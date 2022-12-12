«Открытие»: Потребление топлива в Индии может спасти нефть от падения

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Потребление топлива в Индии может спасти нефть от падения

· Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый, хотя основные признаки всё же позитивны для российского рынка. Главным образом, это касается нефти, которая приостановила падение на негативных ожиданиях по развитым экономикам. Спрос на нефтепродукты в Индии растёт прежними высокими темпами. В Китае в борьбу с COVID-19-Omicron включается традиционная медицина, дабы поддержать смягчение карантинных мер. В остальном, рынки будут проявлять нерешительность, так как впереди статистика по американской инфляции, а в среду ФРС примет решение по ставке и опубликует разнообразные прогнозы. Российский рынок может немного улучшить своё положение, ориентируясь на нефть и динамику экономик Азии.

· За прошедшую неделю индекс МосБиржи снизился с 2180,44 п. до 2177,85 п., а индекс РТС с 1107,55 п. до 1099,12 п. Пара EUR/USD снизилась с $1,0542 до $1,0535. Пара USD/RUB поднялась с 62,00 до 62,43, а EUR/RUB с 65,00 до 65,55. Нефть Brent подешевела с $85,57 до $76,10 за баррель. Золото подорожало с $1809,6 до $1810,70 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 905,49 до 910,41 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4076,57 п. до 3934,38 п.

· Прошедшую неделю сложно записать в актив российского рынка. Разве только снижение могло бы быть более значимым, но снизу индекс МосБиржи старательно поддерживала линия 100-дневной скользящей. Индекс неизменно закрывал торги выше этого уровня. Главные проблемы для отечественных активов были связаны с внешними событиями. Евросоюз, как и предполагалось, ввёл эмбарго на морские поставки российской нефти. Однако это не привело к росту котировок данного актива, поскольку повсеместно начали расти страхи глубокой глобальной рецессии. Даже смягчение политики нулевой терпимости в отношении COVID-19 в Китае не смогло обеспечить рынки оптимизмом. И, наконец, другой важной темой стало обсуждение 9-го пакета европейских санкций. Представители Еврокомиссии намекали на несколько российских банков, которые могут подпасть под очередные санкции. Как следствие, слабость испытывал весь сектор. Даже акции Сбербанка чувствовали себя неуверенно, хотя отчётность по РСБУ за ноябрь показала преодоление проблем начала года и выход на траекторию, обещающую рекордную прибыль в 2022 году и потенциальный рост дивидендов до 25 руб на бумагу. Одним из потенциальных кандидатов на новые санкции, как предполагает рынок, может оказаться TCS Group. Соответственно, бумаги финансовой структуры находились под давлением почти всю неделю.

· Корпоративных событий было немного, но некоторые всё же стоят внимания. «Газпром» получил очередную неприятную новость о том, что германская RWE также решила подать в арбитражный суд на российскую компанию из-за недопоставок газа. Бумаги «Магнита» пока не могут остановить падение. Компания весьма избирательно делится отчётностью, что ставит под сомнение её способность к уплате дивидендов. Соответственно, рынок пока не знает, на что ориентироваться. Новости о возможных дивидендах АФК «Система» спасли рынок в среду от закрепления ниже 100-дневной скользящей. Китайская сторона сообщила о завершении очередной ветки продолжения «Силы Сибири» до Шанхая. Соответственно, «Газпром» получил возможность для дальнейшего наращивания поставок в КНР. Застройщик «Самолёт» разочаровал возможностью переноса дивидендных выплат с декабря на 2023 год из-за необходимости финансирования расширения бизнеса компании. Акции металлургов немного улучшили своё положение в четверг на фоне разговоров о национальных проектах и новостей из КНР по поддержке строительной отрасли. Сбербанк сообщил о прибыли по РСБУ в размере 124,7 млрд руб за ноябрь. В пятницу активность на рынке существенно затухла, объём сделок на основной секции Московской Биржи составил всего 16,7 млрд руб. Инвесторы решили перенести активные действия на следующую неделю, когда станут ясны подробности 9-го санкционного пакета Евросоюза.

· Внешние рынки жили в режиме тишины от ФРС. Параллельно рынки беспокоились относительно вероятности глобальной рецессии. Главы крупнейших американских банков полагают, что экономический спад затронет все страны G7. Единственной надеждой в этом плане выступают инфляционные данные, которые, как кажется, начинают указывать на замедление темпов роста цен. Впрочем, всё это происходит далеко не быстро. Пятничная статистика показала, что рост цен производителей в США замедляется, но далеко не так, как ожидают на рынке. Годовые темпы снизились до 7,4% с 8,0% при ожиданиях 7,2%. Соответственно, рынок разочаровался в своих ожиданиях, что ФРС начнёт резко пересматривать свои планы по ставке. Впрочем, уже на текущей неделе мы узнаем подробности текущего состояния мнений представителей американского регулятора.

Ключевые события предстоящей недели

· Из событий понедельника выделим данные по промышленному производству в Великобритании. С одной стороны, замедление темпов выпуска может стать поводом для Банка Англии задуматься о пересмотре планов денежной политики, но, с другой, снижение объёма предложения на рынке это инфляционный фактор. В США опубликуют отчёт по исполнению бюджета за ноябрь. Ожидается дефицит на уровне около $248 млрд.

· Великобритания вновь в фокусе внимания во вторник с данными по рынку труда. Ожидается, что в октябре безработица выросла до 3,7% с 3,6% в сентябре. Днём выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений Германии. Ожидается улучшение обоих показателей по сравнению с ноябрём. Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли появится на публике. ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчёт. Однако ключевым событием дня будет публикация статистики по потребительской инфляции в США. Ожидается, что базовый CPI замедлится до 6,1% в ноябре с 6,3% в октябре, а общий CPI снизится до 7,3% с 7,7% в октябре.

· Ночью в среду Американский Институт Нефти опубликует свои данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США соответственно. Великобритания в этот день может сообщить о замедлении инфляции в ноябре до 10,9% с 11,1% в октябре. Днём Международное энергетическое агентство опубликует свой ежемесячный отчёт. Далее в США выйдут данные Минэнерго по запасам и нефтепродуктам. Однако ключевым событием дня, недели и до конца года станут итоги заседания ФРС. Ожидается, что ставка будет повышена на 50 базисных пункта. Однако это уже учтённый факт на рынке. Более интересным будет изучить экономические прогнозы и проекцию траектории ставки. Пока на рынке слишком много неуверенности в отношении терминальной ставки ниже, или выше 5%. Соответственно, если регулятор начнёт смягчать риторику, то это может стать отправной точкой для рождественского ралли.

· Япония утром в четверг опубликует данные по экспорту и импорту за ноябрь. Ожидается, что экспорт увеличится в годовом выражении на 19,8%, а импорт на 27,0%. Доллар Австралии может отреагировать на статистику по рынку труда, если уровень безработицы не совпадёт с ожиданиями около 3,4%. Впрочем, более интересным для российского инвестора будут данные из Китая. В частности, ожидается, что в ноябре промышленное производство КНР снизило темпы роста до 3,8% с 5,0% в октябре, а розничные продажи упали на 3,0% по сравнению с падением на 0,5% в октябре. Днём Национальный Банк Швейцарии может принять решение о повышении ставки до 1,0% с текущей 0,5%. Соответственно, ждём повышенной волатильности в швейцарском франке. Днём начнётся саммит лидеров Евросоюза, в рамках которого может быть одобрен 9-й пакет санкций против РФ. Банк Англии в этот день также может повысить ставку на 50 базисных пункта до 3,50%. Аналогично предполагается повышение ставки ЕЦБ на 50 базисных пункта, но уже до 2,50%. В США одновременно выйдут индексы производственной активности ФРБ Нью-Йорка (ожидается падение до -1,0 п. с 4,50 п. в ноябре) и ФРБ Филадельфии (ожидается улучшение до -12,0 п. с -19,4 п. в ноябре). Далее розничные продажи в США, которые могли сократиться на 0,2% за ноябрь, а промышленное производство могло увеличиться на 0,1%.

· Пятница будет заметно более спокойным днём, даже на фоне предварительных индексов деловой активности по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор еврозоны поднимется до 48,0 п. в декабре с 47,8 п. в ноябре. Также в еврозоне уточнят данные по инфляции. Ожидается, что оценка останется на уровне 10,0%. В России в этот день состоится заседание совета директоров ЦБ РФ. В отличие от зарубежных регуляторов, российский может оставить ставку на уровне 7,50%.

Традиционная китайская медицина поможет китайской экономике

· Азиатские рынки проявляют осторожность перед ключевыми событиями недели. В Китае под давлением были акции застройщиков и интернет-разработчиков. Сектор недвижимости терял около 4%, а технологичных компаний в Гонконге — более 3%. Однако это также может быть фиксация прибыли, так как в минувшем ноябре эти секторы показали рост более 30%. Смягчение мер контроля над COVID-19 усиливает ожидания, что китайцы будут самостоятельно лечиться дома. Администрация по традиционной китайской медицине опубликовала список лекарств, рекомендованных для профилактики и лечения кашля и гриппа. Соответственно, спросом пользовались акции компаний, производящих фармацевтическую продукцию.

· Индексы соседней Японии находились под давлением. Пятничная статистика цен производителей США показала, что надежды на скорый разворот в политике ФРС США могут быть чрезмерными. Распродажи, преимущественно, касались бумаг технологичных компаний и прочих историй роста. Рост проявился в финансовом секторе и коммунальных услугах.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 27854,55 п. (-0,17%),

· Hang Seng - 19562,15 п. (-1,70%),

· Shanghai Composite - 3190,54 п. (-0,51%).

Спрос на нефть оживляется параллельно сокращению предложения

· Нефть дорожала на азиатской сессии в понедельник. Как минимум, два фактора поддерживают рост котировок. Оператор нефтепровода Keystone канадская TC Energy пока не выяснил первопричину протечки, произошедшей на прошлой неделе, а также пока не может сообщить о дате возобновления перекачки. Соответственно, ежедневно рынок теряет до 622 тыс. бар. Нефти из канадской провинции Альберта. Второй фактор это очередная статистика по спросу. В Индии спрос на нефтепродукты вырос в ноябре на 10,2% в годовом выражении. Наиболее значимое увеличение на 30,3% было по статье битума, который используется в строительстве дорог. Потребление бензина увеличилось на 8,1%.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $76,62 (+0,68%),

· WTI - $71,7 (+0,96%),

· Алюминий - $2449 (-1,27%),

· Золото - $1798,5 (-0,67%).