Комментарии

«Открытие»: Отечественный рынок под влиянием ожиданий деталей новых европейских санкций Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Снижение инфляционных ожиданий в США может спровоцировать яркое рождественское ралли Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Снижение инфляционных ожиданий в США повышает вероятность скорого завершения цикла ужесточения ФРС и провоцирует рождественское ралли активов. С другой стороны, в Китае эпидемиологическая ситуация резко ухудшилась на фоне смягчения мер контроля. Плюс к этому США продолжают наращивать ограничения по торговле с КНР в сфере высокотехнологичной продукцией. Однако для отечественного рынка более важным может оказаться рост цены нефти и оптимистичные прогнозы по ней. Соответственно, ждём небольшой отскок по нефтяным бумагам, а также попытки рубля укрепиться. Отечественный рынок под влиянием ожиданий деталей новых европейских санкций Российский рынок снизился по итогам торгов понедельника. Внешний фон предоставлял лишь негативные эмоции в виде дешевеющей нефти, хотя и она к вечеру вышла в плюс. В Евросоюзе продолжают обсуждать санкции, подробности которых становятся всё более понятными. Информация о возможном включении TCS Group в список подсанкционных банков не подтвердилась, что позволило бумагам финансовой организации стать одним из лидеров дня. Впрочем, под санкции попадёт Московский Кредитный Банк, как об этом пишет издание Euobserver. Активность остаётся низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 19,308 млрд руб.

По итогам торгов 12 декабря Индекс МосБиржи - 2173,16 п. (-0,22%), а индекс РТС - 1088,86 п. (-0,93%). Лидеры роста на 23:50 мск: TCS-гдр 2 580,5 4,35% Магнит ао 4 560 2,56% СевСт-ао 820,6 1,94% РусГидро 0,75 1,83% ММК 31,88 1,03% Лидеры снижения на 23:50 мск: FIXP-гдр 348 -2,22% ЭН+ГРУП ао 385 -1,91% Polymetal 369 -1,42% Yandex clA 1 921,8 -1,42% Татнфт 3ао 360,1 -1,21% 8 отраслевых индексов российского рынка показали снижение. Финансовый сектор завершил день в плюсе на 0,7% благодаря бумагам TCS Group и Банка «Санкт-Петербург». Сектор потребления повысился на 0,04% благодаря техническому отскоку в акциях «Магнита». Аутсайдерами стали информационные технологии (-1,37%) и транспорт (-1,35%).

Бумаги НКНХ заметно подешевели на новостях о пожаре в одном из цехов площадью несколько сот метров. Пока сложно говорить об ущербе и последствиях, но любая авария подобного рода сказывается на производственных результатах.

Расписки TCS Group стали лидерами роста не только в финансовом секторе, но и среди всех бумаг Индекса МосБиржи. Расписки TCS Group продемонстрировали худшую динамику в финансовом секторе на прошлой неделе, поскольку в фокусе был девятый пакет санкций ЕС и риски того, что TCSG может оказаться под рестрикциями Евросоюза. Еврокомиссия хочет ввести запрет на операции с тремя российскими банками, в том числе со Всероссийским банком развития регионов (ВБРР), а также, как стало известно из сообщений СМИ в понедельник, предполагается замораживание активов МКБ (CBOM) и Дальневосточного банка (DVSB). О санкциях против TCS Group речи не идет, что привело к восстановлению котировок.

Позитив в акциях сталеваров обеспечили сами сталевары. Совет директоров НЛМК неожиданно рекомендовал дивиденды в размере 2,6 руб на акцию по итогам девяти месяцев. «Неожиданная новость, - отмечает начальник управления анализа рынка «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Конечно, размер выплат не поражает воображение, однако мы в принципе не рассчитывали в текущем году на какие-либо выплаты от отечественных сталеваров. Вдобавок ранее не было новостей о том, что мажоритарный пакет Владимира Лисина был переведен в дружественную юрисдикцию (ранее он числился на кипрской FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED) и получение дивидендов для него возможно в принципе».

Рубль ослаб против всех основных конкурентов. Санкционная тема продолжает давить на российскую валюту, но также можно говорить об активизации импорта. В частности, Индия объявила о начале расчётов в национальных валютах. Послабления в Китае также создают условия для наращивания поставок. В остальном, у рубля пока нет проблем даже на макроэкономическом уровне. Согласно предварительной оценке Минфина РФ, профицит федерального бюджета за 11 месяцев составил 557,02 млрд руб. При этом расходы исполнены на 102,2% относительно общего объёма расходов федерального бюджета, утверждённым федеральным законом.

Доллар немного укрепил свои позиции относительно первой половины дня. Основные потери против американского конкурента вновь понесла японская иена. Если в начале дня наблюдалось снижение доходностей по американским и европейским облигациям, то к вечеру американские бумаги заметно упали, а их доходность выросла почти на 11 Б.П. выше 3,61%. Рост доходностей также случился и по европейским обязательствам, но в более скромном масштабе. От регуляторов США, ЕЦБ и Великобритании ждут синхронного повышения ставки на 50 Б.П. в рамках заседаний текущей недели. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 104,645 (+0,16%),

EUR/USD - $1,0538 (+0,03%),

GBP/USD - $1,2273 (+0,09%),

USD/JPY - 137,7 (+0,81%),

USD/RUB – 62,80 (+0,59%),

EUR/RUB – 66,37 (+1,25%),

CNY/RUB – 8,985 (+0,08%). Существенное снижение инфляционных ожиданий американцев провоцирует старт ралли на рынке акций Торги в США завершились солидным ростом индексов на признаках замедления инфляции и смены настроений представителей ФРС. Wall Street Journal пишет о том, что среди членов FOMC начинаются разногласия в отношении устойчивости инфляции и сценариев действий, если она начнёт замедляться более быстрыми темпами в следующем году. Одна группа банкиров предполагает завершить цикл ужесточения в ближайшее время, но прочие продолжают настаивать на устойчивом характере инфляции и необходимости продолжения повышения ставки. Опрос потребителей ФРБ Нью-Йорка показал, что инфляционные ожидания населения упали до 5,2% на год вперёд по сравнению с 5,9% в предыдущем месяце. Ожидания на 3 года вперёд упали до 3,0% с 3,1%. Некоторые банки Wall Street уже говорят о том, что сюрприз в данных по потребительской инфляции может спровоцировать ралли на 10% роста, если замедление темпов будет больше ожиданий.

Amgen объявила о покупке Horizon Therapeutics за $26 млрд, что на 20% выше рыночной оценке на закрытии в пятницу. Microsoft объявила о покупке около 4% Лондонской Биржи (LSE) в рамках сделки по переводу данных в облачные сервисы. Производитель электромобилей Rivian и Mercedes-Benz приостановили переговоры о совместном производстве электрических микроавтобусов в Европе. Фармацевтическая Eli Lilly объявила о повышении квартальных дивидендов на 15%.

Динамика по секторам: Energy +2,49%, Utilities +2,27%, Technology +2,17%, Industrials +1,71%, Financials +1,26%, Health +1,04%, Consumer Staples +1,04%, Real Estate +0,9%, Materials +0,89%, Communication Services +0,7%, Consumer Discretionary +0,39%. По итогам торгов: DJIA - 34005,04 п. (+1,58%),

S&P 500 - 3990,56 п. (+1,43%),

NASDAQ - 11143,74 п. (+1,26%). США переходят к полномасштабному подавлению китайских возможностей Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Американский ориентир предлагал оптимистичный сценарий, но в динамику рынков вмешивается геополитика. Согласно информации Kyodo News, США обратились к властям Японии с настойчивой просьбой по вопросу ограничения доступа Китая к возможностям разработке и производству высокотехнологичных чипов. Если вдаваться в подробности, то Китай уже может производить микросхемы по технологиям 10 и 14 НМ, что вполне является рабочим вариантом для оборонной индустрии, но речь в большей степени идёт о коммерческих приложениях, которые используют чипы 7-НМ технологичного процесса и в перспективе ещё меньше. Соответственно, ограничения, на которых настаивают США, в большей степени касаются коммерческого производства, чем оборонной сферы. Если судить по последним сообщениям, то к запрету на экспорт литографического оборудования также присоединяется Голландия. Американские меры предусматривают даже вероятность лишения гражданства для американских специалистов, если они хотят остаться работать в китайской полупроводниковой индустрии.

Динамика японского рынка вполне отражает текущие процессы. Если слабая иена помогла акциям автомобилестроителей показать рост на 1,6% в бумагах Honda и на 0,4% в акциях Toyota, то бумаги полупроводниковой отрасли остаются под давлением. В частности, Акции производителя литографического оборудования Tokyo Electron теряли около 0,5%, продолжив падение предыдущего дня. Кстати, это была самая слабая акция в составе Nikkei 225.

Кроме будущих полупроводниковых затруднений, в Китае расширяется волна заболеваемости COVID-19. Создаётся впечатление, что власти решили показать населению последствия желаний отсутствия карантинных мер. В Гонконге инвесторы пока обрадовались дальнейшим смягчениям, что позитивно сказывается на акциях потребления и недвижимости. Однако в Шанхае ситуация была не столь позитивной. Даже бумаги производителей фармацевтики традиционной китайской медицины оказались под давлением, хотя в крупнейших городах отмечается резкий рост заболеваемости. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 27954,26 п. (+0,40%),

Hang Seng - 19538,75 п. (+0,39%),

Shanghai Composite - 3176,35 п. (-0,08%). Нефть дорожает на фоне проблем с поставками в США Нефть продолжила дорожать, подбираясь к уровню $80 за баррель Brent. Два основных фактора продолжают поддерживать краткосрочное ралли. Нефтепровод Keystone из Канады на побережье Мексиканского залива остаётся вне работы, так как TC Energy пока не может определить причины протечки и сроки восстановления. Вторая идея связана со смягчением мер контроля COVID-19 в Китае. Впрочем, относительно последнего можно сказать, что сотни тысяч китайцев будут вынуждены провести время на личном карантине и больничном, так как волна COVID-19 резко усилилась. Тем не менее, перспектива отмены коронавирусных ограничений обещает восстановление китайского спроса.

Однако есть также поводы для более мягкого взгляда на нефть. Стоимость аренды VLCC танкеров, которые способны транспортировать до 2 млн бар., резко снизилась в последние недели. На текущий момент ежедневная аренда таких судов обходится около $38 тыс., что более чем на 60% ниже недавнего максимума. Это означает, что индустрия большегрузных танкеров готова к более дальним маршрутам в условиях отказа Европы от российских морских поставок. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $79,1 (+1,42%),

WTI - $74,17 (+1,37%),

Алюминий - $2426,5 (+0,52%),

Золото - $1795,1 (+0,16%).

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



