Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций МТС объемом 15 млрд руб.

ПАО «МТС» завершило сбор заявок на размещение двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-23 объемом 15 миллиардов рублей со ставкой купона до погашения 8,40% годовых. Техническое размещение облигаций пройдет 21 декабря 2022 года на Московской бирже. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 14 декабря 2022 года. Первоначальный ориентир ставки – не выше 8,65% годовых. В ходе сбора заявок он трижды снижался и окончательно был установлен в размере 8,40% годовых.

«После небольшой паузы в начале 2022 года Группа МТС разместила за последние семь месяцев шесть новых выпусков рублевых облигаций совокупным объемом 72 миллиарда рублей, что подтверждает стабильно высокий интерес российских инвесторов к нашим облигациям. Высокая оценка кредитного качества компании со стороны инвесторов позволяет нам сохранять оптимальные уровни риск-премии над базовой кривой», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

«Новый выпуск облигаций является очередным шагом в развитии отношений Россельхозбанка с МТС - ведущей российской компанией по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА» и НКР. Россельхозбанк выступил организатором данного выпуска облигаций совместно с крупнейшими российскими банками и инвестиционными компаними.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

Ранее Россельхозбанк выступил организатором двух выпусков облигаций ПАО «МТС» общим объемом 20 млрд руб.