Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 декабря: 3 590,3301 руб/1 г золота и 45,5200/1 г серебра ЦБ РФ с 10 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 590,3301 руб.

1 грамм серебра - 45,5200 руб.

1 грамм платины - 2 013,6300 руб.

1 грамм палладия - 3 728,4199 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,9999 р. (0,14%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4900 р. (1,09%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,1500 р. (0,21%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,7901 р. (0,62%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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