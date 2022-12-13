Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 декабря: 3 624,6599 руб/1 г золота и 46,6400/1 г серебра ЦБ РФ с 13 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 624,6599 руб.

1 грамм серебра - 46,6400 руб.

1 грамм платины - 2 020,0400 руб.

1 грамм палладия - 3 880,6499 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,3299 р. (0,96%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1200 р. (2,46%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,4100 р. (0,32%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 152,2301 р. (4,08%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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