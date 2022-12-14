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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 декабря: 3 630,9299 руб/1 г золота и 47,5400/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 630,9299 руб.
  • 1 грамм серебра - 47,5400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 044,5100 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 851,2300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,2701 р. (0,17%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9000 р. (1,93%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,4700 р. (1,21%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,4199 р. (0,76%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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