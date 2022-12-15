Комментарии «Открытие»: Рождественское ралли пока отменяется Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Рождественское ралли пока отменяется Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. ФРС США пока не готова говорить о каком-либо смягчении, так как цикл ужесточения денежной политики ещё не завершён. В перспективе нескольких лет может быть поставлен вопрос о повышении целевого уровня инфляции, но пока надо побороть текущие проблемы. В Китае растёт заболеваемость COVID-19, но это уже проблема системы здравоохранения, а не политики. В Евросоюзе так и не смогли согласовать 9-ый пакет санкций против РФ, так как многие страны требуют исключений для себя по различным статьям. Соответственно, растёт вероятность, что даже на саммите лидеров ЕС в пятницу он не будет согласован. Наличие столь многих противоречий и интересов в ЕС снижает вероятность будущих широких ограничительных мер. Соответственно, российский рынок может рассчитывать, если не завершение цикла санкционной конфронтации, то сокращение её до отдельных историй. Соответственно, ждём от российского рынка, если не роста, то далеко не активного снижения. Рубль выглядит сильно перепроданным. Санкционный вопрос испортил день российскому рынку Отечественный рынок снизился по итогам торгов в среду. При этом внешний фон в финансовом смысле можно назвать нейтральным. Больше вопросов у российских инвесторов в отношении неопределённости санкций. К слову, вечером эта неопределённость немного развеялась. Ключевой владелец ГМК «Норникель» Владимир Потанин оказался в американском списке, но без самого ГМК. Активность участников оставляет желать лучшего. Объём сделок на основной секции Московской Бирже составил 20,963 млрд руб по сравнению с 24,793 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 14 декабря Индекс МосБиржи - 2159,81 п. (-0,67%), а Индекс РТС - 1060,74 п. (-2,59%). Лидеры роста на 23:50 мск: НЛМК ао 108,84 1,36% Полюс 7 738 1,3% FIVE-гдр 1 543,5 1,21% МКБ ао 6,3 0,67% ЛУКОЙЛ 4 590,5 0,28% Лидеры снижения на 23:50 мск: VK-гдр 443 -4,44% ИнтерРАОао 3,09 -3,49% Yandex clA 1 851 -2,54% TCS-гдр 2 490,5 -2,47% OZON-адр 1 386 -2,39% Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе. Самые большие потери вновь в секторе информационных технологий (-2,66%). Самые скромные потери в секторе металлов и добычи (-0,11%).

Относительно ровное закрытие сектора металлов и добычи обеспечили три бумаги: «Полюс», НЛМК и Polymetal. НЛМК пользуется спросом после рекомендаций совета директоров выплатить дивиденды в размере 2,6 руб на акцию по итогам девяти месяцев. Акции золотодобывающих компаний подорожали вслед за золотом, которое отреагировало на слабость американской валюты.

Бумаги ГМК «Норникель» потеряли около 0,4%. Wall Street Journal сообщает, что США намерены ввести санкции против главы ГМК «Норникель» Владимира Потанина, а также против ряда принадлежащих ему компаний, но не против ГМК «Норникель». Санкции затронут его супругу, его яхту, а также под ограничения попадут «Интеррос» и «Росбанк». Факт отсутствия планов против ГМК «Норникель» лишь подтверждает значимость компании для мировой экономики, так как ГМК это ключевой производитель палладия и платины.

Сектор информационных технологий находился под давлением из-за очередных инициатив правительства. Минцифры предлагает принять штрафы за утечку данных клиентов из расчёта 3% от годового оборота. Для малых компаний это может быть более выгодным вариантом, но для крупных подобные штрафы угрожают существенными потерями. Тем более, что в современном мире от утечек информации не застрахован почти никто.

Золото весьма активно реагирует на каждую попытку доллара ослабнуть. Вслед за золотом дорожают бумаги золотодобывающих компаний. Вероятно, что котировки жёлтого металла будут расти и впредь вместе с процессом смягчения позиции ФРС. Плюс к этому в мире наблюдается тенденция снижения роли доллара в международных резервах центральных банков. Регуляторы Китая, Индии, Турции и Ирана установили личные рекорды по объёмам закупки золота в текущем году. Таким образом, золотодобывающие компании, по сути, добывают чистую валюту без шлейфа истории и неблагоприятного политического контроля. Не будет лишним добавить, что указанные страны высоко оценивают роль жёлтого металла в качестве монетарного средства.

Жизнь на российском финансовом рынке не заканчивается, а иногда даже находится возможность для первичных размещений. «ВУШ Холдинг» (Whoosh) в рамках IPO разместил обыкновенные акции по цене 185 рублей за одну акцию (по нижней границе ранее установленного ценового коридора — 185–225 рублей за акцию). Объем средств, привлеченных в результате сделки IPO за счет дополнительной эмиссии акций, составил 2,1 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении превысит 10% от увеличенного акционерного капитала. Таким образом, по итогам IPO рыночная капитализация «ВУШ Холдинг» составила около 20,5 млрд руб. Исходя из итогов размещения и наших прогнозов финансового результата на 2023 год, форвардный мультипликатор Whoosh составил около 5,3x EV/EBITDA, и мы полагаем данную оценку компании весьма разумной с учетом перспектив дальнейшего роста бизнеса компании высокими темпами. Whoosh планирует расширять флот самокатов как минимум следующие несколько лет (фаза активной экспансии бизнеса может продлиться от 3 до 5 лет, по нашим оценкам), что может транслироваться в высокие двузначные среднегодовые темпы роста выручки (порядка 30% в следующие 5 лет). Если компании удастся сохранить свою высокую текущую операционную рентабельность (около 42% по итогам 2022 года), то после реализации инвестпрограммы Whoosh сможет выйти на более устойчивый уровень генерации свободного денежного потока, что при соблюдении оптимальной структуры капитала позволит компании стать неплохой дивидендной историей. К тому же бизнес Whoosh не связан с сырьевым сектором и мало подвержен геополитическим рискам, что является дополнительным положительным фактором для инвесторов с точки зрения диверсификации рисков в долгосрочных портфелях.

Рубль ослаб в среду относительно трёх основных конкурентов. На рынке принято объяснять это влиянием санкционного фактора. Однако заметим, что при существенном контроле движений капитала данный фактор почти не тревожит курс рубля. Более значимым является обеспечение импорта и экспорта. Напомним, что для работы без европейской страховки и танкеров российской нефти потребовался собственный танкерный флот и страховые возможности. Соответственно, даже при условии осуществления данных операциях в рупиях и юанях ослабление рубля будет происходить против прочих валют, так как эти валюты не существуют в вакууме на валютной секции Московской Биржи. Пока курс рубля изменяется в соответствии с нашими прогнозами на конец ноября, а в декабре мы допускали ослабление до 66,0 за единицу американских денег. Во второй половине месяца усилится поддержка россиянина благодаря налоговым платежам, пик на которые приходится на 27 декабря.

В конце текущей недели ЦБ РФ примет решение по ставке, но ожиданий на счёт её снижения на рынке нет. Более того, статистика Росстата указывает на ускорение годовых темпов до 12,65%. Соответственно, регулятор, скорее всего, оставит ставку на прежнем уровне.

ФРС не стала обеспечивать оптимистов дополнительными поводами. Более того, ставка повышена на 50 базисных пункта, а траектория ставки существенно отличается от ожиданий рынка. До последнего времени рынок закладывал терминальную ставку около 4,8%, но в заявлении ФРС указывается 5,1% на 2023 год, а затем 4,1% на 2024 год. То есть чрезмерный оптимизм по поводу старта быстрого и резкого цикла смягчения уже в середине следующего года не оправдывается. Кстати, один из представителей ФРС ожидает ставку на уровне 5,50%-5,75% в 2024 году. 7 из 19 членов ожидает ставку выше 5,25% в 2023 году. Тем не менее, проекции Федрезерва не убедили рынок полностью. Доллар восстановил темпы ослабления после недолгого усиления. Аналогичную динамику показали доходности облигаций. К вечеру доходность по 10-летним бумагам снижалась почти на 3 б.п. до 3,48%. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 103,17 (-0,38%),

EUR/USD - $1,0685 (+0,54%).

GBP/USD - $1,2437 (+0,62%),

USD/JPY - 135,14 (-0,38%),

USD/RUB – 63,995 (+1,82%),

EUR/RUB – 68,32 (+1,91%),

CNY/RUB – 9,165 (+1,33%) «Ралли Санты» пока отменяется Американские индексы завершили торги в минусе, но далеко от своих минимальных значений прошедшего дня. Кроме решения по ставке, рынок внимательно следил за пресс-конференцией председателя Джерома Пауэлла. В целом, он говорил о недооценке решимости ФРС рынком, о вероятности сохранения высокой ставки на длительный период и прочее. Однако спасением дня стало заявление о возможных изменениях целевого уровня инфляции. В ответ на вопрос о возможных изменениях данного параметра Пауэлл сказал, что «Мы не собираемся рассматривать подобный вопрос ни при каких обстоятельствах». Далее он добавил менее уверенным голосом, что «на каком-то этапе Это может стать долгосрочным проектом». В любом случае, Джером Пауэлл подчеркнул, что у ФРС ещё много работы впереди и регулятору требуется время для повышения убежденности в эффективном влиянии на инфляцию. Соответственно, это эффективное влияние пока предусматривает более высокий уровень терминальной ставки и более длительный период её существования. Как минимум, Пауэлл сообщил, чтобы рынок не ждал начала цикла смягчения до 2024 года. Таким образом, вопрос рождественского ралли получил вполне конкретный негативный ответ. Сложно ждать повышения индексов на 10%, если регулятор продолжает упорно настаивать на дальнейшем ужесточении денежной политики.

Бумаги SoFi Technologies, работающей в сфере финтеха, подорожали более чем на 6% на информации, что главный исполнительный директор Энтони Нота прикупил акции компании на $5 млн в течение нескольких дней. Акции Charter Communications провалились на 16,4% на заявлениях главы компании о планах потратить $5,5 млрд в ближайшие годы на обновление своей высокоскоростной интернет-сети. Бумаги авиакомпании Delta Airlines подорожали на 2,8% на заявлениях, что пик авиаперевозок ещё не достигнут и в 2023 году Delta ожидает удвоение прибыли. В остальном, на рынке было много историй прямой реакции на пересмотр банковских рекомендаций.

Динамика по секторам: Financials -1,29%, Materials -1,11%, Real Estate -1,01%, Technology -0,86%, Communication Services -0,86%, Consumer Discretionary -0,73%, Energy -0,64%, Industrials -0,19%, Utilities -0,16%, Consumer Staples -0,07%, Health +0,14%. По итогам торгов: DJIA - 33966,35 п. (-0,42%),

S&P 500 - 3995,32 п. (-0,61%),

NASDAQ - 11170,89 п. (-0,76%). Ноябрьская статистика в Китае оказалась ожидаемо плохой Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Конечно, частично это происходило из-за риторики ФРС, но и местные факторы оказали воздействие. Китай продолжает бороться с последствиями смягчения политики нулевой терпимости в отношении COVID-19. Резкий рост заболеваемости привёл к очередям в поликлиниках и росту числа работников на больничном. Если же говорить о статистике за ноябрь, то она оказалась ожидаемо плохой. Цены на жильё в годовом выражении снизились на 1,6% в ноябре, как и в октябре. Власти вновь напомнили рынку, что жильё это для жизни, а не для спекуляций, что снизило ожидания каких-либо масштабных мер поддержки спроса на жилую недвижимость. На этом фоне инвесторы распродавали акции застройщиков, как в Шанхае, так и в Гонконге. Темпы роста промышленности замедлились до 2,1% в ноябре с 5,0% в октябре при ожиданиях 3,6%, а розничные продажи упали на 5,9% по сравнению с падением на 0,5% в октябре (ожидалось снижение на 3,7%). Зоной оптимизма были акции, связанные с вакцинацией, или производством медикаментов для лечения COVID-19.

В соседней Японии настроение инвесторов также было пессимистичным. Планы ФРС эффективно потушили надежды на рождественское ралли. Продолжилось снижение акций полупроводниковой отрасли. Бумаги Tokyo Electron потеряли ещё 0,6%. В начале текущей недели США включили в список экспортного контроля ещё 30 китайских технологичных компаний. Впрочем, японцы активно покупали акции производителей промышленного оборудования, которые пока не попадают в сферу американских ограничений на экспорт в Китай. Например, акции Kawasaki Heavy Industries подорожали на 2,5%, а Hitachi Zosen на 2,8%. Экспорт Японии в октябре вырос на 20,0% в годовом выражении при ожиданиях 19,8%, а импорт на 30,3% при ожиданиях 27,0%. По состоянию на 8:45 мск: NIKKEI 225 - 28041,53 п. (-0,41%),

Hang Seng - 19457,53 п. (-1,10%),

Shanghai Composite - 3169,56 п. (-0,22%). Нефть берёт передышку после роста в предыдущие дни Нефть незначительно дешевела на азиатских торгах, но в данном случае можно говорить о некоторой технической коррекции после роста в предыдущие дни. Также TC Energy сообщает о возобновлении работы участков нефтепровода Keystone, которые не затронуты недавней аварией.

Накануне котировки упорно повышались, игнорируя жёсткие заявления ФРС. Даже статистика по американским запасам не стала поводом для распродаж, хотя она оказалась в пользу быков. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 9 декабря коммерческие запасы нефти в США выросли на 10,23 млн бар. Запасы бензина выросли на 4,496 млн бар., а дистиллятов на 1,364 млн бар. Распродажи стратегических резервов составили 4,7 млн бар. Объём стратегических запасов упал до 382,3 млн бар.

Одним из главных факторов роста котировок накануне был ежемесячный доклад Международного энергетического агентства. В МЭА полагают, что в текущем году спрос на нефть в Китае упадёт на 400 тыс. бар. в день, но в 2023 году увеличится уже на 1 млн бар. в сутки. Также был повышен общий прогноз мирового спроса на 100 тыс. бар. в сутки, до прироста на 1,7 млн бар. в день. При этом в МЭА полагают, что российское производство сократится на 1,4 млн бар. в день. По состоянию на 9:05 мск: Brent - $82,14 (-0,68%),

WTI - $76,72 (-0,76%),

Алюминий - $2440 (-0,16%),

Золото - $1803 (-0,86%). info4

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