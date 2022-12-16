«Открытие»: Индекс МосБиржи впервые за полтора месяца закрылся ниже 50-дневной средней

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подешевели по итогам торгов в четверг, 15 декабря.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 126,80 п. (-1,53%), с нач. года -43,8%

Индекс РТС — 1 042,01 п. (-1,77%), с нач. года -34,7%

Совсем не предновогодним ралли озабочены в середине декабря как российские, так и зарубежные инвесторы. В четверг на рынке акций РФ очень комфортно себя чувствовали, пожалуй, только девелоперы, поскольку разрешилась неопределенность по поводу перспектив льготной ипотеки. Акции ГК «ПИК» стали лидерами роста среди всех компонентов Индекса МосБиржи. Также немного прибавили в цене бумаги TCS Group и МКБ. Девятый пакет санкций Евросоюза все еще не согласован, однако, уже можно говорить с большой долей вероятности о том, что эти организации под санкции не подпадут. Однако большинство других ликвидных акций завершили торги в минусе. Среди аутсайдеров следует выделить производителей цветных металлов и золотодобытчиков, которые отражали снижение цен на золото на внешнем спот-рынке на фоне укрепления доллара. Даже ослабление рубля, которое наблюдалось в четверг, не помогло акциям металлургов и золотодобывающих компаний.

Индекс МосБиржи впервые за полтора месяца закрылся ниже 50-дневной скользящей средней линии и вновь торгуется ниже своей средней цены за 50, 100 и 200 последних торговых дней. Все это намекает на попытку уйти ниже 2100 пунктов в рамках коррекции, а не на предновогоднего ралли. Соответственно, новым драйвером роста будет далеко не улучшение геополитической ситуации или приток дивидендов, а падение, которое заставит российские акции снова выглядеть чрезмерно дешево, формируя интерес к покупке.

Внешний фон был негативным для рынка. Акции в Европе и США сильно просели в цене. Китайская статистика указывает на существенное замедление экономической активности в КНР, несмотря на все предпринимаемые властями Поднебесной меры, направленные на улучшение ситуации. ФРС США накануне сигнализировала рынкам, что следует готовиться к жесткой посадке американской экономики. Избежать рецессии, пусть неглубокой и контролируемой, но все же рецессии – будет крайне затруднительно. Мировые ЦБ продолжают ужесточать денежно-кредитную политику. Рецессия в Великобритании, по сути, свершившийся факт. Рецессия в еврозоны – гарантирована в 2023 году практически на 100%. ЕЦБ продолжит в будущем повышение ставок вкупе с сокращением баланса начиная с марта. (это дополнительное ужесточение финансовых условий). Давление на сырьевые товары сегодня оказывали рост доллара против валют G10 и общие негативные рыночные настроения, которые стали следствием итогов вчерашнего заседания ФРС. Помимо цен нефти, в четверг дешевели промышленные металлы в Лондоне. Теряли в цене хлопок, соя и сахар. Немного дорожала кукуруза, более заметно росли цен на пшеницу и кофе.

На 19:05 мск:

Brent, $/бар. — 82,02 (-0,82%), с нач. года +5,5%

WTI, $/бар. — 76,46 (-1,06%), с нач. года +1,7%

Urals, $/бар. — 60,45 (-1,03%), с нач. года -21,3%

Золото, $/тр. унц. — 1 778,17 (-1,61%), с нач. года -2,8%

Серебро, $/тр. унц. — 23,18 (-3,21%), с нач. года +0,6%

Алюминий, $/т — 2 415,00 (-1,19%), с нач. года -14,0%

Медь, $/т — 8 368,50 (-1,74%), с нач. года -13,9%

Никель, $/т — 28 460,00 (+0,33%) с нач. года +37,1%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,6 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,6 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:05 мск:

EUR/USD — 1,0649 (-0,31%), с начала года -6,3%

GBP/USD — 1,2216 (-1,69%), с начала года -9,7%

USD/JPY — 137,53 (+1,51%), с начала года +19,5%

Индекс доллара — 104,423 (+0,63%), с начала года +9,1%

USD/RUB (Мосбиржа) — 64,3525 (+0,56%), с начала года -14,4%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 69 (+1,00%), с начала года -19,3%

Ключевые новости

Правительство РФ на полтора года продлит программу льготной ипотеки, повысив ставку с 7% до 8%, программа семейной ипотеки будет расширена на семьи с двумя детьми, не достигшими 18 лет. Промышленную ипотеку целесообразно распространить не только на покупку объектов недвижимости, но и на их строительство и модернизацию, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

США ввели санкции против Владимира Потанина и принадлежащей ему компании «Интеррос». На «Норникель» (GMKN) санкции не распространяются. Также США включили Росбанк (ROSB) в SDN List. Однако он добавлен в лицензию, разрешающую операции с подсанкционными российскими банками для финансирования энергетики (действительна до 16 мая 2023 года).

ЕЦБ в четверг повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2,5%, ставка по депозитам — до 2%, ставка по маржинальным кредитам — до 2,75%.

Банк Англии в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 б.п. до 3,5% годовых (14-летний максимум).

В фокусе

«ФосАгро» (PHOR). 19 декабря — дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов за 9 месяцев 2022 г. в размере 318 руб. на акцию. Чтобы получить дивиденды, необходимо стать акционером компании до 15 декабря. Дивдоходность — около 5%.

«Лукойл» (LKOH). 21 декабря — дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов за 9 месяцев 2022 г. в размере 256 руб. на акцию и финальных дивидендов за 2021 г. в размере 537 руб. на акцию. Чтобы получить дивиденды, необходимо стать акционером компании до 19 декабря. Дивдоходность — около 5,6% и 11,7% соответственно.

Совет директоров «Газпрома» (GAZP) 20 декабря обсудит итоги работы в 2022 году и бюджет на 2023 год. Дополнительная информация может предоставить возможности для более лучшего понимания возможностей компании платить дивиденды в 2023 г.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 2 выросли и 8 снизились по итогам дня.

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Металлов и добычи» (-2,1%). В секторе только бумаги «Северстали» (CHMF) завершили день в символическом плюсе. Остальные бумаги сектора подешевели. В лидерах снижения были акции золотодобытчика «Селигдар» (SELG), а также акции «Норникеля» (GMKN), «Полюса» (PLZL), Polymetal (POLY) и «Русала» (RUAL).

Лидером роста стал индекс «Строительных компаний» (+3,2%). Все девелоперы завершили день в плюсе, акции ГК «ПИК» (PIKK) выросли более чем на 4%, а акции «Самолета» (SMLT) подскочили более чем на 3,5%.

Из 40 акций индекса МосБиржи 5 подорожали и 35 подешевели по итогам дня.

50,0 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 38,1 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 31,0 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Акции «Газпрома» (GAZP) впервые с 21 октября опускались ниже 160 рублей, но к вечеру восстановили значительную часть потерь. «Газпром» в первой половине декабря по предварительным оценкам добыл 394,1 млрд куб. м газа, что на 20% меньше, чем в прошлом году. Спрос на газ компании из газотранспортной системы (ГТС) на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2% (на 12,5 млрд куб. м).

Акции «СПБ биржи» (SPBE) в четверг опускались ниже 110 рублей впервые с 12 октября. Котировки не смогли получить поддержку со стороны новостей о том, что площадка запланировала к концу 2023 года увеличить количество китайских акций с листингом на Гонконгской фондовой бирже до 500 (сейчас 79 бумаг). Биржа также планирует увеличить количество обращающихся инвестиционных инструментов за счет ETF в гонконгских долларах и юанях (25 фондов в первом полугодии 2023 года).

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