«Открытие»: Российский рынок не проявляет активности на фоне санкционной неопределённости

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российский рынок не проявляет активности на фоне санкционной неопределённости

· Российский рынок снижался в первой половине дня понедельника. Внешний фон пока выглядит негативно из-за вероятности незначительного замедления инфляции в США и дальнейшего агрессивного повышения ставки ФРС. Впрочем, российский рынок не может не обращать внимание на то, что акцент во внешней торговле смещается на Восток, а там находятся два развивающихся гиганта – Китай и Индия. К слову, Индия вновь стала крупнейшим экспортёром нефти в ноябре, поставляя до 909 тыс. бар. сутки. Среди индексных бумаг растут TCS Group, «Магнит» и НЛМК. Слабость продолжают демонстрировать акции IT-сектора и цветная металлургия. Активность остаётся весьма низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 11,2 млрд руб.

· По состоянию на 15:20 мск Индекс МосБиржи - 2167,40 п. (-0,48%), а Индекс РТС - 1084,20 п. (-1,36%).

· Лидерами среди индексных бумаг были TCS Group, «Магнит», НЛМК, ММК и «Русгидро». Самыми слабыми оказались N+ Group, АФК «Система», «Яндекс», ГМК «Норникель» и «Татнефть».

· Глава европейской демократии Жозеп Боррель заявил, что, вероятно, страны Евросоюза не смогут согласовать 9-й пакет санкций против РФ в начале текущей недели. Шансы остаются до саммита на текущей пятидневке, но затем, если пакет не будет согласован, процесс может затянуться до января будущего года. Бумаги TCS Group почувствовали перспективу, что организация, как минимум, в ближайшее время избежит европейских ограничений.

· Акции «Магнит» среди лидеров дня, но в данном случае можно говорить о колоссальной перепроданности.

· Бумаги НЛМК растут на новостях о том, что совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за девять месяцев текущего года в объёме 2,6 руб на бумагу. Внеочередное собрание акционеров, в рамках которого будет рассмотрен данный вопрос, назначено на 31 декабря. «Неожиданная новость, - отмечает начальник управления анализа рынка «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Конечно, размер выплат не поражает воображение, однако мы в принципе не рассчитывали в текущем году на какие-либо выплаты от отечественных сталеваров. Вдобавок ранее не было новостей о том, что мажоритарный пакет Владимира Лисина был переведен в дружественную юрисдикцию (ранее он числился на кипрской FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED) и получение дивидендов для него возможно в принципе».

· Рубль слабел на фоне дешевеющей нефти и неопределённости с 9-ым пакетом европейских санкций. Пока это основные факторы слабости, так как в II половине декабря можно ожидать укрепления российской валюты на фоне налогового периода. Также велика вероятность разворота в нефти, так как страны производители выражают готовность к дальнейшему снижению производства, если это потребуется для поддержания цены.

· На текущей неделе регуляторы США, еврозоны и Великобритании примут решения по ставке. От каждого из них ждут шага в 50 Б.П. Однако инвесторов интересует не само решение, а будущие планы. Экономический рост в странах G7 явно замедляется, но регуляторы продолжают настаивать на торможении инфляции. В начале неделе рынок облигаций указывает на то, что среди инвесторов преобладает мнение о скором завершении, или паузе в цикле ужесточения политики центральных банков. Доходности по ключевым долговым инструментам снижались от 1,5 Б.П. в итальянских 10-летних обязательствах до 7,5 Б.П. в британских аналогах. По 10-летним обязательствам США доходность снизилась почти на 6 Б.П. ниже 3,53%. Уже вечером можно ждать повышенной волатильности на фоне выхода данных по потребительской инфляции в США за ноябрь.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 104,34 (-0,13%),

· EUR/USD - $1,0575 (+0,38%),

· GBP/USD - $1,2283 (+0,18%),

· USD/JPY - 136,84 (+0,18%),

· USD/RUB – 62,98 (+0,88%),

· EUR/RUB – 66,68 (+1,72%),

· CNY/RUB – 9,011 (+0,37%).

Европейские инвесторы проявляют повышенную осторожность перед заседаниями ключевых центральных банков

· Европейские индексы незначительно снижались. Можно говорить о том, что определённая неуверенность не позволяет инвесторам заранее отыгрывать потенциальное смягчение риторики регуляторов. К тому же на текущей неделе сразу три ведущих регулятора изменят ставки, не считая прочих. Статистика последнего времени редко отличается позитивом. Британское производство не изменило объёмы выпуска в октябре, хотя ожидался рост на 0,1%. Пока можно лишь говорить о позитиве в отдельных бумагах. Акции London Stock Exchange (LSE) дорожали на 3% после того, как Microsoft согласилась купить пакет около 4% компании в рамках сделки по переводу данных LSE в облачный сервис. Бумаги фармацевтической Sanofi дорожали на новостях о том, что компания отказалась от планов покупки Horizon Therapeutics.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7464,99 п. (-0,16%),

· DAX - 14335,61 п. (-0,24%),

· CAC 40 - 6663,38 п. (-0,21%).

Банки ждут возвращения Brent к уровню $100 за баррель

· Нефть возобновила снижение на фоне доминирующей идее на рынках, заключающейся в ожиданиях синхронной рецессии в странах G7. Однако текущая идея не учитывает то, что основной прирост спроса в последние годы обеспечивался развивающимися странами. Плюс к этому увеличение потребления сдерживалось пандемией COVID-19. Без коронавирусных ограничений данные экономики готовы к новому витку роста спроса. В Индии потребление топлива в ноябре показало годовой прирост на уровне 10,2%. Пусть значительную долю этого увеличения составил битум (+30,3%) для строительства дорог, но расширение транспортных магистралей также способствует будущему расширению парка автомобилей. В Китае продолжается рост заболеваемости COVID-19, но доминирует штамм Omicron, который власти КНР более не рассматривают в качестве крайне опасного заболевания. Соответственно, процесс выхода экономики Китая из карантинных ограничений также продолжится.

· Двумя другими факторами вероятного ралли Санты могут стать напоминания РФ о том, что поставки в страны, присоединившиеся к решению о потолке цен на российскую нефть, не будут осуществляться. Канадско-американский нефтепровод Keystone продолжает простаивать, а его оператор TC Energy пока не может выявить основную причину утечки нефти, а также не знает, когда работа трубопровода будет восстановлена.

· Аналитики банка UBS AG полагают, что в ближайшее время Brent восстановится до уровня $100 за баррель. Произойдёт это из-за дефицита предложения и нежелания ОПЕК+ наращивать добычу. В Deutsche Bank также полагают, что в ближайшие месяцы будет сохраняться неопределённость, которая развеется лишь весной, после того как в силу вступит европейское эмбарго на российские нефтепродукты. В Bank of America ждут нефть по $90 на фоне смягчения риторики ФРС и процесса дальнейшего выхода Китая из коронавирусных ограничений. В странах производителей уже высказываются весьма критично в отношении эмбарго. В Омане опасаются, что подобные меры могут быть применены ко всем добывающим странам.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $75,38 (-0,95%),

· WTI - $70,71 (-0,70%),

· Алюминий - $2451 (-1,19%),

· Золото - $1805,8 (-0,27%),

· Никель - $29350 (-0,28%).

Предстоящая неделя решит вопрос рождественского ралли на американском рынке

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,15% в Dow Jones до 0,35% в NASDAQ. Американские инвесторы явно рассчитывают на то, что инфляция всё же замедляется и у ФРС не будет дополнительных поводов для жёсткости. Уже в понедельник будет опубликован отчёт по потребительским ценам, который задаст ожидания на итоги заседания ФРС в среду. Впрочем, некоторые аналитики указывают на то, что ожидания по потребительской инфляции чрезмерно оптимистичные и рынок, вместо повода для роста, может получить новое разочарование в стиле прошедшей пятницы, когда замедление роста цен производителей оказалось заметно скромнее прогнозов.