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Курсы валют ЦБ РФ на 15 декабря: 63,3590 руб/доллар США и 67,4478 руб/евро

ЦБ РФ с 15 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,3590 руб.
  • 1 евро - 67,4478 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,0864 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1470 р. (0,23%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7461 р. (1,12%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7133 р. (0,79%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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