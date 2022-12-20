«Открытие»: Российский рынок стремится стать ещё дешевле и ещё привлекательней

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям
Российский рынок стремится стать ещё дешевле и ещё привлекательней
- Российский рынок был под давлением в первой половине дня в понедельник. Основные потери приносят акции сектора информационных технологий, строительные компании и финансовый сектор. Рубль резко ослаб, хотя нефть торговалась в плюсе. Активность остаётся довольно низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 14,3 млрд руб к середине дня.
- По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2118,76 п. (-0,66%), а Индекс РТС - 982,92 п. (-5,36%).
- Лидерами среди индексных бумаг были «Северсталь», «РусАл», ММК, НЛМК и привилегированные «Сургутнефтегаз». Самыми слабыми оказались OZON, ГК «ПИК», «Яндекс», TCS Group и АФК «Система».
- Слабеющий рубль мог бы поддержать российский рынок, если бы речь шла только об экспортёрах. Однако экстраполяция ситуации предполагает негативное влияние на финансовый сектор и на компании внутренней экономики. Излишнее ослабление национальной валюты ставит под сомнение все усилия ЦБ РФ по сдерживанию инфляции, которая может в конце года резко ускориться и побудить регулятора повысить ставку. Это также негативно для сферы потребления, так как рост цен снизит покупательскую активность, которая без того снизилась в текущем году.
- Естественно, что инфляционное давление также может сказаться на деятельности застройщиков. Мало того, что в последнее время наметилось падение цен на недвижимость, так потенциальное повышение ставки ЦБ РФ может ещё больше ухудшить спрос. Даже отчётность «Самолёта» не обнадёживает инвесторов.
- В рамках презентации итогов за 2022 год «Самолёт» объявил о переносе дивидендных выплат на 5 млрд рублей на 2023 год. В 2022 году компания ожидает роста выручки в 1,4 раза до 189 млрд руб, а EBITDA в 1,2 раза до 48 млрд рублей. На 2023 год «Самолёт» планирует рост выручки до 350 млрд руб и EBITDA до 90 млрд руб. Однако цифр для рынка оказалось мало. Бумаги застройщика теряли более 2,2%.
- Дешевеют бумаги газовых компаний. В Европе продолжают обсуждать тему потолка цен на газ, а также более жёсткий вариант потолка цен для российских поставок. В нефтегазовом секторе отметим незначительное снижение акций «ЛУКОЙЛ» перед дивидендной отсечкой. Однако уже во вторник акция может существенно просесть, оказав общее негативное влияние на индексы.
- Рубль резко ослаб на торгах в понедельник. Мы продолжаем связывать это с усилиями по обходу европейского эмбарго на российскую нефть. Отечественные компании вынуждены наращивать собственный танкерный флот, а также создавать страховые возможности. Растёт и параллельный импорт. Глава ФТС Владимир Булавин сообщил, что объём параллельного импорта достиг уже $20 млрд с момента его принятия. В ближайшее время ждём стабилизации на валютном рынке на фоне наступления налогового периода.
- Доллар слабел на Forex, корректируясь после успехов предыдущей недели. При этом доходность 10-летних казначейских обязательств США повышалась почти на 4 Б.П., но не столь сильно, как по британскому аналогу, чья доходность подскочила почти на 13 Б.П. Схожая ситуация в сравнении с германскими 10-летними бондами, но их рост доходности более скромный чуть выше 4 Б.П.
По состоянию на 15:20 мск:
- DXY - 104,19 (-0,14%),
- EUR/USD - $1,0608 (+0,18%),
- GBP/USD - $1,2184 (+0,26%),
- USD/JPY - 136,45 (-0,21%),
- USD/RUB – 67,95 (+5,11%),
- EUR/RUB – 72,00 (+4,20%),
- CNY/RUB – 9,725 (+4,81%).
Представители ЕЦБ продолжают напоминать о дальнейшем повышении ставок
- В отличие от России, европейские индексы демонстрировали повышение после негативной предыдущей недели. Дорожали акции энергетических компаний на перспективах восстановления спроса в Китае и планах пополнения стратегических резервов США. На прошлой неделе существенно подешевели акции технологичных компаний и базовых материалов. Соответственно, они также демонстрируют отскок. Источником печали для инвесторов остаются центральные банки. Вице-председатель ЕЦБ Луис Де Гуиндос заявил, что Европейский Центральный Банк продолжит повышать ставку для борьбы с инфляцией. Меж тем статистика по Европе постепенно стабилизируется. Индекс деловых ожиданий Германии поднялся до 83,2 п. в декабре с 80,2 п. в ноябре при ожиданиях 82,0 п. Индекс текущих условий поднялся до 94,4 п. с 93,2 п. в ноябре при ожиданиях 93,5 п. Индекс делового климата повысился до 88,6 п. с 86,4 п. при ожиданиях 87,4 п.
По состоянию на 15:20 мск:
- FTSE 100 - 7368,32 п. (+0,49%),
- DAX - 13956,96 п. (+0,46%),
- CAC 40 - 6489,58 п. (+0,57%).
Нефть дорожает на фоне китайских и американских надежд
- Нефть сохраняет небольшой прирост. Основные идеи начала недели связаны с восстановлением спроса в Китае и планах США по заполнению стратегических резервов. В Китае продолжает распространяться COVID-19, но власти больше не делают резких заявлений об ужесточении карантинных мер. В США озвучили планы начать в феврале восстанавливать потраченные перед промежуточными выборами стратегические резервы, но пока без конкретных планов по объёмам. Соответственно, если считать текущие котировки Brent близкими к минимальным уровням, то прогнозы ряда банков и МЭА на новую волну роста котировок вполне оправданы.
По состоянию на 15:20 мск:
- Brent - $79,6 (+0,71%),
- WTI - $74,72 (+0,58%),
- Алюминий - $2368,5 (-0,27%),
- Золото - $1805,2 (+0,28%),
- Никель - $28225 (-0,17%).
Инвесторы Tesla получили надежду на возвращение Маска
- Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,2% в Dow Jones до 0,4% в NASDAQ. Прошлая неделя завершилась снижением индекса S&P 500 до минимального значения за пять недель. Соответственно, инвесторы пытаются отыграть технический отскок.
- Илон Маск провёл опрос среди пользователей Twitter по вопросу «стоит ли ему остаться главой компании, или покинуть этот пост». Около 57% голосующих высказались за то, чтобы он оставил пост главы Twitter. Результаты неожиданно позитивно сказались на бумагах Tesla.