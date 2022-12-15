«Открытие»: Российский рынок упал, несмотря на слабый рубль и дорожающую нефть

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подешевели по итогам торгов в среду, 14 декабря.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 174,38 п. (+0,06%), с нач. года -42,6%

Индекс РТС — 1 088,97 п. (+0,01%), с нач. года -31,8%

Ослабление рубля не помогло российскому фондовому рынку, как и в целом позитивный внешний фон. В лидерах роста среди индексных акций были бумаги НЛМК (NLMK), совет директоров которого накануне неожиданно рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2022 года. Также большую часть дня должали акции «Северстали» (CHMF), поскольку инвесторы делают ставку на то, что компания вслед за конкурентом также может сообщить о дивидендных выплатах, но к закрытию основной сессии бумаги CHMF ушли в минус. Золотодобытчик «Полюс» (PLZL) извлекал выгоду из цен на золото, которые держатся выше $1800/унц. на фоне ослабления курса доллара. Прибавляли в цене расписки X5 Group. Ритейлер на фоне общей слабости рынка выполнял защитную функцию, ощущая повышенный спрос на фоне падения в цене других бумаг.

Внешний фон был позитивным для российского рынка. Акции в Европе реализовали небольшую коррекцию после роста накануне, а вот американский фондовый рынок уверенно прибавлял в цене. Росли цены на нефть, пытались продолжать позитивную динамику драгоценные металлы. В Лондоне дорожал никель, хотя цены на алюминий и медь оставались стабильными. Агрокультуры демонстрировали смешанную динамику: кофе, пшеница и кукуруза дешевели, однако хлопок, соя и особенно сахар прибавляли в цене.

Поскольку мы наблюдаем снижение российского рынка акций на фоне ослабления рубля и дорожающей нефти, объяснить это можно ростом геополитических рисков, а именно, предстоящим объявлением девятого пакета санкций Евросоюза, который пока не удается окончательно согласовать. Тем не менее нельзя сказать, что на рынке дефицит ликвидности. Скорее инвесторы занимают выжидательную позицию, предполагая коррекцию рынка и возможность купить подешевле. Ожидаем повышенный спрос в случае снижения рублевого индекса в диапазон 2150-2000 п. В этом случае драйвером роста в очередной раз в этом году будет тезис о том, что рынок на таких уровнях выглядит дешево.

На 19:50 мск:

Brent, $/бар. — 80,62 (+3,37%), с нач. года +3,7%

WTI, $/бар. — 75,48 (+3,16%), с нач. года +0,4%

Urals, $/бар. — 58,72 (+4,35%), с нач. года -23,5%

Золото, $/тр. унц. — 1 812,00 (+1,72%), с нач. года -0,9%

Серебро, $/тр. унц. — 23,78 (+2,01%), с нач. года +3,2%

Алюминий, $/т — 2 469,00 (+2,28%), с нач. года -12,1%

Медь, $/т — 8 531,00 (+1,87%), с нач. года -12,2%

Никель, $/т — 28 760,00 (-2,57%) с нач. года +38,6%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,4 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,6 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:50 мск:

EUR/USD — 1,0648 (+1,05%), с начала года -6,4%

GBP/USD — 1,2377 (+0,88%), с начала года -8,5%

USD/JPY — 135,08 (-1,88%), с начала года +17,4%

Индекс доллара — 103,79 (-1,28%), с начала года +8,5%

USD/RUB (Мосбиржа) — 62,85 (+0,08%), с начала года -16,4%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 67,0375 (+1,00%), с начала года -21,6%

Ключевые новости

«ВУШ Холдинг» (Whoosh) в рамках IPO разместил обыкновенные акции по цене 185 рублей за одну акцию (по нижней границе ранее установленного ценового коридора — 185–225 рублей за акцию). Объем средств, привлеченных в результате сделки IPO за счет дополнительной эмиссии акций, составил 2,1 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении превысит 10% от увеличенного акционерного капитала. Таким образом, по итогам IPO рыночная капитализация «ВУШ Холдинг» составила около 20,5 млрд руб. Исходя из итогов размещения и наших прогнозов финансового результата на 2023 год, форвардный мультипликатор Whoosh составил около 5,3x EV/EBITDA, и мы полагаем данную оценку компании весьма разумной с учетом перспектив дальнейшего роста бизнеса компании высокими темпами. Whoosh планирует расширять флот самокатов как минимум следующие несколько лет (фаза активной экспансии бизнеса может продлиться от 3 до 5 лет, по нашим оценкам), что может транслироваться в высокие двузначные среднегодовые темпы роста выручки (порядка 30% в следующие 5 лет). Если компании удастся сохранить свою высокую текущую операционную рентабельность (около 42% по итогам 2022 года), то после реализации инвестпрограммы Whoosh сможет выйти на более устойчивый уровень генерации свободного денежного потока, что при соблюдении оптимальной структуры капитала позволит компании стать неплохой дивидендной историей. К тому же бизнес Whoosh не связан с сырьевым сектором и мало подвержен геополитическим рискам, что является дополнительным положительным фактором для инвесторов с точки зрения диверсификации рисков в долгосрочных портфелях.

В фокусе

АФК «Система» (AFKS) планирует 15 декабря опубликовать финансовые результаты по итогам III квартала 2022 г.

«Инарктика» (ранее — «Русская аквакультура») (AQUA). 18 декабря — дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов за 9 месяцев 2022 г. в размере 15 руб. на акцию. Чтобы получить дивиденды, необходимо стать акционером компании до 14 декабря. Дивдоходность — около 2,4%.

«ФосАгро» (PHOR). 19 декабря — дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов за 9 месяцев 2022 г. в размере 318 руб. на акцию. Чтобы получить дивиденды, необходимо стать акционером компании до 15 декабря. Дивдоходность — около 5%.

«Лукойл» (LKOH). 21 декабря — дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов за 9 месяцев 2022 г. в размере 256 руб. на акцию и финальных дивидендов за 2021 г. в размере 537 руб. на акцию. Чтобы получить дивиденды, необходимо стать акционером компании до 19 декабря. Дивдоходность — около 5,6% и 11,7% соответственно.

Совет директоров «Газпрома» (GAZP) 20 декабря обсудит итоги работы в 2022 году и бюджет на 2023 год. Дополнительная информация может предоставить возможности для более лучшего понимания возможностей компании платить дивиденды в 2023 г.

Итоги российского рынка

Все 10 отраслевых индексов снизились по итогам дня.

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Информационных технологий» (-2,7%). В секторе только бумаги «Позитив Групп» (POSI) завершили день в плюсе. В лидерах снижения были расписки VK (VKCO), «ЦИАН» (CIAN) и акции «Яндекса» (YNDX).

Наименьшее снижение продемонстрировал индекс «Потребительского сектора» (-0,44%). Лучшую динамику в секторе показали акции «Соллерс» (SVAV), а также расписки X5. Аутсайдерами среды в секторе стали расписки «Мать и дитя» (MDMG), акции «Ленты» (LENT) и расписки «РусАгро» (AGRO).

Из 40 акций индекса МосБиржи 6 подорожали и 34 подешевели по итогам дня.

66,7 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 45,2 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 40,5 % торгуются выше своей 200-дневной МА.