Комментарии «Открытие»: Китай отвечает инвестициями на американские ограничения Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Китай отвечает инвестициями на американские ограничения Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Индексы в Азии преимущественно растут. Китай планирует значительные инвестиции в полупроводниковой отрасли. В ОПЕК ждут существенного прироста спроса на нефть в 2023 году на фоне открытия экономики КНР. Запасы нефти в США растут, но вновь во многом из-за продаж стратегических резервов. В целом, для российского рынка складывается нейтрально позитивная ситуация. Brent торгуется выше $80 за баррель. В ключевой для российского экспорта экономике КНР продолжается процесс избавления от ограничений пандемии. Соответственно, если в новом пакете санкций ЕС не предусмотрены какие-то удивительные сюрпризы, то отечественный рынок стабилизируется и даже может немного подрасти. Российский рынок стабилизировался в своих ожиданиях деталей новых санкций Российский рынок смог ликвидировать дневные потери к концу торговой сессии во вторник, но на большее сил не хватило. При этом концовка торгов на Московской Бирже проходила при весьма позитивном внешнем фоне. Инфляция в США замедлилась больше ожиданий, что усилило предположения смягчения позиции ФРС. Естественно, нефть и золото также реагировали позитивно на ослабление доллара. Однако российский рынок сегодня это ожидания деталей очередного предъюбилейного пакета санкций от Евросоюза. Активность остаётся низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 24,793 млрд руб по сравнению с 19,308 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 13 декабря индекс МосБиржи - 2174,38 п. (+0,06%), а индекс РТС - 1088,97 п. (+0,01%). Лидеры роста на 23:50 мск: Полюс 7 638,5 2,97% Polymetal 378,6 2,6% СевСт-ао 841,6 2,56% ГМКНорНик 14 924 1,11% ММК 32,2 1,02% Лидеры снижения на 23:50 мск: Транснф ап 85 800 -1,55% Yandex clA 1 899,2 -1,18% ЭН+ГРУП ао 380,5 -1,17% TCS-гдр 2 553,5 -1,05% VK-гдр 463,6 -0,98% 8 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а два показали рост. Почти все компоненты сектора металлов и добычи показали прирост, кроме «Мечел», «ВСМПО-Ависма» и «Распадской». Соответственно, сектор стал лидером дня (+1,62%). Внушительный вклад внесли бумаги производителей золота, которое подорожало на фоне ослабления доллара. Сектор телекоммуникаций оказался аутсайдером дня из-за просадки акций МТС и «Ростелекома».

Индекс МосБиржи накануне закрылся ниже 100-дневной скользящей, что добавляет пессимизма участникам торгов. Подобный сигнал предполагает стремление к следующему уровню поддержки, которым выступает 50-дневная скользящая в районе 2129,8 п. Однако в ближайшем будущем может случиться событие под названием «золотой крест», когда 50-дневная поднимется выше 100-дневной.

Корпоративных новостей было минимум. Отметим, что «Нижнекамскнефтехим» заявляет, что не ожидает сбоев в поставках каучука в результате случившегося накануне пожара в цехе площадью 5,5 тыс. квадратных метров. Пожар затронул лишь отдельно стоящее здание и не нанёс непоправимого ущерба для всего производства. У компании имеются достаточные складские запасы, а также в России есть ещё пара замещающих производств.

Акции застройщика «Самолёт» пользовались спросом на фоне выпуска нового инвестиционного инструмента. Компания выпускает токены на недвижимость, обеспеченные реально строящимися активами.

Бумаги нефтяников торговались разнонаправленно. В СМИ РФ появилась информация о проекте указа президента РФ по ответным мерам на европейский потолок цен для российской нефти. В частности, предусматривается запрет на продажу нефти получателям из стран, которые поддержали потолок цен, а также по контрактам, в которых обозначена максимальная цена, или уровень цен соответствует установленному потолку.

Бумаги «Яндекс» закрыли день в минусе, хотя появилась информация, что компания тестирует свой собственный электросамокат в Израиле с планами производства в Китае. Впрочем, есть идея, что общая слабость российских IT компаний связана с американскими торговыми ограничениями на поставку оборудования для выпуска высокотехнологичных микрочипов и самих чипов. То есть Китай в ближайшее время может сократить объёмы параллельного импорта до времени, когда сам сможет наладить выпуск схожей продукции. Как минимум, в КНР уже осваивают 10-НМ технологический процесс. То есть, РФ сможет печатать свои чипы на китайских мощностях до момента производства собственного литографического оборудования.

Рубль устоял против ослабшего доллара, но заметно ослаб против евро и юаня. В значительной степени это влияние неопределённости с содержанием 9-го пакета санкций Евросоюза, но также можно говорить об активизации импорта на фоне продвижения расчётов в национальных валютах. В II половине декабря у рубля появится больше поводов для оптимизма на фоне налоговых платежей декабря и конца года.

Ослабление доллара усилилось в вечерние часы после выхода статистики по потребительской инфляции в США. Темпы годового прироста сократились до 7,1%, что является минимальным значением с декабря 2021 года. Ожидалось замедление до 7,3% с 7,7% в октябре. Core CPI также замедлился больше прогнозов д 6,0% с 6,3% в октябре. Ожидалось замедление до 6,1%. Таким образом, сигналы о снижении инфляционных ожиданий подтверждаются реальной статистикой. Теперь для ралли Санта-Клауса необходимо дождаться заявлений ФРС. Однако уже мы наблюдаем резкую просадку доходностей по американским облигациям, что дополнительно стимулировало слабость американской валюты. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 103,59 (-1,12%),

EUR/USD - $1,0634 (+0,92%),

GBP/USD - $1,2365 (+0,77%),

USD/JPY - 135,56 (-1,58%),

USD/RUB – 62,85 (+0,08%),

EUR/RUB – 67,04 (+1,0%),

CNY/RUB – 9,045 (+0,67%). Замедление инфляции в США дарит надежду на смягчение позиции ФРС Первоначальная реакция американского рынка на данные по инфляции за ноябрь была весьма оптимистичной, но закрытие дня состоялось по весьма скромному сценарию. Лишь индекс NASDAQ смог показать рост более 1%. Действительно, замедление общего CPI до 7,1% в ноябре с 7,7% в октябре кажется существенным изменением, но ФРС может проявить жёсткость, дабы финансовые рынки не испортили сложившуюся тенденцию. Как минимум, ослабление доллара на фоне замедления инфляции помогло нефти Brent вернуться выше $80 за баррель, а это уже риск очередного всплеска стоимости энергоносителей. Тем не менее, в отличие от рынка акций, доллар показал существенное ослабление на фоне сокращения доходностей облигаций. По 10-летним бумагам доходность упала на 11 б.п. до 3,50%.

Акции Tesla упали на 4,09% на информации, что компания временно приостановит производство Model Y на своей фабрике в Шанхае. Бумаги United Airlines упали на 6,94% на фоне заказа у Boeing 100 B787 Dreamliner и 100 B737 Max с опцией ещё на 100 самолётов. Акции Boeing подорожали лишь на 0,46%, хотя начинали день с более солидным приростом. Акции Moderna подорожали на 19,6% на фоне сообщения, что вакцина компании от меланомы вместе с препаратом Keytruda фармацевтической Merck сокращает более чем на 40% вероятность возвращения онкологического заболевания, или летальный исход.

Динамика по секторам: Real Estate +2,04%, Energy +1,77%, Communication Services +1,7%, Materials +1,34%, Technology +1,14%, Industrials +0,36%, Utilities +0,32%, Financials +0,29%, Health +0,27%, Consumer Discretionary +0,2%, Consumer Staples -0,17%. По итогам торгов: DJIA - 34108,64 п. (+0,30%),

S&P 500 - 4019,65 п. (+0,73%),

NASDAQ - 11256,81 п. (+1,01%). Китай отвечает обильными инвестициями в ответ на американские полупроводниковые ограничения Азиатские рынки торговались в плюсе. Кроме американского оптимизма в Китае утверждается политика на дальнейшее избавление экономики от коронавирусных ограничений. Начиная с текущей среды, Национальная Комиссия по Здравоохранению КНР перестаёт публиковать данные по новым симптоматичным случаям COVID-19. То есть наблюдается окончательный разворот в сторону отношения к COVID-19, как к обычному сезонному заболеванию. Отдельно отметим рост акций компаний полупроводниковой индустрии. Reuters сообщает, что власти КНР работают над дополнительным пакетом в объёме $143 млрд для поддержки полупроводниковой индустрии на фоне американских торговых ограничений. На этом фоне бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. подорожали почти на 3%.

В соседней Японии также дорожали акции представителей полупроводниковой промышленности, включая повышение бумаг Tokyo Electron на 2%, хотя японский производитель литографического оборудования почти лишился китайского рынка из-за политических факторов. Акции производителя композитных материалов Toray Industries подорожали на 7% на новостях о крупном заказе United Airlines самолётов Boeing. Однако бумаги японских авиакомпаний дешевели из-за роста цен на нефть. По состоянию на 8:40 мск: NIKKEI 225 - 28168,72 п. (+0,77%),

Hang Seng - 19732,15 п. (+0,69%),

Shanghai Composite - 3178,04 п. (+0,05%). Нефть негативно реагирует на значительный рост запасов в США Нефть немного дешевела на азиатских торгах, реагируя на рост коммерческих запасов в США. Однако американская статистика вызывает много вопросов. Тем не менее, согласно данным API, на неделе до 9 декабря коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,819 млн бар. Запасы бензина увеличились на 0,877 млн бар., а дистиллятов на 3,9 млн бар. То есть для рынка статистика отраслевого института может говорить о слабости спроса. Кстати, США продали 4,7 млн бар. Из стратегических резервов. Судя по всему, идея освобождения от запасов для проведения профилактических работ может быть вполне обоснованной.

Меж тем в ОПЕК, согласно ежемесячному докладу, ждут весьма заметного роста спроса в 2023 году. В докладе также сообщается о сокращении ежедневной добычи в ОПЕК на 744 тыс. бар. в ноябре. Уход Китая от политики нулевой терпимости к COVID-19 станет одной из главных причин повышения спроса на нефть в 2023 году. В ОПЕК ожидают прироста спроса на 2,25 млн бар. в день. По состоянию на 9:00 мск: WTI - $75,11 (-0,37%),

Brent - $80.36 (-0,40%),

Золото (Спот) - $1810,06 (-0,01%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Денница: косметология нового времени Косметология нового времени. Оксана Ключевская, центр «Денница», – о стратегическом менеджменте в современной индустрии красоты «Мы выступаем за естественность». Ирина Сидорова, главный врач «Денницы», – о принципах работы центра и секретах косметолога NovoLuna: сделано в России Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







