр 2 529 -2,17% ПИК ао 584,5 -2,14% VK-гдр 474,4 -2,1% Сбербанк 139,92 -1,69% OZON-адр 1 431,5 -1,62% 6 отраслевых индексов российского рынка закрыли день в минусе, а 4 показали рост, хотя в секторе нефти и газа он был весьма скромным. Самый слабый результат по итогам дня в секторе финансов (-1,36%). Лучше всех отторговал день сектор металлов и добычи (+0,37%).

Слабость финансового отраслевого индекса связана с просадкой бумаг TCS Group, которые находятся в зоне неопределённости в связи с предстоящим принятием 9-го пакета санкций Евросоюза. По предварительной информации, в него войдут ещё 4 финансовые организации РФ, включая ВБРР. Названия прочих пока неизвестны. Также рынок прохладно отнёсся к отчётности Сбербанка, хотя её сложно назвать слабой.

Прибыль Сбербанка за ноябрь составила 124,7 млрд руб, что на 22,7% больше, чем в ноябре прошлого года. За 11 месяцев чистая прибыль увеличилась до 174,8 млрд руб. При этом достигнутый результат был получен без использования послаблений со стороны ЦБ РФ. Рост процентного дохода ускорился до 12,8%, или 159,1 млрд руб. Комиссионный доход увеличился за год на 16% до 57,0 млрд руб. За 11 месяцев данная позиция составила 547,3 млрд руб, или на 5,1% больше, чем за аналогичный период год назад. Примечательно, что расходы за 11 месяцев упали на 3,9%. Соответственно, если не будет каких-либо дополнительных потрясений, то уже в 2023 году Сбербанк может рассчитывать на новый рекорд по прибыли.

"Ноябрьские результаты подтвердили, что банк (Сбербанк), по большому счету, оставил трудности 2022 года позади и вышел на новый уровень генерации прибыли, опираясь на двузначный рост розничного и корпоративного кредитного портфеля», - полагает Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». – «Динамика прибыли от октября к ноябрю положительная. Месячная чистая прибыль увеличилась со 122,8 млрд руб. в октябре до 124,7 млрд руб. в ноябре. Контроль за расходами позволил прибыли расти опережающими темпами относительно роста кредитного портфеля. Напомним, в рекордном 2021 году среднемесячный показатель прибыли составил 103,8 млрд руб. Таким образом, ноябрьский результат опережает данный показатель на 20,1%. Это означает, что будущая база для выплаты дивидендов также может существенно увеличиться. Полагаем, что в 2023 году Сбербанк может вернуться к практике распределения прибыли среди акционеров через дивиденды. Это стало бы хорошим драйвером для роста котировок акций компании. Сохраняем рекомендацию «На уровне рынка» с возможным повышением до «Покупать». Целевая цена на горизонте 12 месяцев сохраняется на уровне 156 рублей за обыкновенную акцию".

Бумаги «НОВАТЭК» показали рост более 1% и долго удерживались в лидирующей пятерке индексных бумаг. В отличие от «Газпрома», который вынужден резко нарастить инвестиции для перевода экспорта на Восток, «НОВАТЭК» продолжает пользоваться европейским рынком, где доля поставок российского СПГ составляет от 13% до 16%. В текущем году поставки лишь увеличились для компенсации потерь трубопроводного газа.

Интерес к бумагам металлургов связан с улучшением ситуации в Китае, а также с разговорами о реализации различных национальных проектов, которые также предусматривают строительство инфраструктуры. Собственно, инвестиционная программа «Газпрома» по переводу экспорта на Восток также потребует больших объёмов металла, как в виде арматуры, так и труб различных диаметров.

Слабость сектора информационных технологий также частично связана с предстоящим 9-ым пакетом санкций Евросоюза. Как минимум, возможные дополнительные ограничения против IT сектора РФ обсуждались ранее. Поэтому рынок закладывает свои худшие ожидания в отношении европейских ограничительных фантазий. Пожалуй, что пока лишь русская опера может похвастаться тем, что её не касаются санкции. В Милане «Ла Скала» с 7 декабря начался новый сезон. Первым номером в программе легендарной миланской сцены стала опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов», которую посетила сама глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен. В декабре произведение Мусоргского можно будет посмотреть 6 раз, а далее в сезоне также присутствует Петр Чайковский.

Рубль большую часть дня провёл в попытках укрепления против основных конкурентов. Однако к вечеру достижения были растеряны. Отчасти это влияние нефти, которая ликвидировала все достижения текущего года, но также и повторение привычного сценария продаж валюты экспортёрами перед налоговым периодом. Кроме того, открытие Китая после коронавирусных ограничений обещает активизацию импорта из этой страны, что также требует определённых объёмов иностранных денег, хотя юань всё же ослаб в четверг.

Доллар подвергся распродажам на Forex в вечерние часы. Признаки замедления инфляции эффективно смягчают ожидания дальнейшего агрессивного повышения ставки ФРС. Годовое падение индекса цен на подержанные автомобили в США составило уже 14,3%, а помесячное падение продолжается уже шесть месяцев подряд. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице по среднему показателю за четыре недели достигло многомесячного максимума. Однако ослабление доллара происходило параллельно с ростом доходностей по казначейским обязательствам США. По 10-летним бумагам доходность выросла более чем на 7 б.п. до 3,50%. Подобная динамика часто отражает подготовку к покупке риска. В самом деле, если 12 декабря показатель CPI принесёт сюрприз более активного снижения, то мы столкнёмся со столь любимым инвесторами феноменом рождественского ралли. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 104,767 (-0,28%),

EUR/USD - $1,0558 (+0,45%),

GBP/USD - $1,2239 (+0,2%),

USD/JPY - 136,68 (+0,17%),

USD/RUB – 62,77 (+0,04%),

EUR/RUB – 66,20 (+0,18%),

CNY/RUB – 8,999(-0,07%). Американский рынок постепенно заражается оптимизмом Торги в США завершились ростом индексов, хотя общая активность на рынке была низкой. Из статистики можно лишь отметить данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые выросли на прошлой неделе до 230 тыс. с 226 тыс. неделей ранее. Число лиц на пособиях выросло до 1,671 млн с 1,609 млн неделей ранее. И, наконец, ещё раз вспомним повод для надежд на смягчение инфляции и позиции ФРС. Индекс цен на подержанные автомобили упал за ноябрь на 0,3%, а в годовом выражении на 14,3%. Падение наблюдается уже шестой месяц подряд

Apple получила позитив в виде снятия карантинных ограничений с производственной зоны Foxconn в Гуанчжоу. Tesla сократила рабочие смены на своём шанхайском производстве и приостановила программу найма новых сотрудников. Exxon Mobil планирует удвоить прибыль и выручку к 2027 года, а пока лишь увеличивает программу обратного выкупа до $50 млрд до 2024 года, включая $15 млрд в 2022 году. Инвестиции Exon Mobil в 2023 году планируются на уровне $23-$25 млрд.

Динамика по секторам: Technology +1,59%, Consumer Discretionary +1,05%, Health +0,9%, Materials +0,68%, Real Estate +0,6%, Industrials +0,57%, Utilities +0,56%, Consumer Staples +0,44%, Financials +0,14%, Energy -0,5%, Communication Services -0,51%. По итогам торгов: DJIA - 33781,48 п. (+0,55%),

S&P 500 - 3963,51 п. (+0,75%),

NASDAQ - 11082,00 п. (+1,13%). Дефляция цен производителей КНР открывает простор для стимулирующих мер Азиатские рынки преимущественно демонстрировали рост. Изменение ожиданий по действиям ФРС на фоне различных дезинфляционных сигналов дарят инвесторам надежду на рождественское ралли. В Китае также говорят о теневом количественном смягчении, так как страховым компаниям, вероятно, предписали скупать облигации проблемных строительных фирм. Кроме того, данные за ноябрь продолжают указывать на то, что меры смягчения политики по сдерживанию COVID-19 продиктованы экономикой, а не протестами. Потребительская инфляция в КНР упала до 1,6% в ноябре с 2,1% в октябре. Цены производителей продолжают демонстрировать дефляцию. Их падение в ноябре составило 1,3%, как и в октябре.

Акции в Японии дорожали. С одной стороны, стимулом для повышения выступает американский рынок. Ожидания по ставке ФРС становятся всё более оптимистичными на фоне дефляционных признаков. Кроме того, раскрытие экономики Китая после коронавирусных ограничений обещает рост спроса, как на уровне потребления, так и промышленности. В связи с этим дорожали такие компании, как Advantest (+4%), Tokyo Electron (+2,5%), TDK (+3%). Бумаги Toshiba дорожали почти на 4% на новостях о том, что Japan Industrial Partners почти добилась финансирования со стороны банков на покупку компании Toshiba. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27936,68 п. (+1,31%),

Hang Seng - 19824,10 п. (+1,92%),

Shanghai Composite - 3204,40 п. (+0,22%). Нефть на низком старте перед Рождеством Нефть на текущей неделе явно лихорадит. Признаки грядущей глобальной рецессии толкают котировки вниз, а прочие факторы говорят за рост. Тем не менее, риски падения спроса пока доминируют, что приносит нефти потери по итогам недели. Тем не менее, низкий старт это то, что нужно для рождественского рывка, который может состояться после заседания ФРС 14 декабря.

Итак, накануне нефтяные контракты дорожали почти на 3%, но закрыли день в минусе. Нефтепровод Keystone дал течь на 14 тыс. бар., что, естественно, привело к его остановке. Но рынок быстро отыграл новость. Запасы нефти в США вновь упали за прошлую неделю, а стратегические снизились до уровня 387 млн бар. Однако и это обстоятельство было отыграно мгновенно. Европейское эмбарго на российскую нефть привело к бюрократической пробке из танкеров перед Босфором, но и это обстоятельство игнорируется рынком. Мы даже не говорим о китайском факторе раскрытия экономики после коронавирусных ограничений, который в прежние времена оказывал на нефть весьма сильное воздействие. Соответственно, для нефти требуется более весомый повод на разворот. Таким фактором, безусловно, может стать риторика американского регулятора, но это уже история будущей недели. Плюс технически нефть находится в зоне сильной перепроданности. По состоянию на 8:55 мск: WTI - $72,10 (+0,90%),

Brent - $76,78 (+0,83%),

Золото (Спот) - $1796,65 (+0,41%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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