Комментарии

«Открытие»: Российский рынок отыгрывает технические уровни Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Российский рынок отыгрывает технические уровни Российский рынок снижался в первой половине дня. Индекс МосБиржи опускался ниже 50-дневной скользящей, но затем смог подняться выше этой линии поддержки при более высоких объёмах, чем в предыдущие дни. Продолжают дорожать металлурги, в лидерах дня TCS Group на фоне снижения санкционных угроз. Бумаги «Яндекс» также снимают перепроданность. Под давлением «Русгидро» и алюминиевые бумаги. Активность выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил около 13,9 млрд руб к середине дня по сравнению с 10,6 млрд руб днём ранее.

По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи - 2123,53 п. (-1,68%), а индекс РТС - 1037,21 п. (-2,22%).

Лидерами среди индексных бумаг были TCS Group, «Яндекс», МКБ, «Северсталь» и НЛМК. Самыми слабыми оказались «Русгидро», N+ Group, привилегированные Сбербанк, «РусАл» и МТС.

Акции «Газпрома» снижались. Компания рассчитывает на увеличение поставок в Китай, где ожидается рост потребления в 2023 году на 7%. Однако текущие показатели далеки от желаемого. Добыча с начала года по 15 декабря снизилась на 19,6%. Экспорт в дальнее зарубежье упал на 45,1% до 97,8 млрд кубометров. Компания лишь сообщает о росте поставок по «Силе Сибири», что было ожидаемо после ввода в строй ветки до Шанхая. Поставки на внутреннем рынке сократились на 5,2%, или на 12,5 млрд кубометров.

Бумаги «Яндекс» в плюсе. Частично это технический отскок, а частью реакция на очередное направление бизнеса. Компания презентовала свой самокат, который испытывается в Израиле и планируется к выпуску в Китае. Впрочем, более интересным была презентация новой версии «Яндекс карт» с повышенной детализацией. Теперь на этих картах можно будет обнаружить отдельные объекты в Москве, как, например, деревья, лавочки и т.д. По сути, это очередной шаг к появлению автоматизированного транспорта.

Вновь сюрприз от металлургов, но на сей раз от трубной ТМК. Совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за девять месяцев в размере 6,78 руб на бумагу. Дата закрытия реестра назначена на 31 января.

Акции АФК «Система» теряли около 0,8% к середине дня. Консолидированная выручка компании в III квартале увеличилась на 9,2% до 239,7 млрд руб. Скорректированная OIBDA снизилась на 9,2% до 70,1 млрд руб. При этом капитальные затраты сократились на 39,8% до 28,6 млрд руб. Рост выручки во многом был обусловлен консолидацией результатов «Эталон», а также увеличением выручки ряда ключевых активов.

СПБ Биржа сообщает о том, что в ближайшее время планирует листинг бумаг из таких стран, как Узбекистан, Индия, Бразилия, Мексика и ЮАР, а также увеличить число китайских акций с листингом в Гонконге до 500 компаний. Планов по дивидендам пока нет, так как организация намерена сосредоточиться на развитии бизнеса.

Немного о технических вопросах. После того, как индекс МосБиржи закрепился ниже 100-дневной скользящей мы ожидали движения в сторону 50-дневной. На сегодня это линия 2134,4 п. План снижения выполнен. Теперь рынок может торговаться в сужающемся диапазоне 50-дневной и 100-дневной, которая пролегает около 2177,9 п. на текущий день. В перспективе формирование фигуры «золотой крест» и выход 50-дневной выше 100-дневной на встречу далёкой 200-дневной скользящей. Естественно, что данный сценарий работает в том случае, если индекс МосБиржи не закрепиться ниже 50-дневной.

Рубль вновь слабел, но уже предпринимал попытки противодействия. Приближаются налоговые платежи, которые традиционно увеличивают спрос на рублёвую ликвидность. Также во второй половине декабря снижается импортная активность. Соответственно, мы ждём стабилизации курса в ближайшее время и попытки обратного движения. Более того, нельзя исключать, что все ослабление последних недель может быть ликвидировано.

Доллар укреплял свои позиции на Forex. При это доходности по американским казначейским обязательствам снижались, а по европейским преимущественно повышались. Разве только британские долговые бумаги дорожали на ожиданиях смягчения планов Банка Англии. В четверг ЕЦБ и Банк Англии могут повысить свои ставки на 50 базисных пункта. Однако британский регулятор будет более осторожным в оценках дальнейших шагов, так как ставки выше 4,0% угрожают финансовой стабильности. Более четверти ипотечных кредитов имеют плавающую ставку. Соответственно, чрезмерное ужесточение способно привести к росту плохих ипотечных долгов и нестабильности банковского сектора. Собственно, фунт стерлингов терял более 0,8% против американского доллара. Более сильное ослабление демонстрировала лишь японская иена, что объясняется дальнейшим сокращением разрыва в доходностях японских и американских облигаций. По состоянию на 15:30 мск: DXY - 103,873 (+0,44%),

EUR/USD - $1,062 (-0,56%),

GBP/USD - $1,2319 (-0,85%),

USD/JPY - 136,54 (+0,93%),

USD/RUB – 64,49 (+0,78%),

EUR/RUB – 68,66 (+0,50%),

CNY/RUB – 9,239 (+0,81%). Банк Англии сигнализирует о росте вероятности завершения цикла ужесточения Европейские инвесторы не обнаружили поводов для оптимизма. Накануне председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что рынки закладывают чрезмерно оптимистичные ожидания по поводу скорого разворота в политике американского регулятора. От ЕЦБ также ждут повышения ставки на 50 базисных пункта и планов ещё нескольких ужесточений. Под давлением был энергетический сектор, который реагировал на коррекцию нефти после роста в последние дни. Банковский сектор терял более 1% на фоне просадки бумаг HSBC на 2%. Группа миноритарных инвесторов в Гонконге вновь ставит вопрос о возвращении дивидендных выплат HSBC до уровня перед пандемией, а также требует плана по продаже активов. Бумаги H&M теряли более 4% на фоне продаж, которые не смогли дотянуть до ожиданий некоторых аналитиков.

Теперь немного о решениях регуляторов. Национальный Банк Швейцарии повысил ставку на 50 базисных пункта до 1,00%, как и ожидалось. Банк Англии повысил ставку на 50 базисных пункта, но структура голосования оказалась весьма неожиданной. За повышение ставки выступили 7 из 9 членов монетарного комитета, а за сохранение было подано два голоса. Ожидалось, что за повышение выскажутся все представители. Соответственно, это может быть сигналом о том, что британский регулятор близок к своей максимальной ставке в текущем цикле ужесточения. Собственно, если вспомнить времена премьера Лиз Трас, то рост доходностей до 4,5% по 10-летним долговым бумагам привёл к дестабилизации финансового рынка. Дело в том, что значительное число кредитов, включая более четверти ипотечных, имеют плавающую ставку. Соответственно, рост стоимости их обслуживания может привести к резкому увеличению плохих долгов. Далее внимание переключится на ЕЦБ, от которого ждут повышения на 50 Б.П. и сигналов о дальнейшем ужесточении. По состоянию на 15:30 мск: FTSE 100 - 7463,69 п. (-0,43%),

DAX - 14292,73 п. (-1,16%),

CAC 40 - 6654,48 п. (-1,13%). Goldman Sachs ждёт менее напряжённого рынка нефти в начале 2023 года Нефть стабилизировалась после утренней просадки. Текущее состояние глобального рынка не предполагает сильного давления на котировки. Даже рост запасов в США более чем на 10 млн бар. за прошлую неделю был сформирован в значительной степени продаже 4,7 млн бар. из стратегических резервов. При этом Китай продолжает открываться после коронавирусных ограничений. Тем не менее, в Goldman Sachs решили ещё раз поменять свой прогноз на 2023 год. Аналитики банка ожидают избыток предложения на рынке в начале следующего года, что предполагает ценовые уровни $90 в I квартале и $95 в II квартале за баррель Brent. Предыдущий прогноз составлял $115 и $105 соответственно. Причиной для пересмотра является менее активный рост потребления в КНР, сохранение объёмов добычи в РФ и улучшение производства в Казахстане и Нигерии. Прогноз средней цены на 2023 год был также снижен до $98 за баррель Brent с прежних $110. По состоянию на 15:30 мск: Brent - $82,73 (+0,04%),

WTI - $77,29 (+0,01%),

Алюминий - $2414 (-1,23%),

Золото - $1788,7 (-1,65%),

Никель - $28735 (+1,30%). Американский рынок склонен к рождественскому ралли наоборот из-за очевидных рисков рецессии Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня от 0,75% в Dow Jones до 1,2% в NASDAQ. Американские инвесторы так и не получили от ФРС сигналов о смягчении позиции по дальнейшему повышению ставки. Более того, рыночные ожидания заметно ухудшились, так как уровень терминальной ставки в траектории ФРС находится значительно выше рыночных ожиданий, да и сигналов из самой ФРС в последнее время. Если же судить по заявлениям председателя Джерома Пауэлла, то регулятор не боится, но даже приветствует вероятную рецессию.

Акции Tesla упали на 2% в рамках утренних торгов на фоне продажи очередного пакета основателем Илоном Маском, которому требуются финансы для трансформации Twitter. Бумаги Western Digital теряли более 4% после снижения рекомендаций Goldman Sachs до «продавать». В банке даже предполагают ухудшение долговой ситуации в компании на фоне глобального падения спроса на устройства памяти и падение маржинальности самого бизнеса WD.

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



