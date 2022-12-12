Комментарии

Россельхозбанк продолжает исполнять обязательства по субординированным облигациям

Россельхозбанк своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по всем своим публичным долговым обязательствам, включая бессрочные субординированные облигации, по которым предусмотрено право одностороннего отказа эмитента от выплаты купонного дохода.

Банк остается ответственным и надежным заемщиком, планирует продолжать осуществлять выплаты по бессрочным субординированным облигациям в соответствии с графиком и в настоящее время не рассматривает отказ от выплаты купонного дохода.

В обращении у Банка находится 8 выпусков бессрочных субординированных облигаций Россельхозбанка совокупным объемом более 47 млрд руб. в эквиваленте: облигации серий 06Т1, 07Т1, 08Т1, 01Т1, 09Т1, 11В1, 31Т1 и С01Е-01.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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