Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 декабря: 3 714,6399 руб/1 г золота и 47,6600/1 г серебра ЦБ РФ с 15 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 714,6399 руб.

1 грамм серебра - 47,6600 руб.

1 грамм платины - 2 112,4099 руб.

1 грамм палладия - 3 976,3000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 83,7101 р. (2,31%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,25%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 67,9000 р. (3,32%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 125,0700 р. (3,25%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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