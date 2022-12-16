Комментарии «Открытие»: Страхи перед высокими ставками продолжают давить на рынки Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Страхи перед высокими ставками продолжают давить на рынки Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Пожалуй, можно лишь сказать, что небольшая просадка в нефти является позитивом, так как на фоне повсеместного пессимизма нефть ведёт себя вполне спокойно. Также позитивом для российского рынка могут быть любые потенциальные заявления в Китае по стимулированию экономики. В остальном, рынки развитых и зависимых от них стран под страхами рецессии и высоких ставок. Когда в Москве была ночь, в Европе предварительно согласовали 9-й рождественский пакет санкций против РФ. Прибалтийские страны и Польша настаивали на самом жёстком варианте, а вот некоторые страны Западной Европы даже защищали некоторые послабления в сфере транспортировки и доступности российских удобрений. Детали согласованного пакета станут известны в течение дня. Тем не менее, никаких сенсаций не ожидается. Господдержка остаётся одним из очевидных позитивов для российского рынка Российский рынок усилил падение к закрытию торгов в четверг. Индекс МосБиржи провалился ниже 50-дневной скользящей, что формирует усиление сигналов на продажу и тестирование более сильных поддержек в районе 1950-2000 пунктов. Санкционные новости нельзя назвать суровыми, но и позитива это не добавляет. Ведущие центральные банки мира продолжили повышать ставки, даже на фоне растущих рисков синхронной рецессии. Даже акции золотодобывающих компаний не смогли поддержать индексы, так как само золото подешевело на фоне укрепления доллара и роста ставок Центробанков. Светлым зелёным пятном на рынке были лишь бумаги застройщиков на фоне позитивных новостей о льготных программах ипотеки. Активность остаётся низкой, хотя и выше, чем в предыдущие дни. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,466 млрд руб по сравнению с 20,963 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 15 декабря Индекс МосБиржи - 2126,80 п. (-1,53%), а индекс РТС - 1042,01 п. (-1,77%). Лидеры роста на 23:50 мск: ПИК ао 607,9 3,28% ДетскийМир 69,86 0,66% МКБ ао 6,33 0,51% TCS-гдр 2 496,5 0,24% СевСт-ао 839,6 0,17% Лидеры снижения на 23:50 мск: Polymetal 361,1 -3,81% Полюс 7 463 -3,55% РУСАЛ ао 37,85 -3,33% РусГидро 0,71 -3,22% ГМКНорНик 14 280 -2,98% 8 отраслевых индексов российского рынка упали и лишь два показали рост. В плюсе закрыл день сектор электроэнергетики (+0,05%), но лидером прошедших торгов стал сектор строительных компаний (+3,21%). Самое существенное снижение было в секторе металлов и добычи (-2,13%), чему были свои отдельные причины.

Итак, Минторг США объявил о санкциях в Отношении Владимира Потанина и его «Интеррос». Также под американскую горячую руку попал Росбанк. В «РусАл» поспешили заявить, что приоритетом ГМК «Норникель» должно быть снижение санкционных рисков. Об этом говорила вице-президент «Русала» и член совета директоров «Норникеля» Елена Безденежных. Вероятно, подразумевается снижение влияния Владимира Потанина на стратегию компании. Меж тем координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О'Брайен заявил, что США нацелены и далее позволять России беспрепятственно экспортировать товары, которые имеют важное значение для мирового рынка. США не создают препятствия поставкам товаров, которые требуются по всему миру, к которым относятся продукты питания, удобрения и энергоресурсы. То есть потенциально продукция «Норникеля» всё же может оказаться под санкциями. Акции ГМК «Норникель» провалились на 2,6%.

Строительный сектор оказался в фокусе внимания покупателей. Президент РФ Владимир Путин предложил расширить доступ к семейной ипотеке по 6% годовых для семей, где оба ребёнка не достигли возраста 18 лет, а не только тем семьям, где родились дети после 2018 года. Также продлён срок действия программы льготной ипотеки продлён до 1 июля 2024 года, но уже со ставкой 8%. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

СПБ Биржа сообщила о том, что в ближайшее время планирует листинг бумаг из таких стран, как Узбекистан, Индия, Бразилия, Мексика и ЮАР, а также увеличить число китайских акций с листингом в Гонконге до 500 компаний. Планов по дивидендам пока нет, так как организация намерена сосредоточиться на развитии бизнеса.

Акции АФК «Система» потеряли более 1,8%. АФК «Система» в III квартале нарастила выручку на 9,2% г/г, скорр. OIBDA снизилась на 9,2% г/г. «Результаты АФК за прошедший квартал сложно назвать выдающимися, - полагает начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Впрочем, все публичные «дочки» «Системы» уже отчитались к настоящему моменту, так что особых иллюзий мы не испытывали. При этом, как видно из опубликованных данных, и непубличные компании холдинга также столкнулись со снижением маржинальности в прошедшем квартале, что мы считаем самым неприятным моментом во все отчетности. При этом рост консолидированной выручки АФК, как мы уже отмечали ранее, связан в первую очередь с консолидацией результатов Etalon Group в отчетности с мая текущего года и потому никого не должен вводить в заблуждение. Стабилизация чистого долга на корпоративном центре связана в первую очередь с поступлением в III квартале дивидендов от МТС. При этом дивиденды самой АФК Системы по итогам текущего года пока, на наш взгляд, под большим вопросом. Хотя неделю назад основатель и основной акционер АФК «Системы» Владимир Евтушенков намекал на то, что выплаты все-таки возможны. Напомним, что согласно имеющейся дивидендной политикой АФК по итогам 2022 года акционеры должны получить 0,41 руб. на акцию. При этом, теоретически, возможна и доплата, однако при соотношении чистый долг/OIBDA не выше трех, а OIBDA прибавит более 5% в годовом сопоставлении. Впрочем, у нас есть опасения, что первый критерий по итогам всего года не будет выполнен».

Сюрприз ждал инвесторов в другом месте. Совет директоров ТМК рекомендовал выплатить 6,78 руб на акцию за 9 месяцев 2022 г. «Приятный сюрприз для акционеров, - отмечает начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Напомним, что по итогам I полугодия 2022 года компания уже выплатила акционерам почти 10 млрд руб. или 9,68 руб. на акцию. Таким образом, за два года ТМК незаметно превратилась в одну из самых интересных дивидендных историй на российском фондовом рынке. Впрочем, не покидает ощущение, что основные собственники продолжают выводить средства для каких-то важных собственных нужд, и когда-то этот праздник может завершиться. Во всяком случае совокупные выплаты, превышающие FCF, при уровне левериджа в районе 2,6х с точки зрения бизнеса не выглядят для ТМК оптимальным распределением капитала».

Рубль продолжил слабеть. Трудно говорить, что это лишь влияние санкционной тематики. Доля рубля в международных торговых расчётах удвоилась за последнее время. Однако также выросли операции в юанях, индийских рупиях и др. Соответственно, увеличение импорта приводит к повышенному спросу на соответствующие валюты, а через кросс курсы также укрепляются прочие недружественные деньги. Плюс, как мы отмечали ранее, с ноября существенно возросла активность компаний по обеспечению экспорта, как в сфере покупке танкерного флота, так и обеспечения средствами страховых услуг. Во второй половине декабря ситуация должна стабилизироваться, а налоговый период способен помочь рублю вернуть значительную часть потерь.

Доллар укреплял свои позиции на Forex после решения ФРС повысить ставку на 50 базисных пункта. Однако большим сюрпризом для рынка стало повышение ожидаемой ставки в 2023 году до 5,1%, хотя ранее многие представители ФРС говорили о терминальной ставке ниже 5,0%. Аутсайдером среди развитых валют стал британский фунт стерлингов. Банк Англии, конечно, повысил ставку на 50 базисных пункта, как это сделали в Национальном Банке Швейцарии и ЕЦБ, но всего 7 из девяти членов монетарного комитета проголосовали за данное решение. Двое из членов комитета решили сохранить ставку на текущем уровне. Соответственно, возрастает вероятность, что Банк Англии станет первым регулятором, который остановит цикл ужесточения. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 104,195 (+0,76%),

EUR/USD - $1,0627 (-0,49%),

GBP/USD - $1,2184 (-1,94%),

USD/JPY - 137,67 (+1,77%),

USD/RUB – 64,35 (+0,56%),

EUR/RUB – 69,00 (+1,0%),

CNY/RUB – 9,215 (+0,55%). Американский рынок напуган решимостью ведущих регуляторов Американский рынок завершил один из худших дней с сентября. Инвесторы весьма медленно, но всё же осознали посыл Федеральной Резервной Системы днём ранее. Регулятор готов пойти на рецессию в экономике для взятия под контроль инфляции. Соответственно, никакие первичные признаки слабости экономики не станут поводом для немедленной реакции ФРС. Вслед за американским регулятором повысили ставки в Национальном Банке Швейцарии, Банке Англии и ЕЦБ. Лишь в Банке Англии можно говорить о признаках скорого завершения цикла ужесточения, так как некоторые члены монетарного комитета проявили вольность и проголосовали против повышения ставки. В остальном, регуляторы продолжают ухудшать условия кредитования, делая краткосрочные долговые инструменты более привлекательными, чем рынок акций. В ЕЦБ, если судить по пресс-конференции председателя Кристин Лагард, также готовы идти достаточно далеко, так как предпочитают терминальную ставку около 4%, что открывает возможность ещё для нескольких повышений. Естественно, что корпоративные прибыли могут оказаться под угрозой в такой среде.

Розничные продажи в США упали за ноябрь на 0,6%. При этом число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе до 211 тыс. при ожиданиях 230 тыс. и 231 тыс. неделей ранее. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал в декабре до -11,2 п. по сравнению с +4,5 п. в ноябре. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии немного улучшил положение до -13,8 п. по сравнению с -19,4 п. в ноябре. Промышленное производство в США упало за ноябрь на 0,2%.

И, наконец, некоторые корпоративные новости лишь способствовали просадке индексов. Акции Netflix потеряли более 8% на новостях о том, что компания предлагает возврат за неудачные рекламные компании в рамках проектов первичной рекламы. Акции фармацевтической Novavax обвалились на треть на новостях о размещении акций и конвертируемых облигаций на $250 в равных пропорциях. Warner Brothers подешевела почти на 9% после сообщений о росте стоимости реструктуризации ещё на $1 млрд. Кроме того, на акции негативно влияли пересмотры рекомендаций. К примеру, бумаги производителя устройств памяти (жёстких дисков) Western Digital потерял более 10% своей капитализации на фоне рекомендаций Goldman Sachs «Продавать». В банке полагают, что низкий спрос на продукцию компании может даже повысить риски её долговой позиции.

Динамика по секторам: Communication Svs, -3,84%, Technology -3,78%, Materials -3,02%, Industrials -2,45%, Financials -2,01%, Health Care -1,86%, Consumer Discretionary -1,78%, Consumer Staples -1,66%, Real Estate -1,28%, Utilities -1,27%, Energy -0,53%. По итогам торгов: DJIA - 33202,22 п. (-2,25%),

S&P 500 - 3895,75 п. (-2,49%),

NASDAQ - 10810,53 п. (-3,23%). Китайские инвесторы ждут объявлений новых стимулирующих мер правительства КНР Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Китайские акции демонстрировали относительно спокойную динамику. Впрочем, под давлением были акции компаний производителей чипов, которые оказались в американском черном списке на торговые ограничения. В Гонконге, напротив, дорожали бумаги крупнейших технологичных компаний на фоне прогресса по вопросу американского аудита и снижения рисков делистинга с рынка США. Некоторые надежды для китайских инвесторов связаны с заседанием правительства по экономическим вопросам. Вероятно, что власти КНР могут объявить о новых шагах по поддержке экономики.

В соседней Японии индекс Nikkei 225 терял более 1,5% к дневному перерыву. Некоторую поддержку рынку обеспечивала ослабевшая иена, что сделало падение в Токио менее масштабным, чем в Нью-Йорке. Тем не менее, местный розничный тяжеловес Fast Retailing потерял более 2,7% своей капитализации. Активно дешевели акции полупроводниковой индустрии. Так, к примеру, бумаги производителя литографического оборудования Tokyo Electron подешевели на 4%, а тестового оборудования для чипов Advantest на 3%. Бумаги Toshiba дорожали почти на 1,9% на новостях о том, что потенциальный покупатель компании Japan Industrial Partners смог заручиться финансовой поддержкой в объёме 1,2 трлн иен. Предварительный PMI Японии в производственной сфере упал в декабре до 48,8 п. с 49,0 п. в ноябре, а вот в сфере услуг наблюдался рост до 51,7 п. с 50,3 п. в ноябре. По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 - 27497,34 п. (-1,98%),

Hang Seng - 19417,81 п. (+0,25%),

Shanghai Composite - 3157,24 п. (-0,36%). Позитивные прогнозы помогают нефти игнорировать жёсткость центральных банков Нефть продолжает дешеветь на рисках глобальной синхронной рецессии в развитых экономиках. При этом недельный результат складывается положительно. В ОПЕК и МЭА ожидают роста спроса на нефть в 2023 году, а крупнейшие банки, хоть и снизили немного свои прогнозы, но ожидают роста котировок. Даже в МЭА предупреждают о новой волне подорожания нефти в I полугодии 2023 года на фоне увеличения потребления и сокращения добычи. В Morgan Stanley полагают, что США начнут восстанавливать стратегические резервы в I квартале следующего года. На первом этапе может состояться покупка до 60 млн бар. То есть текущие уровни цен могут оказаться достаточно низкими по сравнению с предыдущими кварталами. В самом деле, можно было ожидать более негативной реакции нефти на повышение ставок ведущими регуляторами и на ухудшение прогнозов по развитым экономикам. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $81,04 (-0,21%),

WTI - $75,93 (-0,24%),

Алюминий - $2398,5 (+0,61%),

Золото - $1788,2 (+0,02%). info4

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