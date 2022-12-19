Комментарии

«Открытие»: Китай обещает обеспечить свой рост Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Китай обещает обеспечить свой рост Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские рынки снижаются. Инвесторы не готовы испытывать оптимизм в среде роста ставок центральных банков. В Китае власти обещают поддержать экономический рост, но одновременно волна COVID-19 продолжает негативно влиять на деловую активность. Впрочем, если говорить о позитиве, то американские покупки нефти в стратегические резервы с февраля будущего года обеспечат котировки долгосрочной поддержкой. Итоги предыдущей недели За прошедшую неделю индекс МосБиржи снизился с 2177,85 п. до 2132,75 п., а индекс РТС с 1099,12 п. до 1038,63 п. Пара EUR/USD выросла с $1,0535 до $1,0591. Пара USD/RUB поднялась с 62,43 до 64,65 , а EUR/RUB с 65,55 до 69,10. Нефть Brent подорожала с $76,10 до $79,04 за баррель. Золото подешевело с $1810,70 до $1802,6 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust остались на уровне 910,41 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 3934,38 п. до 3852,36 п.

Прошедшая неделя для российского рынка оказалась сложной, как и для внешних площадок, хотя природа затруднений была довольно разной. Основные негативные эмоции российские инвесторы испытывали относительно деталей 9-го пакета европейских санкций. К концу недели пакет был утверждён, но большим драматизмом он не отличался. Более того, в отношении поставщиков удобрений и владельцев этих компаний были сделаны послабления. Рестрикции коснутся горнодобывающего и энергетического секторов, вводится запрет на экспорт в Россию товаров космической промышленности и беспилотников. Под санкции подпали 3 банка: ВБРР, МКБ, Дальневосточный банк. Похоже, что юбилейный 10-й пакет поставит перед Евросоюзом крайне сложную, если не неразрешимую задачу перед санкционной фантазией. Тем не менее, разрушение для рынка уже осуществилось и Индекс МосБиржи прочно обосновался ниже 100-дневной скользящей. Более того, индекс также закрыл два дня подряд ниже 50-дневной скользящей, что предполагает снижение до более значимых уровней поддержки в районе 1950-2000 пунктов.

Самой позитивной историей финансового сектора стало то, что TCS Group вновь избежала включения в санкционные списки. В течение недели позитив возникал в акциях сталеваров. Началось всё с того, что совет директоров НЛМК удивил решением рекомендовать дивиденды в размере 2,6 руб на акцию за девять месяцев текущего года. Соответственно, рынок начал закладывать схожие ожидания по другим схожим бумагам. Застройщик «Самолёт» удивил инвесторов выпуском нового инвестиционного инструмента в виде электронного токена на недвижимость, обеспеченного реально строящимися активами. «Яндекс» блеснул новостью о создании своего фирменного самоката и планов построения бизнеса на нём. В середине недели поступили новости о том, что глава ГМК «Норникель» Владимир Потанин и структуры, принадлежащие ему, оказались в американских санкционных списках. Впрочем, сама компания «Норникель» остаётся свободной от ограничений. Сектор информационных технологий получил неприятные известия из Минцифры о разработке штрафных мер в объёме 3% от оборота за утечку личных данных пользователей. В середине недели активно дорожали бумаги золотодобывающих компаний, но в конце пятидневки они не избежали коррекции.

Четверг оказался крайне неудачным днём, как для российского рынка, так и для зарубежных. ФРС, ЕЦБ, Национальный Банк Швейцарии и Банк Англии повысили ставки на 50 базисных пункта. Регуляторы также говорят о продолжении цикла ужесточения. На этом фоне подешевели акции золотодобывающих компаний, да и общее состояние российского рынка было негативным. Индекс МосБиржи упал ниже 50-дневной скользящей. Лишь застройщики показали рост на фоне решения о продлении программы льготной ипотеки до июля 2024 года, хотя и по повышенной ставке. Российский ЦБ РФ в пятницу не стал удивлять инвесторов, оставив ставку на уровне 7,50%, а также выдав нейтральный сигнал для ожиданий. Глава «Интер РАО» сообщил о планах по выплате дивидендов из расчётов 25% от прибыли по МСФО. Акции «ФосАгро» просели после дивидендной отсечки. В целом, мы отмечаем существенное снижение объёмов торгов в последнее время. Похоже, что частному инвестору, доля которого на рынке акций превышает 80%, пока не до торговли в предпраздничный период.

Западные площадки жили ожиданиями решений центральных банков. Потребительская инфляция в США замедлилась больше прогнозов в ноябре, но этого не хватило, дабы смягчить позицию ФРС. Напротив, представители ФРС удивили повышением кривой ожиданий по ставки до 5,1% в 2023 году, хотя рынок уже закладывал среднюю ставку на уровне 4,6% Как итог, надежды и желания рождественского ралли не оправдались. Регуляторы вполне конкретно говорят о том, что готовы столкнуть экономики в рецессию, дабы взять под контроль рост цен. Впереди предрождественская неделя, которая вряд ли уже станет периодом выдающегося роста. Ключевые события предстоящей недели Неделю начнём с данных по Германии. В понедельник выйдут индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. По всем трём параметрам ожидается улучшение ситуации.

Народный Банк Китая во вторник может изменить свои ставки, хотя китайский регулятор, как правило, действует весьма осторожно. От Банка Японии, который также принимает решение в этот день, не ждут изменения денежной политики. То есть ставка останется на уровне -0,1%, а программа выкупа облигаций продлится без ограничений. В США в этот день опубликуют статистику новых строительств и разрешений на них.

В среду следим за двумя отчётами по запасам в США. Ночью выйдут данные от API, а вечером поступит статистика от Минэнерго США. Предыдущая неделя ознаменовалась резким ростом запасов нефти и нефтепродуктов, но вряд ли этот эффект повторится. К концу года многие нефтехранилища стараются снизить объёмы, дабы облегчить налоговую нагрузку. Кроме того, в этот день в США выйдет индекс потребительского доверия от Conference Board и отчёт о продажах на вторичном рынке жилья. В России на этот день намечена публикация статистики цен производителей за ноябрь.

Начиная с четверга можно ожидать затихание активности на западных рынках в связи с наступлением рождественских праздников. В Великобритании уточнят ВВП. В США выйдет Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго. Также опубликуют традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Уточнят ВВП за III квартал, динамику корпоративных прибылей, доходов и расходов американцев.

Пятница будет выходным в Великобритании, Новой Зеландии, Австралии. В Японии выйдет статистика по инфляции за ноябрь. Ожидается, что общенациональный базовый индекс цен ускорит рост до 3,7% с 3,6% в октябре. В США в этот день выйдет отчёт по заказам на товары длительного пользования. Ожидается рост на 0,1% за ноябрь. Также выйдут индексы цен на личное потребление. Прогнозируется, что базовый PCE снизится до 4,6% с 5,0% в октябре. Кстати, именно этот показатель может возродить надежды инвесторов на смягчение позиции ФРС, поскольку американский регулятор предпочитает оценивать инфляционное давление именно через цены личного потребления. В конце дня выйдет окончательный декабрьский индекс потребительского доверия от университета Мичигана. Власти КНР обещают меры достижения запланированных экономических параметров Азиатские рынки начинают новую неделю со снижения. Китайские акции торговались в минусе на опасениях, что власти начнут возвращать карантинные меры на фоне активного распространения COVID-19. Впрочем, даже без карантинных мер эпидемия оказывает влияние на экономику. Под давлением были секторы здравоохранения, энергетики и полупроводниковой индустрии. Конференция КПК произвела на свет очередной документ, в котором говорится о решимости обеспечить стабильность экономики и достижение запланированных экономических показателей. Кроме того, власти обещают поддержку малому и среднему бизнесу, а также нормализацию законодательства в сфере интернет платформ. Возможно, что надежды на смягчение давления на технологичный сектор позволили соответствующим бумагам чувствовать себя лучше рынка в Гонконге. В частности, индекс образовательного сектора повышался более чем на 4% в Гонконге.

В Соседней Японии инвесторы привычно следовали за динамикой американского рынка. Соответственно, доминировали распродажи. Бумаги Toshiba упали более чем на 6% после заявлений о том, что потенциальный покупатель в лице Japan Industrial Partners может настоять на снижении цены покупки компании. Позитивно торговался финансовый сектор на фоне роста доходностей облигаций, преимущественно американских. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 27235,91 п. (-1,06%),

Hang Seng - 19350,95 п. (-0,51%),

Shanghai Composite - 3120,95 п. (-1,48%). США намерены начать восстановление стратегических резервов нефти с февраля Нефть дорожала в начале недели. В Китае волна COVID-19 набирает обороты, но власти пока придерживаются мер смягчения карантинных мер, избегая закрытие географических регионов. Кроме того, поддержку котировкам обеспечивают новости из США, где администрация Белого дома решила начать восполнять стратегические резервы с февраля 2023 года. То есть для нефти возникает долгосрочная поддержка, которая не позволит котировкам оказаться в состоянии свободного падения. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $79,63 (+0,75%),

WTI - $74,82 (+0,71%),

Алюминий - $2386 (+0,46%),

Золото - $1800,9 (+0,04%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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