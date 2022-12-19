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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 декабря: 3 704,7700 руб/1 г золота и 48,1200/1 г серебра

ЦБ РФ с 17 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 704,7700 руб.
  • 1 грамм серебра - 48,1200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 106,2700 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 936,2700 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,0801 р. (0,89%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6900 р. (1,41%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,7500 р. (0,60%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,9500 р. (0,78%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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