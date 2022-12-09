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Курсы валют ЦБ РФ на 9 декабря: 62,5722 руб/доллар США и 65,6762 руб/евро

ЦБ РФ с 9 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,5722 руб.
  • 1 евро - 65,6762 руб.
  • 10 китайских юаней - 89,7431 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3650 р. (0,58%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2204 р. (0,33%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1612 р. (0,18%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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