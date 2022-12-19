Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 19 декабря: 64,6078 руб/доллар США и 68,7798 руб/евро

ЦБ РФ с 17 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,6078 руб.
  • 1 евро - 68,7798 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,4382 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3063 р. (0,48%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3328 р. (0,49%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3596 р. (0,39%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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