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«Открытие»: Российский рынок стремится стать ещё дешевле и ещё привлекательней Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Российский рынок стремится стать ещё дешевле и ещё привлекательней Российский рынок был под давлением в первой половине дня в понедельник. Основные потери приносят акции сектора информационных технологий, строительные компании и финансовый сектор. Рубль резко ослаб, хотя нефть торговалась в плюсе. Активность остаётся довольно низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 14,3 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2118,76 п. (-0,66%), а Индекс РТС - 982,92 п. (-5,36%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Северсталь», «РусАл», ММК, НЛМК и привилегированные «Сургутнефтегаз». Самыми слабыми оказались OZON, ГК «ПИК», «Яндекс», TCS Group и АФК «Система».

Слабеющий рубль мог бы поддержать российский рынок, если бы речь шла только об экспортёрах. Однако экстраполяция ситуации предполагает негативное влияние на финансовый сектор и на компании внутренней экономики. Излишнее ослабление национальной валюты ставит под сомнение все усилия ЦБ РФ по сдерживанию инфляции, которая может в конце года резко ускориться и побудить регулятора повысить ставку. Это также негативно для сферы потребления, так как рост цен снизит покупательскую активность, которая без того снизилась в текущем году.

Естественно, что инфляционное давление также может сказаться на деятельности застройщиков. Мало того, что в последнее время наметилось падение цен на недвижимость, так потенциальное повышение ставки ЦБ РФ может ещё больше ухудшить спрос. Даже отчётность «Самолёта» не обнадёживает инвесторов.

В рамках презентации итогов за 2022 год «Самолёт» объявил о переносе дивидендных выплат на 5 млрд рублей на 2023 год. В 2022 году компания ожидает роста выручки в 1,4 раза до 189 млрд руб, а EBITDA в 1,2 раза до 48 млрд рублей. На 2023 год «Самолёт» планирует рост выручки до 350 млрд руб и EBITDA до 90 млрд руб. Однако цифр для рынка оказалось мало. Бумаги застройщика теряли более 2,2%.

Дешевеют бумаги газовых компаний. В Европе продолжают обсуждать тему потолка цен на газ, а также более жёсткий вариант потолка цен для российских поставок. В нефтегазовом секторе отметим незначительное снижение акций «ЛУКОЙЛ» перед дивидендной отсечкой. Однако уже во вторник акция может существенно просесть, оказав общее негативное влияние на индексы.

Рубль резко ослаб на торгах в понедельник. Мы продолжаем связывать это с усилиями по обходу европейского эмбарго на российскую нефть. Отечественные компании вынуждены наращивать собственный танкерный флот, а также создавать страховые возможности. Растёт и параллельный импорт. Глава ФТС Владимир Булавин сообщил, что объём параллельного импорта достиг уже $20 млрд с момента его принятия. В ближайшее время ждём стабилизации на валютном рынке на фоне наступления налогового периода.

Доллар слабел на Forex, корректируясь после успехов предыдущей недели. При этом доходность 10-летних казначейских обязательств США повышалась почти на 4 Б.П., но не столь сильно, как по британскому аналогу, чья доходность подскочила почти на 13 Б.П. Схожая ситуация в сравнении с германскими 10-летними бондами, но их рост доходности более скромный чуть выше 4 Б.П. По состоянию на 15:20 мск: DXY - 104,19 (-0,14%),

EUR/USD - $1,0608 (+0,18%),

GBP/USD - $1,2184 (+0,26%),

USD/JPY - 136,45 (-0,21%),

USD/RUB – 67,95 (+5,11%),

EUR/RUB – 72,00 (+4,20%),

CNY/RUB – 9,725 (+4,81%). Представители ЕЦБ продолжают напоминать о дальнейшем повышении ставок В отличие от России, европейские индексы демонстрировали повышение после негативной предыдущей недели. Дорожали акции энергетических компаний на перспективах восстановления спроса в Китае и планах пополнения стратегических резервов США. На прошлой неделе существенно подешевели акции технологичных компаний и базовых материалов. Соответственно, они также демонстрируют отскок. Источником печали для инвесторов остаются центральные банки. Вице-председатель ЕЦБ Луис Де Гуиндос заявил, что Европейский Центральный Банк продолжит повышать ставку для борьбы с инфляцией. Меж тем статистика по Европе постепенно стабилизируется. Индекс деловых ожиданий Германии поднялся до 83,2 п. в декабре с 80,2 п. в ноябре при ожиданиях 82,0 п. Индекс текущих условий поднялся до 94,4 п. с 93,2 п. в ноябре при ожиданиях 93,5 п. Индекс делового климата повысился до 88,6 п. с 86,4 п. при ожиданиях 87,4 п. По состоянию на 15:20 мск: FTSE 100 - 7368,32 п. (+0,49%),

DAX - 13956,96 п. (+0,46%),

CAC 40 - 6489,58 п. (+0,57%). Нефть дорожает на фоне китайских и американских надежд Нефть сохраняет небольшой прирост. Основные идеи начала недели связаны с восстановлением спроса в Китае и планах США по заполнению стратегических резервов. В Китае продолжает распространяться COVID-19, но власти больше не делают резких заявлений об ужесточении карантинных мер. В США озвучили планы начать в феврале восстанавливать потраченные перед промежуточными выборами стратегические резервы, но пока без конкретных планов по объёмам. Соответственно, если считать текущие котировки Brent близкими к минимальным уровням, то прогнозы ряда банков и МЭА на новую волну роста котировок вполне оправданы. По состоянию на 15:20 мск: Brent - $79,6 (+0,71%),

WTI - $74,72 (+0,58%),

Алюминий - $2368,5 (-0,27%),

Золото - $1805,2 (+0,28%),

Никель - $28225 (-0,17%). Инвесторы Tesla получили надежду на возвращение Маска Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,2% в Dow Jones до 0,4% в NASDAQ. Прошлая неделя завершилась снижением индекса S&P 500 до минимального значения за пять недель. Соответственно, инвесторы пытаются отыграть технический отскок.

Илон Маск провёл опрос среди пользователей Twitter по вопросу «стоит ли ему остаться главой компании, или покинуть этот пост». Около 57% голосующих высказались за то, чтобы он оставил пост главы Twitter. Результаты неожиданно позитивно сказались на бумагах Tesla.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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