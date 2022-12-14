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Курсы валют ЦБ РФ на 14 декабря: 63,2120 руб/доллар США и 66,7017 руб/евро

ЦБ РФ с 14 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,2120 руб.
  • 1 евро - 66,7017 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,3731 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4446 р. (0,71%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4317 р. (0,65%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5295 р. (0,59%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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