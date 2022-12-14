Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 декабря: 3 630,9299 руб/1 г золота и 47,5400/1 г серебра ЦБ РФ с 14 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 630,9299 руб.

1 грамм серебра - 47,5400 руб.

1 грамм платины - 2 044,5100 руб.

1 грамм палладия - 3 851,2300 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,2701 р. (0,17%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9000 р. (1,93%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,4700 р. (1,21%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,4199 р. (0,76%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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