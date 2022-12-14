«Открытие»: Санкционная неопределённость удерживает индекс МосБиржи ниже 100-дневной скользящей

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Санкционная неопределённость удерживает индекс МосБиржи ниже 100-дневной скользящей

· Российский рынок продолжил снижаться в первой половине дня во вторник. Идей для роста нет, хотя внешний фон сложно назвать строго отрицательным. Нефть дорожала, на западных рынках ждут более мягкой политики от ФРС, Китай продолжает открываться, хотя распространение COVID-19 только ускорилось. Всему виной ожидания 9-го пакета очередных санкций Евросоюза, которые пока полностью не сформированы, но уже идут разговоры о юбилейном «призе». Новостной корпоративный фон скудный, как это часто бывает в предновогодний месяц.

· Также активность продолжает снижаться. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил всего 10,5 млрд руб к середине дня по сравнению с 11,2 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2159,19 п. (-0,64%), а индекс РТС - 1075,92 п. (-1,19%).

· Лидерами среди индексных бумаг были Fix Price, «Северсталь», «Сургутнефтегаз», Polymetal и «РусАл». Самыми слабыми были АФК «Система», «Яндекс», Сбербанк, «НОВАТЭК», N+ Group.

· Индекс МосБиржи закрыл предыдущий день ниже 100-дневной скользящей, что предполагало дальнейшее снижение в район 50-дневной около 2129 п. Собственно говоря, мы наблюдаем это плавное сползание при поддержке негативного для России внешнего фона. Снижение объёмов торгов лишь усугубляет ситуацию, так как на тонком рынке дисбаланс покупателей и продавцов ощущается более резко. Предположим, что подобная динамика сохранится до тех пор, пока не станут ясны все детали нового ограничительного пакета.

· Слабость акций IT сектора уже формируется не только российской реальностью, но и потенциалом снижения возможностей параллельного импорта. США уговорили своих союзников – Японию и Голландию – также прекратить экспорт литографического оборудования в КНР и наиболее высокотехнологичных чипов. Соответственно, сам Китай, на который рассчитывали российские компании информационных технологий, может столкнуться с дефицитом наиболее современного оборудования. Выход в данной ситуации только один – межгосударственное частно-государственное сотрудничество в сфере разработке и производстве чипов и оборудования для их выпуска.

· «Нижнекамскнефтехим» заявляет, что не ожидает сбоев в поставках каучука в результате случившегося накануне пожара в цехе площадью 5,5 тыс. квадратных метров. Пожар затронул лишь отдельно стоящее здание и не нанёс непоправимого ущерба для всего производства. У компании имеются достаточные складские запасы, а также в России есть ещё пара замещающих производств.

· Рубль также остаётся под давлением санкционной неопределённости. При этом фактор нефти, напротив, должен способствовать укреплению рубля, как и приближающийся налоговый период. Впрочем, если в декабре начали расти объёмы импорта на фоне открытия китайской экономики, то слабость может формироваться за счёт макроэкономики.

· Доллар слабел на Forex на фоне разнонаправленной динамики доходностей по казначейским обязательствам США и облигациям Европы. Доходность по 10-летним американским долгам упала на 2 Б.П. ниже 3,60%. При этом доходность британских аналогов повышалась более чем на 5 Б.П. выше 3,25%. От Банка Англии, как известно, также ждут повышения ставки на 50 базисных пункта в рамках заседания в четверг.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 104,535 (-0,22%),

· EUR/USD - $1,054 (+0,03%),

· GBP/USD - $1,2298 (+0,21%),

· USD/JPY - 137,42 (-0,23%),

· USD/RUB – 63,22 (+0,67%),

· EUR/RUB – 66,55 (+0,27%),

· CNY/RUB – 9,033 (+0,53%).

Инвесторы Европы рассчитывают на смягчение позиции регуляторов по денежной политике

· Европейские индексы начинали торги сдержанно, но затем оптимизм постепенно нарастал. Накануне статистика ФРБ Нью-Йорка показала резкое снижение инфляционных ожиданий населения в США. Соответственно, инвесторы рассчитывают на подтверждение ожиданий статистикой цен, а также на смягчение позиции ФРС. Благодаря этим ожиданиям технологичный сектор вырвался в лидеры. Впрочем, судьба производителей оборудования и чипов может быть под риском, так как США убедили союзников из Японии и Голландии присоединиться к ограничениям на поставку в Китай литографического оборудования и наиболее современных высокопроизводительных чипов. Безработица в Великобритании выросла в октябре до 3,7%, как и ожидалось, по сравнению с 3,6% в сентябре. В Германии индекс текущих экономических условий поднялся до -61,4 п. в декабре при ожиданиях повышения до -57,0 п. и -64,5 п. в ноябре. Более явное улучшение по индексу экономических настроений до -23,3 п. при ожиданиях -26,4 п. и -36,7 п. в ноябре. Впрочем, всё это продолжает указывать на спад. В первой половине торгов рост демонстрировали энергетические компании, а под давлением были бумаги здравоохранения и потребительского сектора. Акции Lufthansa подорожали более чем на 4% на улучшении корпоративного прогноза на текущий год.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7475,17 п. (+0,39%),

· DAX - 14421,74 п. (+0,80%),

· CAC 40 - 6697,02 п. (+0,70%).

Нефть дорожает на фоне ожиданий роста спроса и проблем с поставками

· Ситуация в нефти не меняется. Котировки повышаются благодаря двум основным факторам. Перспективы перезапуска нефтепровода Keystone из канадской Альберты до побережья Мексиканского залива остаются неясными. Соответственно, США не получают около 620 тыс. бар. Нефтяных поставок в день. Участники рынка прогнозируют, что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,9 млн бар. Кроме того, на рынке ждут увеличения импорта Китая в связи со смягчением политики в отношении COVID-19. Впрочем, резкий рост неучтённых заболеваний может вернуть часть мер, так как существенно повысилась нагрузка на учреждения здравоохранения. Тем не менее, в декабре показатели трафика в КНР растут.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $78,49 (+0,64%),

· WTI - $73,48 (+0,27%),

· Алюминий - $2420 (+0,25%),

· Золото - $1798,8 (+0,36%),

· Никель - $28820 (-2,36%).

Американские инвесторы надеются на смягчение инфляции и позиции ФРС

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост индексов в начале торгов в пределах 0,55% по всем трём индексам. Накануне статистика ФРБ Нью-Йорка показала снижение инфляционных ожиданий американцев до 5,2% на год вперёд с 5,9% в предыдущем месяце. Соответственно, американские участники торгов ждут подтверждения ожиданий реальной динамикой цен. Затем уже в среду ФРС примет решение по ставке и опубликует прогнозы, как по экономике, так и по траектории ставки.

· General Motors ожидает, что прибыль от подразделения по выпуску электромобилей сравняется с традиционными ДВС к 2025 году. Oracle отчиталась накануне лучше ожиданий по прибыли и сообщила о росте выручки за прошедший финансовый квартал на 18%. Главный вклад был сделан облачным бизнесом. Выручка структурных облачных услуг увеличилась на 53%. Напомним, что недавно компания вошла в четверку исполнителей облачного контракта для Пентагона в объёме $9 млрд. Акции Boeing дорожали более чем на 2% на новостях о том, что United Airlines заказывает 200 самолётов компании, включая 100 787 Dreamliner и 100 737 Max. Текущий заказ оценивается в $43 млрд с возможностью расширения.