Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 декабря: 3 737,8501 руб/1 г золота и 48,8100/1 г серебра ЦБ РФ с 16 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 737,8501 руб.

1 грамм серебра - 48,8100 руб.

1 грамм платины - 2 119,0200 руб.

1 грамм палладия - 3 967,2200 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,2101 р. (0,62%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1500 р. (2,41%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,6101 р. (0,31%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,0800 р. (0,23%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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